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ビジネスシーンに“推し色”の彩りを！「ユニバーサルランゲージメジャーズ」のオーダー生地に鮮やかなカラーが新登場
〜スーツやジャケットなどに取り入れて、働くモチベーションをアップ〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、昨今のオフィスウエアの多様化を受け、オーダースーツブランド「ユニバーサルランゲージメジャーズ」にて、働くモチベーションを後押しする、鮮やかな色の生地全8種類を3月18日（水）より展開します。
※「ユニバーサルランゲージ」「スーツスクエア」でも同様のサービスが受けられます。
ビジネススーツは、ネイビー・グレー・ブラックといったベーシックな色が仕事着として好まれる傾向にあります。しかしながらオフィスウエアの多様化に伴い、一部のお客さまからは「既製品にはない鮮やかな色のスーツがほしい」「仕事着にも推し色を取り入れたい」という声があがっています。そこで今回、上質な肌触りと発色の良さを両立した、これまで取り扱いのなかった鮮やかな色の生地を用意。オーダーならではのこだわりの色とデザインを選べるなど、自分だけの特別な「推し事スーツ」を仕立てることができます。
今回新たに追加した生地は、ピンク・オレンジ・エメラルドグリーン・ライムグリーン・パープル・ブルー・バイオレットグレー・ライトブルーの全8種類です。淡い色味や白い糸を織り交ぜ、上品で肌馴染みの良い色に仕上げることで、ビジネスシーンでも取り入れやすくしました。さらにこれらの表地に合わせて同系色の裏地も用意しており、表地で鮮やかな色に挑戦できない方でも、裏地でさりげなく推し色を取り入れることもできます。大事な場面での勝負服としてだけでなく、日常的にも推し色を身にまとうことで、働くモチベーションの後押しにつながる企画です。
https://digitalpr.jp/table_img/2496/130735/130735_web_1.png
■新色生地8色
ピンク オレンジ エメラルドグリーン ライムグリーン
パープル ライトブルー ブルー バイオレットグレー
■着用イメージ
上下セットのスーツはもちろんジャケットやパンツなど単品でのオーダーも可能なため、ビジネスウエアとしてだけでなく、デニム合わせなど休日スタイルにも着回しできます。また特定のアイドル・キャラクターを応援する「推し活」文化も浸透してきていることから、推しのメンバーカラーを取り入れたイベント用ウエアとしても活躍します。
※メンズスタイルスーツでも、本企画のカラー生地を選択できます。
■担当者：商品第二部 金澤 健司
これまで展開してきた、明るいブルーや白といった華やかな印象の生地は、関西エリアの店舗を中心に好評をいただいています。そのような中で一部のお客さまからは、「他にももっとカラフルな色でスーツをつくりたい」といった声もあがるようになってきました。これは、オフィスウエアの多様化が進んだことで、職場によっては鮮やかな色のビジネスウエアも受け入れられてきているからだと考えます。今回の生地は、ビジネスウエアとしての品格を保ちつつ、仕事への活力をもらえるような絶妙な色味にもこだわりました。このスーツやジャケットが、働くモチベーションアップにつながれば嬉しいです。
■レディーススタイル向けデザインについて
テーラード1つボタンジャケット
テーラード2つボタンジャケット
ノーカラージャケット
ダブルジャケット
ジャケット計4型
テーラード2つボタンジャケット
フレアスカート
タイトスカート
シャーリングフレアスカート
シャーリングタイトスカート
スカート計4型
フレアスカート
テーパードパンツ／シャーリングテーパードパンツ
タックテーパードパンツ／タックシャーリングテーパードパンツ
セミフレアパンツ／シャーリングセミフレアパンツ
ワイドパンツ／シャーリングワイドパンツ／タックワイドパンツ
タックシャーリングワイドパンツ
パンツ計10型
テーパードパンツ
【参考資料】
■「ユニバーサルランゲージメジャーズ」
“オーダースーツをつくる悦びをすべての人に”をコンセプトに、高品質のオーダースーツをお求めやすい価格にて提供しています。専属スタイリストによるきめ細やかな接客や、100万通りもの選択肢から、お客様に最も似合いフィットする組み合わせをセレクト。2回目以降は、オンラインでのオーダーも可能です。現在は、単独店を全国で7店舗※展開。「ユニバーサルランゲージメジャーズ」のオーダーシステムについては、アウトレット店を除く全国の「ユニバーサルランゲージ」「スーツスクエア」でも導入されており、同様のサービスが受けられます。
※2026年3月18日時点
https://digitalpr.jp/table_img/2496/130735/130735_web_2.png
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 岩館、高橋
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://www.uktsc.com/cont/custom-order/
レディースページ
