4月2日に開幕する「ヤマハレディースオープン葛城２０２6」にて、“葛城ゴルフ俱楽部 50周年記念ラッピングカート”展示決定！

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5人乗りゴルフカー 葛城ゴルフ俱楽部50周年仕様












ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社は、4月2日（木）から4月5日（日）までの４日間、JLPGA公認トーナメント「ヤマハレディースオープン葛城2026」を静岡県袋井市の葛城ゴルフ倶楽部山名コースにて開催いたします。

本大会は「ふたつのヤマハ」が大会にこめる想いを形にする、春の女子プロゴルフを彩る重要な一戦です 。

「春の女王戦」の舞台として数々のドラマを生んできた葛城ゴルフ倶楽部は、日本を代表する設計家・井上誠一氏の晩年の傑作として知られ、1976年の設立からまもなく50周年を迎えます。

ヤマハ発動機株式会社では、この記念すべき節目をお祝いし、5人乗りゴルフカーをベースにした「葛城ゴルフ俱楽部 50周年記念ラッピングカート」を制作しました。

本カートは、大会期間中にクラブハウス前にて展示される予定です。

■「葛城ゴルフ俱楽部 50周年記念ラッピングカート」特徴

伝統と格調を表現したデザイン

今回の記念ラッピングカートは、葛城ゴルフ倶楽部の50年間にわたる伝統と、井上誠一氏による戦略的で格調高いコースを象徴する、シックなデザインとカラーを採用しました。 車両の正面および側面には葛城ゴルフ俱楽部のシンボルマークを、正面には「50周年記念ロゴ」をあしらっています。

大会終了後は実際のプレーで活用

記念ラッピングカートは、「ヤマハレディースオープン葛城2026」での展示終了後、実際に葛城ゴルフ倶楽部で稼働するゴルフカーとして導入されます。葛城ゴルフ倶楽部でプレーされるお客様は、この特別な車両でラウンドを楽しむことが可能です。

※ラッピングカートのご利用可否は当日の配車状況によるため、お客様によるご指定はできかねます。

「ヤマハレディースオープン葛城2026」にお越しの際は、ぜひクラブハウス前の「葛城ゴルフ俱楽部 50周年記念ラッピングカート」にもご注目ください。



本件に関するお問合わせ先

部門名　ＬＳＭ事業部ＬＳＭ営業部国内営業Ｇ

TEL ：　0537-27-1983　

関連リンク

ヤマハ発動機「ゴルフカー」公式サイト

https://www.yamaha-motor.co.jp/golfcar/

「ヤマハレディースオープン葛城」公式サイト

https://yamahaladiesopenkatsuragi.com/

「葛城ゴルフ倶楽部」公式サイト

https://www.yamaharesort.co.jp/katsuragigolf/