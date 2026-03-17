HHKB×バード電子 コラボ20周年企画 第二弾パームレスト「セパレート型シリコンタイピングベッド」発売

●快適なタイピングをサポートUVコーティング加工仕上げで、滑らかで心地よい手触り。柔らかなシリコン素材が衝撃を吸収し手首を優しく支え、長時間のタイピングでも手首の負担を軽減します。●簡単お手入れ・高耐久シリコン素材で汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。長期間使用しても変形や劣化が少なく、耐久性に優れています。●伝統と品質を両立したデザイン設置面には日本の伝統文様「うろこ格子（鱗格子）」を採用。幾何学的に配置された鱗の形は、デザインとしての美しさに加え、ストッパーとしての機能性も兼ね備えています。さらに、格子状にすることでシリコン全体に適度な柔軟性が生まれ、天板のわずかな歪みにも自然にフィット。安定性と心地よさの両立を実現しています。●選べる2色展開ブラック、クールグレーの2カラーをご用意。お好みやデスク環境に合わせてお選びいただけます。