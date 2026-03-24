丹青社、イベント業界における次世代リーダー育成プログラムを始動











今回の取り組みは、業界横断的な枠組みを作ることによって、当社の課題だけでなく、業界基準をアップグレードすることを目的とし、イベント業界全体を支える多様な働き方の尊重による持続可能な発展と、社会責任を果たすために取り組んでまいります。