横浜の共創スペース「リジェラボ」で4月27日にトークイベント「PLAY for REGENERATION Vol.6『「冒険」に学ぶ、企業活動のこれから。』」を開催











ヤマハ発動機株式会社は、2026年4月27日（月）に横浜オフィス内の共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」（通称：リジェラボ）で、"再生"をテーマとしたイベントシリーズ「PLAY for REGENERATION」最終回となる第6弾を開催します。