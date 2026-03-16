『TIGORA by BEAMS DESIGN』より2026年SPRINGコレクションを発売





















「TIGORA」は、半世紀以上にわたりスポーツに携わってきた当社が、“多くの方に、もっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから生まれた、高機能かつ高いコストパフォーマンスを実現したブランドです。































































































































































スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、スポーツウェアの高い機能性とスマートなデザインを追求した『TIGORA by BEAMS DESIGN(ティゴラ バイ ビームス デザイン)』の2026年SPRINGコレクションを、全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアにて発売いたします。そして、「TIGORA」と、株式会社ビームス(本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役社長：設楽洋)のライセンスブランド「BEAMS DESIGN」がタッグを組み、2019年に誕生した「TIGORA by BEAMS DESIGN」は、スポーツの機能性とスマートなファッション性を融合させたオリジナルコレクション。フィットネス／ランニング／バスケットボール／テニス／トレーニングの5つのスポーツシーンに特化し、スポーツを楽しむお客様に向けてFASHIONとFUNCTIONをシームレスにつなぐウェアを展開しています。着るだけで今日がアクティブに。 FITNESS街を駆け抜ける、最新鋭のデザイン。 RUNNING差がつくデザインでコートの主役に。 BASKETBALLオン・コートスタイルをファッショナブルに。 TENNIS街に馴染む、多機能ウェア。 TRAINING春夏の新作として、速乾性や通気性に優れ、タウンユースにもおすすめな遊び心あふれるグラフィックデザインのアイテムが多数登場します。■「FITNESS」シリーズ美しいシルエットを追求し、サイドラインや丈感などのデザインにこだわった「FITNESS」シリーズ。【商品一例】●フィットネスグラフィックTシャツ 2,999円（税込）「TIGORA」の語源になったタイガーをモチーフにした、フィットネスをするタイガーが特徴のBEAMS DESIGNオリジナルグラフィックのTシャツです。コットンタッチのポリエステル素材で乾きやすく、汗ばむ季節にぴったり。サイズ：S/M/L/XLカラー：グリーン/ピンク/ブルーグレー●フィットネスショートパンツ 3,999円（税込）ストレッチタフタ素材を使用したフィットネスショートパンツ。Aラインショートレングスにサイドラインが入ったデザインです。ウエストドローコード、サイドポケット付き。サイズ：S/M/L/XLカラー：グリーン/ピンクhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=3235030326-0001&bid=2056&cat=129001002■「RUNNING」シリーズ通気性や吸水速乾に優れたメッシュ素材で、日々のランニングを快適にサポートする「RUNNING」シリーズ。【商品一例】●ランニンググラフィックTシャツ 2,999円（税込）シューズソールをイメージしたグラフィックが印象的なTシャツです。程よい生地感のドライ素材「ブロックAIRメッシュ」を使用し快適な着心地。バックプリントはリフレクター仕様で夜間のランニングにも最適です。サイズ：S/M/L/XL/2XLカラー：ブラック/グリーンhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3861220016-0001●ランニングショーツ 2,499円（税込）吸水速乾性に優れた「ストレッチドットメッシュ」素材を採用し、フィット感と高い運動性能を両立させました。収納面では、両サイドのポケットに加え、ランニング中の揺れを最小限に抑える専用スマートフォンポケットを右後方に配置しています。サイズ：S/M/L/XL/2XLカラー：ブルー/ブラックhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3869220016-0001■「BASKETBALL」シリーズプレイヤー視点で考えた機能的なウェア設計で、パフォーマンス向上に寄り添う「BASKETBALL」シリーズ。【商品一例】●バスケットグラフィックTシャツ 3,999円（税込）バスケットボールをモチーフにしたグラフィック、長めの着丈とサイドスリットが入ったBEAMS DESIGNのBASKETBALL定番Tシャツ。今季はブラウン、クリーム、マスタードの3カラー展開。サイズ：S/M/L/XL/2XLカラー：ブラウン/クリーム/マスタードhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=8402073036-0001●バスケットハーフパンツ 4,499円（税込）薄手のストレッチタフタ生地を使用したシンプルなデザイン。オンコートを意識したショート丈パンツです。グラフィックTシャツとセットで着用できる3カラー展開で、サイドポケット付き。サイズ：S/M/L/XL/2XLカラー：ブラウン/クリーム/マスタードhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=8404073136-0001■「TENNIS」シリーズクラシックな「BEAMS DESIGN RACKET CLUB」のグラフィックが特徴の「TENNIS」シリーズ。【商品一例】●テニスグラフィックTシャツWOMEN 4,499円（税込）着丈、袖丈とウエストシェイプを調整し、心地いい着心地と美しいシルエットを両立したTシャツ。日差しが気になる日にもうれしい、吸水速乾UV機能付きのメッシュ生地を使用。サイズ：S/M/L/XLカラー：ホワイト/ ネイビーhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=2622070426-0001●テニスショーツWOMEN 4,999円（税込）「BEAMS DESIGN RACKET CLUB」のグラフィックが映えるテニスウェア。吸水速乾性に優れた短め丈のレディース仕様です。サイドポケットに加え、プレー中も活躍するボール用メッシュポケットを完備しました。サイズ：S/M/L/XLカラー：ネイビー/ ホワイトhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=2626070626-0001■「TRAINING」シリーズ機能性を備えトレーニングはもちろん、スポーツ観戦などのあらゆるシーンで幅広く使える「TRAINING」シリーズ。【商品一例】●トレーニングクロスジャケット 7,999円（税込）US ARMYのトレーニングウェアから着想を得た、シャープなデザインが特徴的なストレッチ素材のトラックジャケット。同素材のロングパンツとハーフパンツも展開。サイズ：M/L/XL/2XLカラー：ライトグレー/ ブラックhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9669073016-0001●トレーニングクロスロングパンツ 6,999円（税込）ストレッチ素材を用いたトラックパンツ。同素材のジャケットやハーフパンツも展開。各ポケットとウエスト紐を備えた機能的な一本です。サイズ：M/L/XL/2XLカラー：ライトグレー/ ブラックhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9675073016-0001■『TIGORA by BEAMS DESIGN』ブランドページhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001120&sort=5■TIGORA ブランドサイトhttps://store.alpen-group.jp/product/tigora/■TIGORA公式InstagramTIGORA OFFICIALhttps://www.instagram.com/tigora_official/TIGORA WOMENhttps://www.instagram.com/tigora_women/■販売店情報全国のスポーツデポ、アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/・Alpen Group ZOZOTOWN店: https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営