ＣＲＩ、動画ソリューション「CRI DietCoder Bridge」提供開始

株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：押見 正雄）が動画ソリューション「CRI DietCoder® Bridge」の提供を開始します。この製品は動画データを劣化させず軽量化、ドライブレコーダーに組み込むことで従来比の最大10倍※1の録画時間の延長を実現します。CRI DietCoder Bridgeは人物や建物のディテールを鮮明に残す当社独自の圧縮手法を使用しており、AIの映像解析に適しています。また、SoC※2への実装が可能でデータ入力から圧縮までの一連の処理を無駄なく実行、ソフトウェア調整も最小限となり複数機種での展開を円滑にします。