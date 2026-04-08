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横浜商科大学にて、横浜FCサッカースクール「横浜商科大学校」を2026年5月に新規開校
この度、横浜商科大学と横浜FC（株式会社横浜フリエスポーツクラブ）との提携に関連した新たな取り組みとして、本学キャンパス内に「横浜FCサッカースクール 横浜商科大学校」を2026年5月9日（土）より開校する運びとなりました。
■横浜FCサッカースクール「横浜商科大学校」の開校について
横浜商科大学は、2018年より横浜FC（株式会社横浜フリエスポーツクラブ）と「スポーツ関連産業人材育成における連携に関する協定」を締結しております。これまでスポーツビジネスを通じた人材育成や地域貢献活動において相互に協力してまいりました。
この度、本学と横浜FCとの提携に関連した新たな取り組みとして、本学キャンパス内に「横浜FCサッカースクール 横浜商科大学校」を2026年5月9日（土）より開校する運びとなりました。
今回の開校は、横浜FCが掲げる「ホームタウン活動」の一環として、地域の子どもたちへスポーツを通じた成長の場を提供するものであり、本学もキャンパスの施設提供等を通じてその活動に全面的に貢献してまいります。
本学は今後も、プロスポーツクラブとの連携を軸に、地域社会の活性化とスポーツ文化の振興を推進してまいります。
■横浜FCサッカースクール「横浜商科大学校」の概要
スクール名称： 横浜FCサッカースクール 横浜商科大学校
場所： 横浜商科大学3号館屋上人工芝グランド
住所： 〒230-8577 横浜市鶴見区東寺尾4-11-1
アクセス： 京浜急行線「生麦駅」から徒歩15分
開講クラス： 土曜日に以下の4クラスを開校いたします。
※サッカースクールの詳細については【横浜FC公式ページ】にてご確認ください。
クラス名対象時間キンダー年中・年長9:00〜9:50（50分）ベーシック小学1・2年生10:00〜11:00（60分）対人強化小学1・2年生11:05〜12:25（80分）ベーシック小学3・4年生12:30〜13:50（80分）
■体験会のお知らせ
開校に先立ち4月25日（土）に「無料体験会」を開催いたします。
体験会へのお申込みは、【横浜FCフットボールアカデミー】のページから登録してください。
また、スクールに入会を希望される方も同様のページから登録することができます。
■サッカースクールに関するお問合せ先
横浜FCフットボールアカデミーサッカースクール事務局 E-mail：school@yokohamafc.com
▼本件に関する問い合わせ先
横浜商科大学 IR･情報メディア部 IR課 大学広報係
高橋 寿佳
住所：横浜市鶴見区東寺尾４丁目１１−１
TEL：045-583-9058
メール：pr_office@shodai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■横浜FCサッカースクール「横浜商科大学校」の開校について
横浜商科大学は、2018年より横浜FC（株式会社横浜フリエスポーツクラブ）と「スポーツ関連産業人材育成における連携に関する協定」を締結しております。これまでスポーツビジネスを通じた人材育成や地域貢献活動において相互に協力してまいりました。
今回の開校は、横浜FCが掲げる「ホームタウン活動」の一環として、地域の子どもたちへスポーツを通じた成長の場を提供するものであり、本学もキャンパスの施設提供等を通じてその活動に全面的に貢献してまいります。
本学は今後も、プロスポーツクラブとの連携を軸に、地域社会の活性化とスポーツ文化の振興を推進してまいります。
■横浜FCサッカースクール「横浜商科大学校」の概要
スクール名称： 横浜FCサッカースクール 横浜商科大学校
場所： 横浜商科大学3号館屋上人工芝グランド
住所： 〒230-8577 横浜市鶴見区東寺尾4-11-1
アクセス： 京浜急行線「生麦駅」から徒歩15分
開講クラス： 土曜日に以下の4クラスを開校いたします。
※サッカースクールの詳細については【横浜FC公式ページ】にてご確認ください。
クラス名対象時間キンダー年中・年長9:00〜9:50（50分）ベーシック小学1・2年生10:00〜11:00（60分）対人強化小学1・2年生11:05〜12:25（80分）ベーシック小学3・4年生12:30〜13:50（80分）
■体験会のお知らせ
開校に先立ち4月25日（土）に「無料体験会」を開催いたします。
体験会へのお申込みは、【横浜FCフットボールアカデミー】のページから登録してください。
また、スクールに入会を希望される方も同様のページから登録することができます。
■サッカースクールに関するお問合せ先
横浜FCフットボールアカデミーサッカースクール事務局 E-mail：school@yokohamafc.com
▼本件に関する問い合わせ先
横浜商科大学 IR･情報メディア部 IR課 大学広報係
高橋 寿佳
住所：横浜市鶴見区東寺尾４丁目１１−１
TEL：045-583-9058
メール：pr_office@shodai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/