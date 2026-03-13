【常葉大学】静岡県の新たな県政ロゴマークに造形学部生が制作したデザインが採用されました

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造形学部2年の鈴木那琉さんが制作したデザインが、静岡県の新たな県政ロゴマークに採用されました。

2026年からの静岡県の新たな県政ロゴマークに、本学造形学部2年の鈴木那琉さんが制作したデザインが採用されました。

富士山をモチーフに静岡県の目指す姿『幸福度日本一の静岡県』と県民一人ひとりの幸福実感を重視する『ウェルビーイング』の言葉を分かりやすく取り入れたデザインとなっています。

デザインは県内学生など全体で105点の応募があり、その中から採用されました。表彰式が本学静岡瀬名キャンパスで行われ、賞状と賞金・記念品が鈴木那琉さんに贈られました。

今後ロゴマークは知事の記者会見時の背景パネルや、県政の資料などに掲出される予定です。

▼本件に関する問い合わせ先

常葉大学　入学センター

住所：〒422-8581　静岡県静岡市駿河区弥生町6-1

TEL：0542631126

FAX：0542612313

メール：nyushi@sz.tokoha-u.ac.jp

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