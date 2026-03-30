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オージス総研、SaaS事業の立ち上げを加速する「Smoother-ServicePlatformR」を提供開始
〜認証・契約管理・決済などの必須機能を一括提供し、開発・運用負荷を軽減〜
株式会社オージス総研（本社：大阪市西区、代表取締役社長：吉村和彦）は、SaaS開発
に必須となる基本機能を包括的に提供するプラットフォームサービス「Smoother-Servi
cePlatformR（スムーサー・サービスプラットフォーム）」の提供を、2026年4月1日よ
り開始します。
本サービスは、認証・認可、契約管理、決済連携など、SaaS事業の立ち上げ・運用に不
可欠な基本機能を標準装備することで、開発企業が個別に実装・運用する負担を大幅に
軽減します。
これにより、SaaS開発における初期構築や運用設計に要する時間とコストを抑え、市場
投入の迅速化と、品質・安全性の確保を支援します。
■ 背景 ― SaaS開発における基本機能実装の課題
デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速に伴い、多くの企業がSaaS型サービス
の開発・提供に取り組んでいます。しかし、SaaS開発においては、認証・認可、契約管
理、決済処理といった基本機能の実装には多くの工数と専門知識が必要となります。
さらに、基本機能の設計段階での考慮不足により、サービス提供開始後に大規模な改修
が必要となるケースや、マルチテナント管理やセキュリティ対応の不備により、運用負
荷が想定以上に増大する課題も顕在化しています。特に、初めてSaaS事業に参入する企
業にとって、これらの基本機能を適切に設計・実装することは大きな障壁となっていま
す。
こうした課題を受け、オージス総研は、自社におけるSaaS開発・運用で培った実績とノ
ウハウを体系化し、SaaS事業の立ち上げを円滑に進めるための共通サービスとして、本
サービスを開発しました。
■ 主な特長
【特長1】SaaS開発に必須の基本機能を標準装備
認証・認可、セルフサインアップ、契約管理、ユーザー管理、監査ログ管理、管理ポー
タル、Webhook、SaaS連携、Web API、SDK、コンテナイメージなど、SaaS事業に必要な
基本機能を包括的に提供します。これにより、個別開発の負担を軽減し、開発初期から
安定したサービス設計が可能となります。
【特長2】マルチテナント対応による顧客環境の安全な分離
契約作成と同時に、顧客専用のユーザー管理領域（ユーザープール）を自動的に払い出
すことで、企業ごとのセキュアな環境分離を実現します。複雑なマルチテナント設計を
個別に行うことなく、データの論理的分離と安全な管理が可能です。
【特長3】決済プラットフォーム「Stripe」との連携機能を標準搭載
世界的に実績を有する決済プラットフォーム「Stripe」との連携機能を標準で搭載して
います。クレジットカード決済の実装や、プラン変更時の請求処理、法令対応などを自
社で開発する必要がなく、決済に関わる開発コストおよび運用リスクを大幅に低減しま
す。
【特長4】Daigasグループ水準のセキュリティと信頼性
重要インフラを担うDaigasグループの一員として、厳格なセキュリティ基準および品質
管理体制を備えています。長期にわたり安心して利用できる高い信頼性を提供します。
■ 期待される効果
「Smoother-ServicePlatformR」を活用することで、SaaS事業の立ち上げに伴う初期検
討や準備工程を大幅に効率化できます。基本機能の設計・実装・運用を共通化すること
で、事業開始までの負荷を軽減し、サービス固有の価値設計や機能開発に注力できる体
制を構築できます。その結果、市場投入までのリードタイム短縮と、安定した事業立ち
上げを両立することが可能となります。
オージス総研の自社サービス「EneRisQR」のSaaS化においても、本プラットフォームを
活用することで、約4カ月という短期間でのサービス提供開始を実現しました。
また、セルフサインアップや自動プロビジョニングによる運用の自動化、認証・認可や
監査ログの共通化により、サービス開始後の運用負荷やセキュリティ対応を抑制します。
事業の立ち上げ段階から、ガバナンスと品質を確保した運用基盤を整えることで、手戻
りの少ない、持続的なSaaS事業の成長が可能となります。
■ 提供形態・価格
・提供形態：クラウドサービス（SaaS）
・価格：想定されるSaaSのテナント数およびユーザー数に応じた従量課金制
※詳細は個別にご案内します
・提供開始日：2026年4月1日
