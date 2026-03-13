【うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL】ライブ映像が配信開始！

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株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：大儀 真士）は、アイドルプロジェクト「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」より、2025年12月19日に開催された「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL TimeLink Live 〜Time to Sing! Step Into Song! 〜」のライブ映像の配信を開始しました。





ライブ映像の他、花道すず役の其原有沙さん、白鳥風香役の鈴木杏奈さんによるオーディオコメンタリーも同時配信！映像はメンバーシップ限定公開となりますので、ご登録の上お楽しみください。

ご視聴はこちらから

【バクプリ公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@backpri

※ご視聴には、メンバーシップへのご登録が必要になります。

※映像はメンバーシップ限定公開になります。

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本件に関するお問合わせ先

株式会社ブロッコリー

マーケティンググループ　宣伝チーム

TEL: 03-5946-2811（代）