https://www.uktsc.com/cont/custom-order/womens/
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、昨今のオフィスウエアの多様化を受け、オーダースーツブランド「ユニバーサルランゲージメジャーズ」にて、働くモチベーションを後押しする、鮮やかな色の生地全8種類を3月18日（水）より展開します。
※「ユニバーサルランゲージ」「スーツスクエア」でも同様のサービスが受けられます。
ビジネススーツは、ネイビー・グレー・ブラックといったベーシックな色が仕事着として好まれる傾向にあります。しかしながらオフィスウエアの多様化に伴い、一部のお客さまからは「既製品にはない鮮やかな色のスーツがほしい」「仕事着にも推し色を取り入れたい」という声があがっています。そこで今回、上質な肌触りと発色の良さを両立した、これまで取り扱いのなかった鮮やかな色の生地を用意。オーダーならではのこだわりの色とデザインを選べるなど、自分だけの特別な「推し事スーツ」を仕立てることができます。
今回新たに追加した生地は、ピンク・オレンジ・エメラルドグリーン・ライムグリーン・パープル・ブルー・バイオレットグレー・ライトブルーの全8種類です。淡い色味や白い糸を織り交ぜ、上品で肌馴染みの良い色に仕上げることで、ビジネスシーンでも取り入れやすくしました。さらにこれらの表地に合わせて同系色の裏地も用意しており、表地で鮮やかな色に挑戦できない方でも、裏地でさりげなく推し色を取り入れることもできます。大事な場面での勝負服としてだけでなく、日常的にも推し色を身にまとうことで、働くモチベーションの後押しにつながる企画です。
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■新色生地8色
ピンク オレンジ エメラルドグリーン ライムグリーン
パープル ライトブルー ブルー バイオレットグレー
■着用イメージ
上下セットのスーツはもちろんジャケットやパンツなど単品でのオーダーも可能なため、ビジネスウエアとしてだけでなく、デニム合わせなど休日スタイルにも着回しできます。また特定のアイドル・キャラクターを応援する「推し活」文化も浸透してきていることから、推しのメンバーカラーを取り入れたイベント用ウエアとしても活躍します。
※メンズスタイルスーツでも、本企画のカラー生地を選択できます。
■担当者：商品第二部 金澤 健司
これまで展開してきた、明るいブルーや白といった華やかな印象の生地は、関西エリアの店舗を中心に好評をいただいています。そのような中で一部のお客さまからは、「他にももっとカラフルな色でスーツをつくりたい」といった声もあがるようになってきました。これは、オフィスウエアの多様化が進んだことで、職場によっては鮮やかな色のビジネスウエアも受け入れられてきているからだと考えます。今回の生地は、ビジネスウエアとしての品格を保ちつつ、仕事への活力をもらえるような絶妙な色味にもこだわりました。このスーツやジャケットが、働くモチベーションアップにつながれば嬉しいです。
■レディーススタイル向けデザインについて
テーラード1つボタンジャケット
テーラード2つボタンジャケット
ノーカラージャケット
ダブルジャケット
ジャケット計4型
テーラード2つボタンジャケット
フレアスカート
タイトスカート
シャーリングフレアスカート
シャーリングタイトスカート
スカート計4型
フレアスカート
テーパードパンツ／シャーリングテーパードパンツ
タックテーパードパンツ／タックシャーリングテーパードパンツ
セミフレアパンツ／シャーリングセミフレアパンツ
ワイドパンツ／シャーリングワイドパンツ／タックワイドパンツ
タックシャーリングワイドパンツ
パンツ計10型
テーパードパンツ
【参考資料】
■「ユニバーサルランゲージメジャーズ」
“オーダースーツをつくる悦びをすべての人に”をコンセプトに、高品質のオーダースーツをお求めやすい価格にて提供しています。専属スタイリストによるきめ細やかな接客や、100万通りもの選択肢から、お客様に最も似合いフィットする組み合わせをセレクト。2回目以降は、オンラインでのオーダーも可能です。現在は、単独店を全国で7店舗※展開。「ユニバーサルランゲージメジャーズ」のオーダーシステムについては、アウトレット店を除く全国の「ユニバーサルランゲージ」「スーツスクエア」でも導入されており、同様のサービスが受けられます。
※2026年3月18日時点
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本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 岩館、高橋
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
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公式サイト
https://www.uktsc.com/cont/custom-order/
レディースページ
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