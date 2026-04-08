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ＣＲＩ、動画ソリューション「CRI DietCoder Bridge」提供開始
半導体メモリ高騰時代、ドライブレコーダーの録画時間を最大10倍に！AI解析に適した動画のディテール残す独自手法
昨今、AIの需要急増により世界的に半導体メモリが不足しています。これにより、半導体メモリを多用するドライブレコーダー、監視カメラ、ドローンなどの録画機器の価格は高騰傾向にあります。また、運転中のリスク管理の観点から、より長時間録画が可能なドライブレコーダーが求められています。当社は製品の価格維持、録画時間の延長を両立したいドライブレコーダーメーカーのニーズを受けCRI DietCoder Bridgeの開発に着手、このたび正式に提供を開始します。
今後の展望として、ドライブレコーダーメーカーとの共同研究を実施しさらなる利便性向上、市場開拓を進め2030年までにCRI DietCoder Bridgeで売り上げ累計10億円を目指します。
※1 当社調べ。使用しているドライブレコーダーのメーカーや機能、性能により録画時間や画質は変動します。
※2SoC：特定用途向けに多く使用されるICです。各種機能回路を1つの半導体チップの中に集積し、少ない部品で多くの機能を実現します。
CRI DietCoder Bridgeの特長
当社はこれまで、監視カメラや医療用動画などを軽量なデータに圧縮する技術を提供してきました。CRI DietCoder Bridgeはその技術をさらに発展させた製品で大きく3つの特長があります。
➀独自のノウハウで録画時間を最大10倍に
一般的な圧縮方式と比較して画質劣化が少なく、撮影機器の録画時間を最大10倍に延長しても圧縮後の動画が活用できます。また、動画規格を変更せず圧縮処理を行うため、ユーザーの負担なく再生が可能です。
➁AI解析に適した動画のディテール残す独自手法
CRI DietCoder Bridgeは動画内の人物や建物のディテールを残す独自の圧縮方式を使用しています。低容量な動画でも鮮明に記録する傾向があり、AIを用いた動画解析に適しています。
➂SoCへの実装で複数機種への導入もスムーズに
撮影機器のSoCに実装しての提供が可能です。これにより入力から圧縮まで一貫処理を実現し、データ転送時の無駄を削減します。また、機種ごとのソフトウェア調整が最小限になり、複数機種での展開が円滑に行えます。
一般的なドライブレコーダーとCRI DietCoder Bridgeの画質比較
下記画像の元動画規格H.264、撮影時間10秒、解像度1920x1080 px、フレームレート30fps
動画形式の比較は下記、当社公式HPにて確認可能です。
URL：https://www.cri-mw.co.jp/business/product/web/dietcoder-bridge/
➀録画時間10倍設定でも画質劣化が少なく
➁同じ容量の場合、通常の動画圧縮より高画質に
製品概要
製品名：CRI DietCoder Bridge（シーアールアイ ダイエットコーダー ブリッジ）
提供開始日：2026年4月8日（水）
利用料金：お問い合わせください
提供方法：以下URLよりお問い合わせください
URL：https://www.cri-mw.co.jp/business/product/web/dietcoder-bridge/
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアについて
「音と映像で社会を豊かに」を企業理念として、主に音声・映像関連の研究開発を行い、その成果をミドルウェア製品ブランド「CRIWARE（シーアールアイウェア）」として、ゲーム分野や組込み分野を中心にさまざまな分野に展開しています。当社は、「CRIWARE」を通じて、ユーザビリティの向上、クオリティ向上のための技術やソリューションを提供し、開発者の皆様の課題解決をサポートするとともに、エンドユーザーのユーザビリティの向上をサポートしてまいります。
会社概要
社名：株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（CRI Middleware Co., Ltd.）
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー11階
代表取締役社長：押見 正雄
事業内容：音声・映像等に関する研究開発、ミドルウェア製品の販売・サポート、および関連する受託開発
設立： 2001年8月1日
HP：https://www.cri-mw.co.jp/
※「ＣＲＩ」「CRIWARE」「DietCoder」およびCRIWAREロゴは、日本およびその他の国における株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの商標または登録商標です。
※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア 広報担当
Webフォーム（広報問い合わせ）：https://www.cri-mw.co.jp/contact/prir.html
本件に関するお問合わせ先
https://www.cri-mw.co.jp/contact/prir.html
関連リンク
CRI DietCoder Brigde 製品サイト
https://www.cri-mw.co.jp/business/product/web/dietcoder-bridge/
