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4月2日に開幕する「ヤマハレディースオープン葛城２０２6」にて、“葛城ゴルフ俱楽部 50周年記念ラッピングカート”展示決定！
ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社は、4月2日（木）から4月5日（日）までの４日間、JLPGA公認トーナメント「ヤマハレディースオープン葛城2026」を静岡県袋井市の葛城ゴルフ倶楽部山名コースにて開催いたします。
本大会は「ふたつのヤマハ」が大会にこめる想いを形にする、春の女子プロゴルフを彩る重要な一戦です 。
ヤマハ発動機株式会社では、この記念すべき節目をお祝いし、5人乗りゴルフカーをベースにした「葛城ゴルフ俱楽部 50周年記念ラッピングカート」を制作しました。
本カートは、大会期間中にクラブハウス前にて展示される予定です。
■「葛城ゴルフ俱楽部 50周年記念ラッピングカート」特徴
伝統と格調を表現したデザイン
今回の記念ラッピングカートは、葛城ゴルフ倶楽部の50年間にわたる伝統と、井上誠一氏による戦略的で格調高いコースを象徴する、シックなデザインとカラーを採用しました。 車両の正面および側面には葛城ゴルフ俱楽部のシンボルマークを、正面には「50周年記念ロゴ」をあしらっています。
大会終了後は実際のプレーで活用
記念ラッピングカートは、「ヤマハレディースオープン葛城2026」での展示終了後、実際に葛城ゴルフ倶楽部で稼働するゴルフカーとして導入されます。葛城ゴルフ倶楽部でプレーされるお客様は、この特別な車両でラウンドを楽しむことが可能です。
※ラッピングカートのご利用可否は当日の配車状況によるため、お客様によるご指定はできかねます。
「ヤマハレディースオープン葛城2026」にお越しの際は、ぜひクラブハウス前の「葛城ゴルフ俱楽部 50周年記念ラッピングカート」にもご注目ください。
本件に関するお問合わせ先
部門名 ＬＳＭ事業部ＬＳＭ営業部国内営業Ｇ
TEL ： 0537-27-1983
関連リンク
ヤマハ発動機「ゴルフカー」公式サイト
https://www.yamaha-motor.co.jp/golfcar/
「ヤマハレディースオープン葛城」公式サイト
https://yamahaladiesopenkatsuragi.com/
「葛城ゴルフ倶楽部」公式サイト
https://www.yamaharesort.co.jp/katsuragigolf/