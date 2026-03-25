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【導入事例】就職率95％超の工科系大学が教職員の働き方改革と活発な学生交流を後押し〜 億単位のコスト削減とキャンパス全域のWi-Fi化・SINET安定稼働を実現するIT基盤を構築 〜
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、学校法人ものつくり大学（所在地 埼玉県行田市、会長 正井 健太郎、理事長 土屋 喜久）において、当社の製品・サービスが採用されたことを発表いたします。
■事例の概要
少子化による経営環境の変化やBYODを前提とした学習スタイルの定着など、大学を取り巻く状況が大きく変わってきています。そこで、ものつくり大学は有線中心の構成を見直し、無線強化やSINET対応を軸にキャンパス全体のネットワークを再設計しました。戦略基盤へと進化した次世代キャンパス環境の取り組みを紹介します。
■導入の背景と課題
・有線中心の設計で不足するWi-Fiエリア
・機器分散管理による運用負荷と障害対応の遅延
・複数サービス併用による認証管理の煩雑化
■採用の決め手
・無線測定に基づくアクセスポイント増設と最適配置設計
・少人数運用を支える一元管理と自動復旧の仕組み
・認証を一本化するSSOとIDaaSの基盤統合
■導入後の効果
・全域カバーWi‑Fiで教職員の働き方向上と学生交流の活発化
- 無線LANアクセスポイントにAT-TQ6702 GEN2を採用し、設置数を約50台から190台へと大幅に増設
- 設置場所の最適化および高所設置への切り替えにより、通信エリアの死角を解消
・障害特定と復旧の迅速化で運用負荷を軽減
- 統合管理機能AMFの導入により、学内ネットワーク機器を一元管理
- 設定の自動配布や障害箇所の可視化を実現
- 属人化していた復旧作業を見直し、シンプルかつ持続可能な運用体制へと転換
・操作性の向上とアカウント関連問い合わせの削減
- IDaaSを活用した統合認証基盤(AD/SSO)の導入により、ユーザーの負荷軽減と利便性を向上
- パスワード紛失やアカウント管理に関する問い合わせを大幅に削減
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/131037/131037_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/iot-univ/
■導入した主な製品・技術
・統合ネットワーク管理ソリューション「AMF PLUS」
‐ネットワーク上のデバイスやトポロジー情報を自動的に収集・検出
‐ネットワーク機器の状態を一元管理で可視化し、障害時の自動復旧を実現
・自律型無線LANソリューション「AWC (Autonomous Wave Control) 」
‐チャンネルや電波出力を自律的に調整し、無線エリア内の電波干渉を最小化
・ネットワーク統合管理アプライアンス「Vista APLシリーズ」
‐上記ソリューションのほか、ネットワーク全体の可視化を可能にするVista Manager EXなど、
統合管理に必要な機能をパッケージ化した管理サーバー
【学校法人ものつくり大学様について】
基本的技能と「ものつくり魂」を基盤に据え、そこに科学・技術の知識とマネジメント能力を加え、新時代を切り拓く感性と倫理観を備えた人材の育成を目指す。
所在地 埼玉県行田市前谷333番地
設立 2001年
代表者 会長 正井 健太郎、理事長 土屋 喜久
URL https://www.iot.ac.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2026年3月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/iot-univ/
■事例の概要
少子化による経営環境の変化やBYODを前提とした学習スタイルの定着など、大学を取り巻く状況が大きく変わってきています。そこで、ものつくり大学は有線中心の構成を見直し、無線強化やSINET対応を軸にキャンパス全体のネットワークを再設計しました。戦略基盤へと進化した次世代キャンパス環境の取り組みを紹介します。
＜ネットワーク構成イメージ図＞
■導入の背景と課題
・有線中心の設計で不足するWi-Fiエリア
・機器分散管理による運用負荷と障害対応の遅延
・複数サービス併用による認証管理の煩雑化
■採用の決め手
・無線測定に基づくアクセスポイント増設と最適配置設計
・少人数運用を支える一元管理と自動復旧の仕組み
・認証を一本化するSSOとIDaaSの基盤統合
■導入後の効果
・全域カバーWi‑Fiで教職員の働き方向上と学生交流の活発化
- 無線LANアクセスポイントにAT-TQ6702 GEN2を採用し、設置数を約50台から190台へと大幅に増設
- 設置場所の最適化および高所設置への切り替えにより、通信エリアの死角を解消
・障害特定と復旧の迅速化で運用負荷を軽減
- 統合管理機能AMFの導入により、学内ネットワーク機器を一元管理
- 設定の自動配布や障害箇所の可視化を実現
- 属人化していた復旧作業を見直し、シンプルかつ持続可能な運用体制へと転換
・操作性の向上とアカウント関連問い合わせの削減
- IDaaSを活用した統合認証基盤(AD/SSO)の導入により、ユーザーの負荷軽減と利便性を向上
- パスワード紛失やアカウント管理に関する問い合わせを大幅に削減
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/131037/131037_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/iot-univ/
■導入した主な製品・技術
・統合ネットワーク管理ソリューション「AMF PLUS」
‐ネットワーク上のデバイスやトポロジー情報を自動的に収集・検出
‐ネットワーク機器の状態を一元管理で可視化し、障害時の自動復旧を実現
・自律型無線LANソリューション「AWC (Autonomous Wave Control) 」
‐チャンネルや電波出力を自律的に調整し、無線エリア内の電波干渉を最小化
・ネットワーク統合管理アプライアンス「Vista APLシリーズ」
‐上記ソリューションのほか、ネットワーク全体の可視化を可能にするVista Manager EXなど、
統合管理に必要な機能をパッケージ化した管理サーバー
【学校法人ものつくり大学様について】
基本的技能と「ものつくり魂」を基盤に据え、そこに科学・技術の知識とマネジメント能力を加え、新時代を切り拓く感性と倫理観を備えた人材の育成を目指す。
所在地 埼玉県行田市前谷333番地
設立 2001年
代表者 会長 正井 健太郎、理事長 土屋 喜久
URL https://www.iot.ac.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2026年3月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/iot-univ/