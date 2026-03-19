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愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競技大会のパートナーシップ契約を締結
日本ガイシ株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会と、第20回アジア競技大会（以下「アジア競技大会」）および第5回アジアパラ競技大会（以下「アジアパラ競技大会」）のパートナーシップ契約を締結しました。
本契約により、当社はアジア競技大会およびアジアパラ競技大会において、Tier4 オフィシャルサプライヤーとして、大会の準備・運営を支援します。
当社は、2020年から車いすテニスの支援も行っており、現在は愛知県を拠点に活動する選手6人への継続的なサポートを行っています。このたびの地元・愛知で開催される国際的なスポーツイベントを支援し、地域活性化やスポーツに取り組む人々を後押しすることで、人と社会の未来に貢献していきます。
■ パートナーシップの概要
・協賛ランク ：アジア競技大会 Tier4：オフィシャルサプライヤー
アジアパラ競技大会 Tier4：オフィシャルサプライヤー
・協賛カテゴリー・業種 ：機能性セラミックス
・契約期間 ：契約締結日〜2026年12月31日
■ アジア競技大会概要
https://digitalpr.jp/table_img/2994/130980/130980_web_1.png
■ アジアパラ競技大会概要
https://digitalpr.jp/table_img/2994/130980/130980_web_2.png
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 / 狩谷、井上 TEL：052-872-7980
関連リンク
ニュースリリース
https://www.ngk.co.jp/news/
本契約により、当社はアジア競技大会およびアジアパラ競技大会において、Tier4 オフィシャルサプライヤーとして、大会の準備・運営を支援します。
■ パートナーシップの概要
・協賛ランク ：アジア競技大会 Tier4：オフィシャルサプライヤー
アジアパラ競技大会 Tier4：オフィシャルサプライヤー
・協賛カテゴリー・業種 ：機能性セラミックス
・契約期間 ：契約締結日〜2026年12月31日
■ アジア競技大会概要
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■ アジアパラ競技大会概要
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本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 / 狩谷、井上 TEL：052-872-7980
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