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【常葉大学】静岡県の新たな県政ロゴマークに造形学部生が制作したデザインが採用されました
造形学部2年の鈴木那琉さんが制作したデザインが、静岡県の新たな県政ロゴマークに採用されました。
2026年からの静岡県の新たな県政ロゴマークに、本学造形学部2年の鈴木那琉さんが制作したデザインが採用されました。
富士山をモチーフに静岡県の目指す姿『幸福度日本一の静岡県』と県民一人ひとりの幸福実感を重視する『ウェルビーイング』の言葉を分かりやすく取り入れたデザインとなっています。
デザインは県内学生など全体で105点の応募があり、その中から採用されました。表彰式が本学静岡瀬名キャンパスで行われ、賞状と賞金・記念品が鈴木那琉さんに贈られました。
今後ロゴマークは知事の記者会見時の背景パネルや、県政の資料などに掲出される予定です。
▼本件に関する問い合わせ先
常葉大学 入学センター
住所：〒422-8581 静岡県静岡市駿河区弥生町6-1
TEL：0542631126
FAX：0542612313
メール：nyushi@sz.tokoha-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2026年からの静岡県の新たな県政ロゴマークに、本学造形学部2年の鈴木那琉さんが制作したデザインが採用されました。
富士山をモチーフに静岡県の目指す姿『幸福度日本一の静岡県』と県民一人ひとりの幸福実感を重視する『ウェルビーイング』の言葉を分かりやすく取り入れたデザインとなっています。
今後ロゴマークは知事の記者会見時の背景パネルや、県政の資料などに掲出される予定です。
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常葉大学 入学センター
住所：〒422-8581 静岡県静岡市駿河区弥生町6-1
TEL：0542631126
FAX：0542612313
メール：nyushi@sz.tokoha-u.ac.jp
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