■今後の展望
オージス総研は、今後も「Smoother-ServicePlatformR」の機能拡張を継続し、
SaaS事業者のさらなる開発効率化を支援してまいります。あわせて、Daigas
グループ各社のSaaS事業展開にも本プラットフォームを活用し、グループ全体の
デジタル事業推進に貢献してまいります。
サービスの詳細については、製品ページをご覧ください。
◆Smoother-ServicePlatform｜SaaS開発に必須の基本機能を網羅
https://www.ogis-ri.co.jp/product/smoother/
◆株式会社オージス総研について https://www.ogis-ri.co.jp/
本社：大阪市西区千代崎3丁目南2番37号
設立：1983年
資本金：4.4億円（大阪ガス株式会社100%出資）
業務概要：オープンソースソフトウェアの活用・オブジェクト指向技術・クラウドサー
ビス関連技術・アジャイル開発技術・データセンター運用やこれをベースにしたクラウ
ドサービス・エンドポイントを中心としたセキュリティなど、大阪ガスの基幹システム
開発から運用までを一貫して提供しており、他にも製造・金融・公益など全国で幅広い
実績を有しています。近年ではデータ分析、IoTおよびルールモデリングを重視した
ルールベース開発 (BRMS）に注力する他、デザイン思考やアジャイル開発のノウハウを
活かしたDX支援コンサルティング、行動観察を活用した新価値創造コンサルティングを
提供しています。
◆本プレスリリースに関するお問い合わせ先：
株式会社オージス総研 テクノロジーイノベーション本部 企画部
〒103-6013 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー13階
お問合せ先：https://www.ogis-ri.co.jp/forms/smoother_inquiry.html
* プレスリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに
変更する場合があります。
* その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、
各社の登録商標または商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社オージス総研 テクノロジーイノベーション本部 企画部
〒103-6013 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー13階
お問合せ先：https://www.ogis-ri.co.jp/forms/smoother_inquiry.html
株式会社オージス総研（本社：大阪市西区、代表取締役社長：吉村和彦）は、SaaS開発
に必須となる基本機能を包括的に提供するプラットフォームサービス「Smoother-Servi
cePlatformR（スムーサー・サービスプラットフォーム）」の提供を、2026年4月1日よ
り開始します。
本サービスは、認証・認可、契約管理、決済連携など、SaaS事業の立ち上げ・運用に不
軽減します。
これにより、SaaS開発における初期構築や運用設計に要する時間とコストを抑え、市場
投入の迅速化と、品質・安全性の確保を支援します。
■ 背景 ― SaaS開発における基本機能実装の課題
デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速に伴い、多くの企業がSaaS型サービス
の開発・提供に取り組んでいます。しかし、SaaS開発においては、認証・認可、契約管
理、決済処理といった基本機能の実装には多くの工数と専門知識が必要となります。
さらに、基本機能の設計段階での考慮不足により、サービス提供開始後に大規模な改修
が必要となるケースや、マルチテナント管理やセキュリティ対応の不備により、運用負
荷が想定以上に増大する課題も顕在化しています。特に、初めてSaaS事業に参入する企
業にとって、これらの基本機能を適切に設計・実装することは大きな障壁となっていま
す。
こうした課題を受け、オージス総研は、自社におけるSaaS開発・運用で培った実績とノ
ウハウを体系化し、SaaS事業の立ち上げを円滑に進めるための共通サービスとして、本
サービスを開発しました。
■ 主な特長
【特長1】SaaS開発に必須の基本機能を標準装備
認証・認可、セルフサインアップ、契約管理、ユーザー管理、監査ログ管理、管理ポー
タル、Webhook、SaaS連携、Web API、SDK、コンテナイメージなど、SaaS事業に必要な
基本機能を包括的に提供します。これにより、個別開発の負担を軽減し、開発初期から
安定したサービス設計が可能となります。
【特長2】マルチテナント対応による顧客環境の安全な分離
