しゃぶしゃぶ温野菜から「鍋＋2h飲み放題」で1,980円の超コスパプランが登場 〜“しゃぶしゃぶ×サカバ”の新スタイルで、気軽な日常使いを提案〜





























本プランは、「選べる鍋」に「2時間飲み放題付き」で1,980円（税込2,178円） という手軽さが特長で、仕事帰りや友人との集まりで気軽にご利用いただきやすい内容と なっています。



外食においても“お手頃価格”へのニーズが高まっている中、同社ブランドの「牛角」で好評の「焼肉酒場」の流れを踏まえ、食べ放題のイメージが強いしゃぶしゃぶ業態においても“酒場需要”に応える新プランをご用意。気軽にご利用いただけるよう、1,980円（税込2,178円）でご満足いただける内容に仕立てました。仕事帰りに手頃な価格で食事とお酒を楽しみたい方はもちろん、友人・同僚とのカジュアルな集まりにもおすすめです。



また、単品のおつまみや一品料理も300円（税込330円）からご注文可能なため、 居酒屋のようにシーンに応じた楽しみ方も可能です。これまでの食べ放題ニーズに加え、「しゃぶしゃぶ温野菜」を気軽に、さまざまなシーンでご活用いただけます。







「鍋飲みセット」商品概要



本プランは、「選べる鍋」に「2時間飲み放題付き」で1,980円（税込2,178円） という手軽さが特長で、仕事帰りや友人との集まりで気軽にご利用いただきやすい内容と なっています。外食においても“お手頃価格”へのニーズが高まっている中、同社ブランドの「牛角」で好評の「焼肉酒場」の流れを踏まえ、食べ放題のイメージが強いしゃぶしゃぶ業態においても“酒場需要”に応える新プランをご用意。気軽にご利用いただけるよう、1,980円（税込2,178円）でご満足いただける内容に仕立てました。仕事帰りに手頃な価格で食事とお酒を楽しみたい方はもちろん、友人・同僚とのカジュアルな集まりにもおすすめです。また、単品のおつまみや一品料理も300円（税込330円）からご注文可能なため、 居酒屋のようにシーンに応じた楽しみ方も可能です。これまでの食べ放題ニーズに加え、「しゃぶしゃぶ温野菜」を気軽に、さまざまなシーンでご活用いただけます。









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お酒がすすむ、気分やシーンに合わせて



「選べる3種の鍋」



































平日限定で楽しめる

温野菜の新しいスタイル































（写真左から）おつまみ：各300円(税込330円) / 逸品料理・サラダ：各400円(税込440円) / 【鍋飲みセット限定】枝豆食べ放題：＋300円(税込330円）



【単品】おつまみ：各300円(税込330円)



きゅうりの明太マヨのせ / 塩枝豆 / うずらの味玉 / 炙り鶏皮のおろしぽん酢 / キムチ / 豆苗と豆もやしのナムル / 冷やしトマトの極みだしジュレ



【単品】逸品料理：各400円(税込440円)



だし巻き玉子の湯葉あんかけ / 北海道名物じゃがから / 鶏のおろし香味だれ / 炙り〆さばの和風ポテトサラダ / はちみつレモンのクリームチーズカナッペ / 塩タンのサラダ仕立て



【単品】サラダ：各400円(税込440円)



4種野菜の彩りサラダ / しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ



※店舗・時期によって内容が異なります



（写真左から）おつまみ：各300円(税込330円) / 逸品料理・サラダ：各400円(税込440円) / 【鍋飲みセット限定】枝豆食べ放題：＋300円(税込330円）【単品】おつまみ：各300円(税込330円)きゅうりの明太マヨのせ / 塩枝豆 / うずらの味玉 / 炙り鶏皮のおろしぽん酢 / キムチ / 豆苗と豆もやしのナムル / 冷やしトマトの極みだしジュレ【単品】逸品料理：各400円(税込440円)だし巻き玉子の湯葉あんかけ / 北海道名物じゃがから / 鶏のおろし香味だれ / 炙り〆さばの和風ポテトサラダ / はちみつレモンのクリームチーズカナッペ / 塩タンのサラダ仕立て【単品】サラダ：各400円(税込440円)4種野菜の彩りサラダ / しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ※店舗・時期によって内容が異なります

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、 2026年4月6日（月） から4月24日(金)までの平日限定で、“選べる鍋”と“2時間飲み放題”で1,980円（税込2,178円）のお得な「鍋飲みセット」を販売いたします。■販売期間：2026年4月6日(月)〜4月24日(金) ※平日限定■価格：・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題―1,980円（税込2,178円）・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題(生ビールあり)―2,480円（税込2,728円）・選べる鍋＋2時間ソフトドリンク飲み放題―1,580円（税込1,738円）＜鍋飲みセット限定＞枝豆食べ放題 ＋300円（税込330円）※2名様以上のご来店で2種類のお鍋をお選びいただけます※店舗・時期によって内容が異なる場合があります※下記店舗では実施しておりません渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、新橋店、恵比寿店、道頓堀店「選べる鍋」は、お酒と相性が良い「もつ鍋」、食欲をそそる「火鍋」、定番の「すき焼き」の3種類からお選びいただけます。それぞれの鍋には、お肉と4種の野菜がセットになっており、「食事」と「お酒」をバランスよくお楽しみいただけます。▼もつ鍋セット（こく旨にんにくだし）・牛もつ・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、 ニラ、おし豆富【オススメドリンク】ハイボール各種▼火鍋セット（旨辛火鍋だし）・特選牛しゃぶ、三元豚しゃぶ・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、ニラ、おし豆富【オススメドリンク】レモンサワー各種▼すき焼きセット（すき焼きだし）・特選牛しゃぶ、三元豚しゃぶ・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、長ねぎ、おし豆富、生たまご【オススメドリンク】お茶ハイ各種食べ放題を中心としてきたこれまでの「しゃぶしゃぶ温野菜」とは異なり、本企画では、より気軽に楽しめる新しい“しゃぶしゃぶ”の利用スタイルを提案します。「鍋飲みセット」は、アルコール2時間飲み放題と選べる鍋を組み合わせた1,980円というコストパフォーマンスの高さが特長です。普段の仕事帰りに手頃な価格で楽しみたいときや、友人・同僚とのカジュアルな集まり、食事とお酒をバランスよく楽しみたいシーンなど、日常のさまざまな場面で取り入れやすく、これまでとはひと味違う、温野菜の新しい楽しみ方をご提案いたします。■お酒とともに楽しめる、おつまみ・逸品料理も充実また、おつまみや一品料理など、お酒とともに楽しみ方が広がるラインナップをご用意しています。おつまみは各種300円（税込330円）、逸品料理・サラダは各種400円（税込440円）と手頃な価格帯でお楽しみいただけます。