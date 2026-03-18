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音声配信アプリ「Spoon」、ラジオ大阪「Spoon Flagship Program」の4月パーソナリティは1人2役の配信が人気のΦしらたまもなかに決定！
毎週月曜22時より、月替わりでアプリ内の配信者を選抜して放送中
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）が展開する音声配信アプリ「Spoon」は、アプリ内で活躍するDJ（配信者）が月替わりで出演するラジオ大阪にて放送中の番組「Spoon Flagship Program（以下、本番組）」の、4月のラジオパーソナリティを「Φしらたまもなか」さんに決定しました。番組タイトルは『しらたまもなかが耳で恋する月曜日』で、2026年4月6日（月）より、毎週月曜日22:00〜22:30の枠で全4回にわたり放送します。
本番組は、音声配信アプリ「Spoon」を代表するDJが毎月交代でラジオパーソナリティを務める月替わりの特別プログラムで、音声配信プラットフォームと地上波ラジオ番組という垣根を越え、新たな音声コンテンツの可能性を広げるプロジェクトです。
4月の担当パーソナリティは、Φしらたまもなか さんに決定しました。多彩な声色を自在に操り、1人で複数のキャラクターを演じ分ける“1人2役”のスタイルで人気を集めるΦしらたまもなか さんは、アドリブボイスドラマや歌など幅広い配信ジャンルのエンターテインメント性で多くのリスナーを魅了し、「Spoon」を代表するDJの一人として高い支持を集めています。
本番組『しらたまもなかが耳で恋する月曜日』では、その表現力豊かな声劇や恋にまつわるトークを通じて、リスナーの「耳」から心をときめかせる時間をお届けします。臨場感あふれるボイスドラマや軽快なトークによって、思わず恋をしたくなるようなドキドキ感を演出し、週の始まりである月曜日の夜をやさしく彩る番組を展開していきます。
本番組を通じて「Spoon」は、DJの活躍の場をプラットフォームの外へと広げるとともに、日本のオーディオコンテンツ市場に新たな価値を創出していきます。
【4月の「Spoon Flagship Program」番組概要】
・番組名：しらたまもなかが耳で恋する月曜日
・放送開始日：2026年4月6日（月）
・放送日時：毎週月曜日 22:00〜22:30（全4回）
・出演ラジオパーソナリティ：Φしらたまもなか
・放送局：OBCラジオ大阪（AM1314kHz、FM91.9MHz）
・その他聴取方法：PC/スマートフォンアプリ「radiko」 ※放送後1週間まで聴取可能
■Spoonについて
新感覚音声配信アプリ「Spoon」は、全世界で累計3,000万インストールを突破した、スマートフォン1台で誰でも簡単に、顔出しをせずに声だけで配信ができるアプリです。リアルタイムで配信できる『LIVE』、録音して何度も聴ける『CAST』の機能があります。雑談、悩み相談、本格ラジオ、声劇、歌ってみた、ASMRなど多様なテーマとカテゴリで、スプナー（ユーザー）同士が「声」でコミュニケーションをしています。
・アプリダウンロード：https://www.spooncast.net/jp
・公式X：https://x.com/Spoon__Japan
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）が展開する音声配信アプリ「Spoon」は、アプリ内で活躍するDJ（配信者）が月替わりで出演するラジオ大阪にて放送中の番組「Spoon Flagship Program（以下、本番組）」の、4月のラジオパーソナリティを「Φしらたまもなか」さんに決定しました。番組タイトルは『しらたまもなかが耳で恋する月曜日』で、2026年4月6日（月）より、毎週月曜日22:00〜22:30の枠で全4回にわたり放送します。
本番組は、音声配信アプリ「Spoon」を代表するDJが毎月交代でラジオパーソナリティを務める月替わりの特別プログラムで、音声配信プラットフォームと地上波ラジオ番組という垣根を越え、新たな音声コンテンツの可能性を広げるプロジェクトです。
4月の担当パーソナリティは、Φしらたまもなか さんに決定しました。多彩な声色を自在に操り、1人で複数のキャラクターを演じ分ける“1人2役”のスタイルで人気を集めるΦしらたまもなか さんは、アドリブボイスドラマや歌など幅広い配信ジャンルのエンターテインメント性で多くのリスナーを魅了し、「Spoon」を代表するDJの一人として高い支持を集めています。
本番組『しらたまもなかが耳で恋する月曜日』では、その表現力豊かな声劇や恋にまつわるトークを通じて、リスナーの「耳」から心をときめかせる時間をお届けします。臨場感あふれるボイスドラマや軽快なトークによって、思わず恋をしたくなるようなドキドキ感を演出し、週の始まりである月曜日の夜をやさしく彩る番組を展開していきます。
本番組を通じて「Spoon」は、DJの活躍の場をプラットフォームの外へと広げるとともに、日本のオーディオコンテンツ市場に新たな価値を創出していきます。
【4月の「Spoon Flagship Program」番組概要】
・番組名：しらたまもなかが耳で恋する月曜日
・放送開始日：2026年4月6日（月）
・放送日時：毎週月曜日 22:00〜22:30（全4回）
・出演ラジオパーソナリティ：Φしらたまもなか
・放送局：OBCラジオ大阪（AM1314kHz、FM91.9MHz）
・その他聴取方法：PC/スマートフォンアプリ「radiko」 ※放送後1週間まで聴取可能
■Spoonについて
新感覚音声配信アプリ「Spoon」は、全世界で累計3,000万インストールを突破した、スマートフォン1台で誰でも簡単に、顔出しをせずに声だけで配信ができるアプリです。リアルタイムで配信できる『LIVE』、録音して何度も聴ける『CAST』の機能があります。雑談、悩み相談、本格ラジオ、声劇、歌ってみた、ASMRなど多様なテーマとカテゴリで、スプナー（ユーザー）同士が「声」でコミュニケーションをしています。
・アプリダウンロード：https://www.spooncast.net/jp
・公式X：https://x.com/Spoon__Japan
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