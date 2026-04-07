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「ガートナー データ＆アナリティクス サミット」5月19日(火)〜21日(木)、グランドニッコー東京 台場にて開催
ビジネスおよびテクノロジのインサイトを提供するガートナージャパン株式会社 (以下Gartner) は、来る5月19日(火)〜21日(木)、グランドニッコー東京 台場にて「ガートナー データ＆アナリティクス サミット」を開催します。
特設サイト：https://www.gartner.com/jp/da
今年のテーマは「AIで加速するビジネス価値創出:今を捉え、次へ導く」です。
AIによるイノベーションが加速する中、データ／アナリティクス (D&A) リーダーおよびそのチームには、これまで以上のスピード感をもってビジネス価値を創出することが求められています。
本サミットでは、データの可能性を最大限に引き出し、今日の機会を明日の持続的な成功へと転換するための知見と戦略を提示します。
主なプログラム：
■Gartner基調講演：Gartnerアナリストによる講演
【オープニング基調講演】(5月19日、9:30〜10:15)
AIを活用したデータ／アナリティクス価値創出の航路を切り拓く
アダム・ロンサール (バイス プレジデント, アナリスト)
【基調講演】(5月20日、9:30〜10:15)
DXの迷走と形骸化を乗り越え、データとAIで日本企業は真の変革を遂げられるか
一志 達也 (バイス プレジデント, チームマネージャー)
【クロージング基調講演】(5月21日、17:00〜17:30)
データが拓く行動の一歩
一志 達也 (バイス プレジデント, チームマネージャー)
■ゲスト基調講演：最前線で活躍しているゲストによる講演
山口 周氏：独立研究者、著作家、パブリックスピーカー、株式会社ライプニッツ代表
AI時代を切り開くアート思考 (5月19日、10:30-11:15)
田川 欣哉氏：Takram Japan株式会社 代表取締役／デザインエンジニア、東京大学 特任教授
講演タイトルは近日公開予定 (5月20日、10:30-11:15)
3日目ゲスト基調講演については近日公開予定 (5月21日、16:00-16:45)
■エグゼクティブ・ストーリー：先見的なリーダーが最新トレンドや自社の取り組みを紹介する講演
ルゾンカ 典子氏：コスモエネルギーホールディングス株式会社 常務執行役員 CDO
DXからAXへ：コスモエネルギーの非連続×連続の変革設計 (5月20日、16:15〜16:45)
廣野 芳紀氏：JAF (一般社団法人日本自動車連盟) 理事 デジタル戦略推進部担当
KYOU・SHIN・KA ─ JAF2030デジタル構想:共進化・共深化・共振化で創発する未来像
(5月21日、11:00〜11:30)
■その他
国内外のGartnerアナリストによる専門領域のセッション、コンサルティング・クリニック＋、最先端のソリューション・プロバイダーによる聴講型セッションのほか、Ask the Expert、ラウンドテーブル、ワークショップ、ボードルーム・セッションなどの双方向型セッション、スペシャリストとのOne-on-Oneミーティング、展示会エリアでの最新のソリューションのご案内やシアター・セッション、ネットワーキング・プログラムなど多岐にわたるセッションを予定しています。最新のセッションについてはこちらよりご覧いただけます。
本コンファレンス参加対象者：
・CDAO (最高データ・アナリティクス責任者)
・データ・アナリティクス責任者
・データ管理のリーダー
・データ・サイエンス／機械学習 (DSML) のリーダー
・D&Aガバナンスのリーダー
・アナリティクスとBIのリーダー
職掌領域:
・データ・エンジニア
・AIエンジニア／アーキテクト
・ビジネス・インテリジェンス・アーキテクト
・D&Aアーキテクト
「ガートナー データ&アナリティクス サミット」概要：
日時：2026年5月19日(火)〜21日(木)
会場：グランドニッコー東京 台場 (東京都港区台場2-6-1)
ゆりかもめ「台場」駅直結
臨海副都心線「東京テレポート」駅から徒歩10分
参加登録：事前登録制 (有料)。オンライン、Emailのいずれかの方法でお申し込みいただけます。
詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/data-analytics-japan/register よりご確認ください。
価格 (1名あたり) :
早期割引価格 (4月10日まで)：231,000円 (税抜価格 210,000円)
通常価格 (4月11日以降)：262,900円 (税抜価格 239,000円)
官公庁・公社・団体向け：221,100円 (税抜価格 201,000円)
※政府及び独立行政法人とその関係機関、地方公共団体の行政機関、公的機関などが対象となります
※複数名で参加される場合はグループ参加割引を適用いただけます。
詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/data-analytics-japan/conference-resources/team-send よりご確認ください。
本コンファレンスWebサイト：https://www.gartner.com/jp/da
本コンファレンスに関するお問い合わせ先：
ガートナージャパン株式会社 コンファレンス登録事務局
Email: Japan.Conferences@gartner.com
TEL：03-4540-5660 *受付時間：10:00〜12:00 / 13:00〜17:00 (土・日・祝日を除く)
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Gartner for Data & Analytics Leadersについて
Gartner for Data & Analytics Leadersは、最高データ／アナリティクス責任者 (CDAO) とデータ／アナリティクス・リーダーがD&A戦略とオペレーティング・モデルの実装を加速させてビジネス価値を高めるのに役立つ、実行可能的かつ客観的なインサイトを提供するサービスです。
詳細については、https://www.gartner.co.jp/ja/data-analytics/products/gartner-for-cdaos でご確認いただけます。
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Gartnerについて
Gartner, Inc. (NYSE: IT) は、お客様の重要な課題において、より優れた意思決定と大きな成果を創出し、実行可能かつ客観的なビジネスおよびテクノロジのインサイトを提供します。詳細については下記Webサイトでご覧いただけます。
gartner.com
gartner.co.jp (ガートナージャパン)
本件に関するお問合わせ先
ガートナージャパン株式会社 コンファレンス登録事務局
Email: Japan.Conferences@gartner.com
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