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：押見 正雄）が動画ソリューション「CRI DietCoder® Bridge」の提供を開始します。この製品は動画データを劣化させず軽量化、ドライブレコーダーに組み込むことで従来比の最大10倍※1の録画時間の延長を実現します。CRI DietCoder Bridgeは人物や建物のディテールを鮮明に残す当社独自の圧縮手法を使用しており、AIの映像解析に適しています。また、SoC※2への実装が可能でデータ入力から圧縮までの一連の処理を無駄なく実行、ソフトウェア調整も最小限となり複数機種での展開を円滑にします。
昨今、AIの需要急増により世界的に半導体メモリが不足しています。これにより、半導体メモリを多用するドライブレコーダー、監視カメラ、ドローンなどの録画機器の価格は高騰傾向にあります。また、運転中のリスク管理の観点から、より長時間録画が可能なドライブレコーダーが求められています。当社は製品の価格維持、録画時間の延長を両立したいドライブレコーダーメーカーのニーズを受けCRI DietCoder Bridgeの開発に着手、このたび正式に提供を開始します。
今後の展望として、ドライブレコーダーメーカーとの共同研究を実施しさらなる利便性向上、市場開拓を進め2030年までにCRI DietCoder Bridgeで売り上げ累計10億円を目指します。
※1 当社調べ。使用しているドライブレコーダーのメーカーや機能、性能により録画時間や画質は変動します。
※2SoC：特定用途向けに多く使用されるICです。各種機能回路を1つの半導体チップの中に集積し、少ない部品で多くの機能を実現します。
CRI DietCoder Bridgeの特長
当社はこれまで、監視カメラや医療用動画などを軽量なデータに圧縮する技術を提供してきました。CRI DietCoder Bridgeはその技術をさらに発展させた製品で大きく3つの特長があります。
➀独自のノウハウで録画時間を最大10倍に
一般的な圧縮方式と比較して画質劣化が少なく、撮影機器の録画時間を最大10倍に延長しても圧縮後の動画が活用できます。また、動画規格を変更せず圧縮処理を行うため、ユーザーの負担なく再生が可能です。
➁AI解析に適した動画のディテール残す独自手法
CRI DietCoder Bridgeは動画内の人物や建物のディテールを残す独自の圧縮方式を使用しています。低容量な動画でも鮮明に記録する傾向があり、AIを用いた動画解析に適しています。
➂SoCへの実装で複数機種への導入もスムーズに
撮影機器のSoCに実装しての提供が可能です。これにより入力から圧縮まで一貫処理を実現し、データ転送時の無駄を削減します。また、機種ごとのソフトウェア調整が最小限になり、複数機種での展開が円滑に行えます。
一般的なドライブレコーダーとCRI DietCoder Bridgeの画質比較
下記画像の元動画規格H.264、撮影時間10秒、解像度1920x1080 px、フレームレート30fps
動画形式の比較は下記、当社公式HPにて確認可能です。
URL：https://www.cri-mw.co.jp/business/product/web/dietcoder-bridge/
➀録画時間10倍設定でも画質劣化が少なく
➁同じ容量の場合、通常の動画圧縮より高画質に
製品概要
製品名：CRI DietCoder Bridge（シーアールアイ ダイエットコーダー ブリッジ）
提供開始日：2026年4月8日（水）
利用料金：お問い合わせください
提供方法：以下URLよりお問い合わせください
URL：https://www.cri-mw.co.jp/business/product/web/dietcoder-bridge/
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアについて
「音と映像で社会を豊かに」を企業理念として、主に音声・映像関連の研究開発を行い、その成果をミドルウェア製品ブランド「CRIWARE（シーアールアイウェア）」として、ゲーム分野や組込み分野を中心にさまざまな分野に展開しています。当社は、「CRIWARE」を通じて、ユーザビリティの向上、クオリティ向上のための技術やソリューションを提供し、開発者の皆様の課題解決をサポートするとともに、エンドユーザーのユーザビリティの向上をサポートしてまいります。
会社概要
社名：株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（CRI Middleware Co., Ltd.）
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー11階
代表取締役社長：押見 正雄
事業内容：音声・映像等に関する研究開発、ミドルウェア製品の販売・サポート、および関連する受託開発
設立： 2001年8月1日
HP：https://www.cri-mw.co.jp/
※「ＣＲＩ」「CRIWARE」「DietCoder」およびCRIWAREロゴは、日本およびその他の国における株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの商標または登録商標です。
※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア 広報担当
Webフォーム（広報問い合わせ）：https://www.cri-mw.co.jp/contact/prir.html
本件に関するお問合わせ先
https://www.cri-mw.co.jp/contact/prir.html
関連リンク
CRI DietCoder Brigde 製品サイト
https://www.cri-mw.co.jp/business/product/web/dietcoder-bridge/