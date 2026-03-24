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丹青社、イベント業界における次世代リーダー育成プログラムを始動
〜JACE会員 11社で変革基盤づくりを共同推進〜
商業施設・⽂化施設などの空間づくりをおこなう株式会社丹⻘社（本社：東京都港区／代表取締役社⻑：小林 統／以下、丹⻘社）は、一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE）の呼びかけの下11社と協業し、イベント業界特有の働き方・キャリアに関して、経営層へ提言を行う「次世代リーダー育成プログラム」を始動します。イベント業界ではまだ少ない割合の女性の管理職・現場リーダーを基点に、性別や役職を問わず幅広い関係者を巻き込んで議論し、イベント業界での女性活躍の推進や女性管理職比率の向上を目指し、性別・年齢を問わず、介護・育児等と働きがいが両立する社会への提言につなげます。
今回の取り組みは、業界横断的な枠組みを作ることによって、当社の課題だけでなく、業界基準をアップグレードすることを目的とし、イベント業界全体を支える多様な働き方の尊重による持続可能な発展と、社会責任を果たすために取り組んでまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/2871/131163/131163_web_1.png
※ニュースリリースに掲載された内容は発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE） infojace@jace.or.jp
株式会社丹青社 広報室 担当:石綿、寺戸 Mail: pr-staff@tanseisha.co.jp Tel: 03-6455-8115
お問い合わせフォーム：https://www.tanseisha.co.jp/contact/pr
関連リンク
JACEウェブサイト
https://www.jace.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/4a69f7327e6d8771ff6655269ce11f12.pdf
丹青社ウェブサイト
https://www.tanseisha.co.jp/news/release/2026/post-70779
商業施設・⽂化施設などの空間づくりをおこなう株式会社丹⻘社（本社：東京都港区／代表取締役社⻑：小林 統／以下、丹⻘社）は、一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE）の呼びかけの下11社と協業し、イベント業界特有の働き方・キャリアに関して、経営層へ提言を行う「次世代リーダー育成プログラム」を始動します。イベント業界ではまだ少ない割合の女性の管理職・現場リーダーを基点に、性別や役職を問わず幅広い関係者を巻き込んで議論し、イベント業界での女性活躍の推進や女性管理職比率の向上を目指し、性別・年齢を問わず、介護・育児等と働きがいが両立する社会への提言につなげます。
今回の取り組みは、業界横断的な枠組みを作ることによって、当社の課題だけでなく、業界基準をアップグレードすることを目的とし、イベント業界全体を支える多様な働き方の尊重による持続可能な発展と、社会責任を果たすために取り組んでまいります。
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※ニュースリリースに掲載された内容は発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE） infojace@jace.or.jp
株式会社丹青社 広報室 担当:石綿、寺戸 Mail: pr-staff@tanseisha.co.jp Tel: 03-6455-8115
お問い合わせフォーム：https://www.tanseisha.co.jp/contact/pr
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JACEウェブサイト
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丹青社ウェブサイト
https://www.tanseisha.co.jp/news/release/2026/post-70779