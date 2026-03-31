こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
中央大学 情報農学部（仮称）（設置構想中）特設サイト開設 ― テクノロジーで 未来はもっと、耕せる。 ―
中央大学（東京都八王子市／学長：河合 久）は、次世代を拓く「行動する知性」を備えた人材養成、すなわちSociety5.0の時代に活躍できる知性と行動力を備えた人材育成を目指し、2028年4月に情報農学部（仮称）の設置を予定しています。この度、新学部の理念や学びの特長を広くお伝えするための特設サイトを公開しました。
※設置構想中であり、内容は変更となることがあります。
詳細は本学公式WEBページをご参照ください。（ https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2026/03/85025/ ）。
＜本件に関するお問い合わせ＞
中央大学情報農学部（仮称）開設準備室事務室
Email：info-iagri-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
＜取材に関するお問い合わせ＞
中央大学広報室
Email：kk-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
※[アット]を[@]に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
※設置構想中であり、内容は変更となることがあります。
＜本件に関するお問い合わせ＞
中央大学情報農学部（仮称）開設準備室事務室
Email：info-iagri-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
＜取材に関するお問い合わせ＞
中央大学広報室
Email：kk-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
※[アット]を[@]に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/