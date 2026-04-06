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横浜の共創スペース「リジェラボ」で4月27日にトークイベント「PLAY for REGENERATION Vol.6『「冒険」に学ぶ、企業活動のこれから。』」を開催
ヤマハ発動機株式会社は、2026年4月27日（月）に横浜オフィス内の共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」（通称：リジェラボ）で、"再生"をテーマとしたイベントシリーズ「PLAY for REGENERATION」最終回となる第6弾を開催します。
本シリーズは、「消費する遊びから、再生する遊びへ」をコンセプトに、日々の暮らしや自分自身の内面から出発し、社会や環境とのつながりへと視野を広げながら、再生（Regeneration）の視点を育むことを目指すものです。
これまでの社会や企業活動においては、数値化可能な生産性や効率性が重要視されてきました。それが急速な経済成長や技術革新をもたらした一方で、数値化からこぼれ落ちたものが複雑な環境・社会問題として表出しています。
そこで注目したのが「冒険」という行為です。好奇心とともに慣れ親しんだものの外へと踏み出し、「何が手に入るかわからない」予測不能なプロセスを楽しむ冒険の姿勢を、「予測して動く」が当たり前の企業活動にどう組み込めるのか。これまでのビジネス観とは異なる価値観で営まれる遊びを紐解き、これからの企業活動の在り方を探ります。
ゲストには、株式会社ビーコン代表の長谷部雅一さんと、株式会社paramita共同代表の大澤哲也さん・林篤志さんをお迎えし、ヤマハ発動機の関係者も交えたクロストークを実施。後半は、ゲストへの質問やリアクションも交えながら、冒険と企業活動の接続をより深く具体的に考える懇親会も行います。現場の肌感覚を大切にしながらビジネスを展開したい方、共創やイノベーションに関心のある方におすすめです。ぜひご参加ください。
【イベント概要】
日時：2026年4月27日（月）18:00〜20:30（開場17:30）
会場：横浜シンフォステージ ウエストタワー9階 ヤマハ発動機 リジェラボ
定員：50名
参加費：1,500円（税込）
主催：ヤマハ発動機株式会社
運営協力：ハーチ株式会社
申込み：https://play4regeneration-vol6.peatix.com/view
【プログラム（予定）】
17:30 開場・チェックイン
18:00 オープニング・アイスブレイク
18:15 ゲストトーク/クロストークセッション
18:55 テーブルで感想のシェア
19:05 クロストーク
19:35 まとめ
19:45 交流タイム（軽食をご用意しています）
20:30 終了
【登壇者プロフィール】
■長谷部 雅一 氏
アウトドア事業に関する企画・運営の他、研修講師、ネイチャーインタープリター、登山ガイド等を務める。子どもや親子を対象としたワークショップ講師として、親子の関係が深まり楽しく学び合える場を提供。自然を舞台にした幼児教育にも尽力し、幼稚園や保育園の教育コンサルタント業務や、保育士向けの自然体験指導者養成やコミュニケーション研修を提供している。プライベートでは世界一周の旅で各国を渡り歩いた他、現在も世界中のトレイルや秘境、山への旅を続けている。
株式会社ビーコン 代表
■大澤 哲也 氏
株式会社paramita Co-Founder／三ッ輪ホールディングス取締役経営戦略本部長
国内ITコンサルティングファーム、欧州系戦略コンサルティングファームにてコンサルタントとしてのキャリアを経て、2015年に三ッ輪産業株式会社に入社。2019年11月に三ッ輪ホールディングスの取締役兼経営戦略本部本部長に就任。2023年6月にNext Commons Lab、TART社とともに株式会社paramitaを設立。Co-FounderとしてSINRA、Local Coopといったサービスを推進。
■林 篤志 氏
株式会社paramita Co-Founder／Next Commons Labファウンダー
自治体、企業、起業家など多様なセクターと協働し、新たな社会システムの構築を目指して活動。ポスト資本主義社会を具現化するための社会OS「Local Coop」、デジタルアートの保有を通じて気候変動問題の解決に取り組む「SINRA」、過疎地におけるデジタル関係人口を創出する「Nishikigoi NFT」など、多様なプロジェクトを展開中。
本件に関するお問合わせ先
技術・研究・デザイン本部 技術・デザイン統合戦略部 共創推進グループ
cocreation@yamaha-motor.co.jp
関連リンク
ヤマハ発動機 リジェラボ
https://www.yamaha-motor.co.jp/regenerative-lab/