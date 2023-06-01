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桜の季節とともに、サクホクとろ〜り♪が“あの頃のまま”のおいしさで帰ってきた！春の風物詩「ベーコンポテトパイ」が今年も登場！4月８日(水)から期間限定販売
ケツメイシさんの春の名曲『さくら』が令和に舞い戻る！
鈴木えみさんが、あの頃のままで「ベーコンポテトパイ」を頬張る姿に注目！
21年の時を超えて甦る、桜並木のシーンを描いた新TVCMは、4月7日(火)より放映開始
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、4月8日(水)から期間限定で、人気メニュー「ベーコンポテトパイ」を全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。また、商品の販売に合わせて、モデルの鈴木えみさんとアーティストのケツメイシさんを起用し、代表曲『さくら』のミュージックビデオをモチーフにした新TVCMを4月7日(火)より放映いたします。
1990年に初登場し35年以上経った今もなお、販売するたびに多くのお客様にご好評いただいているマクドナルドの春の定番商品の「ベーコンポテトパイ」は、ひと口食べれば、サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニーの一品です。ほっと一息つきたい時、少し時間が空いた時、小腹がすいた時など、身も心もほっこりしていただける「ベーコンポテトパイ」を、桜舞い散るお花見シーズンのお供としてお楽しみください。
また、4月7日(火)から放映する新TVCMでは、モデルの鈴木えみさんを初めて起用。さらに、リリースから21年経った今もなお人気の、ケツメイシさんの名曲『さくら』のミュージックビデオの世界観を再現した、懐かしくも新しいCMとなっております。春の定番ソング『さくら』の歌に載せて、満開の桜の木の下で「ベーコンポテトパイ」をおいしそうに頬張る鈴木さん、そして桜並木を歩くケツメイシさんの姿にご注目ください。時を超えて愛される『さくら』と、毎年春に帰ってくるベーコンポテトパイ。平成から令和へ、変わらぬ美しさとおいしさが重なり合う、心温まる内容です。
その他、該当投稿にハッシュタグをつけてリプライをすると、抽選でマックカードがあたるXキャンペーンの実施など、お客様にお楽しみいただける取り組みもご用意しております。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
鈴木えみさんが、あの頃のままで「ベーコンポテトパイ」を頬張る姿に注目！
21年の時を超えて甦る、桜並木のシーンを描いた新TVCMは、4月7日(火)より放映開始
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、4月8日(水)から期間限定で、人気メニュー「ベーコンポテトパイ」を全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。また、商品の販売に合わせて、モデルの鈴木えみさんとアーティストのケツメイシさんを起用し、代表曲『さくら』のミュージックビデオをモチーフにした新TVCMを4月7日(火)より放映いたします。
また、4月7日(火)から放映する新TVCMでは、モデルの鈴木えみさんを初めて起用。さらに、リリースから21年経った今もなお人気の、ケツメイシさんの名曲『さくら』のミュージックビデオの世界観を再現した、懐かしくも新しいCMとなっております。春の定番ソング『さくら』の歌に載せて、満開の桜の木の下で「ベーコンポテトパイ」をおいしそうに頬張る鈴木さん、そして桜並木を歩くケツメイシさんの姿にご注目ください。時を超えて愛される『さくら』と、毎年春に帰ってくるベーコンポテトパイ。平成から令和へ、変わらぬ美しさとおいしさが重なり合う、心温まる内容です。
その他、該当投稿にハッシュタグをつけてリプライをすると、抽選でマックカードがあたるXキャンペーンの実施など、お客様にお楽しみいただける取り組みもご用意しております。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。