契約作成と同時に、顧客専用のユーザー管理領域（ユーザープール）を自動的に払い出
すことで、企業ごとのセキュアな環境分離を実現します。複雑なマルチテナント設計を
個別に行うことなく、データの論理的分離と安全な管理が可能です。
【特長3】決済プラットフォーム「Stripe」との連携機能を標準搭載
世界的に実績を有する決済プラットフォーム「Stripe」との連携機能を標準で搭載して
います。クレジットカード決済の実装や、プラン変更時の請求処理、法令対応などを自
社で開発する必要がなく、決済に関わる開発コストおよび運用リスクを大幅に低減しま
す。
【特長4】Daigasグループ水準のセキュリティと信頼性
重要インフラを担うDaigasグループの一員として、厳格なセキュリティ基準および品質
管理体制を備えています。長期にわたり安心して利用できる高い信頼性を提供します。
■ 期待される効果
「Smoother-ServicePlatformR」を活用することで、SaaS事業の立ち上げに伴う初期検
討や準備工程を大幅に効率化できます。基本機能の設計・実装・運用を共通化すること
で、事業開始までの負荷を軽減し、サービス固有の価値設計や機能開発に注力できる体
制を構築できます。その結果、市場投入までのリードタイム短縮と、安定した事業立ち
上げを両立することが可能となります。
オージス総研の自社サービス「EneRisQR」のSaaS化においても、本プラットフォームを
活用することで、約4カ月という短期間でのサービス提供開始を実現しました。
また、セルフサインアップや自動プロビジョニングによる運用の自動化、認証・認可や
監査ログの共通化により、サービス開始後の運用負荷やセキュリティ対応を抑制します。
事業の立ち上げ段階から、ガバナンスと品質を確保した運用基盤を整えることで、手戻
りの少ない、持続的なSaaS事業の成長が可能となります。
■ 提供形態・価格
・提供形態：クラウドサービス（SaaS）
・価格：想定されるSaaSのテナント数およびユーザー数に応じた従量課金制
※詳細は個別にご案内します
・提供開始日：2026年4月1日
■今後の展望
オージス総研は、今後も「Smoother-ServicePlatformR」の機能拡張を継続し、
SaaS事業者のさらなる開発効率化を支援してまいります。あわせて、Daigas
グループ各社のSaaS事業展開にも本プラットフォームを活用し、グループ全体の
デジタル事業推進に貢献してまいります。
サービスの詳細については、製品ページをご覧ください。
◆Smoother-ServicePlatform｜SaaS開発に必須の基本機能を網羅
https://www.ogis-ri.co.jp/product/smoother/
◆株式会社オージス総研について https://www.ogis-ri.co.jp/
本社：大阪市西区千代崎3丁目南2番37号
設立：1983年
資本金：4.4億円（大阪ガス株式会社100%出資）
業務概要：オープンソースソフトウェアの活用・オブジェクト指向技術・クラウドサー
ビス関連技術・アジャイル開発技術・データセンター運用やこれをベースにしたクラウ
ドサービス・エンドポイントを中心としたセキュリティなど、大阪ガスの基幹システム
開発から運用までを一貫して提供しており、他にも製造・金融・公益など全国で幅広い
実績を有しています。近年ではデータ分析、IoTおよびルールモデリングを重視した
ルールベース開発 (BRMS）に注力する他、デザイン思考やアジャイル開発のノウハウを
活かしたDX支援コンサルティング、行動観察を活用した新価値創造コンサルティングを
提供しています。
◆本プレスリリースに関するお問い合わせ先：
株式会社オージス総研 テクノロジーイノベーション本部 企画部
〒103-6013 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー13階
お問合せ先：https://www.ogis-ri.co.jp/forms/smoother_inquiry.html
* プレスリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに
変更する場合があります。
* その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、
各社の登録商標または商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社オージス総研 テクノロジーイノベーション本部 企画部
〒103-6013 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー13階
お問合せ先：https://www.ogis-ri.co.jp/forms/smoother_inquiry.html