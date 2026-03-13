こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
トピー工業、「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に4 年連続で認定
トピー工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石井博美、以下「トピー工業」）は、経済産業省と日本健康会議が主催する健康経営優良法人認定制度※1において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。社員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に取り組んでいる点が評価されたもので、4年連続の認定となります。
トピー工業は、2020年の「健康経営宣言」に基づき、全社員が明るく・安全に・安心して働き、その能力を発揮できる環境整備と、会社および職場の魅力向上に向けた「健康経営※2」を推進しています。継続的な健康増進や本質安全活動に取り組み、代表取締役社長をトップとした体制の下、持続可能で安全・快適な職場環境の実現を目指しています。また、多様な健康施策を通じて、社員一人ひとりの健康行動の促進と働きやすい環境づくりにも注力しています。
＜健康経営の推進に向けた主な取り組み＞
【健康知識の向上】
・動画視聴による学習環境の整備と、適切な飲酒・睡眠習慣に関するセミナー等の実施による、社員一人ひと
りの健康知識向上の推進
【健康行動の促進】
・毎年10 月を「健康月間」と定め、全社で健康アプリを活用したウォーキングイベントや体力測定会を実施
することによる、健康行動の促進
【食生活の改善】
・推定野菜摂取量を測定する機器を全社導入し、日頃の野菜摂取状況の「見える化」による、食生活改善に向けた啓発の推進
今後もトピー工業は、社員の健康維持・増進に向けた取り組みをより一層強化し「健康経営®」を推進してまいります。
※1 日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を表彰する制度。
※2 健康経営は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。
関連リンク
◆トピー工業の「健康経営
https://www.topy.co.jp/ja/sustainability/social/materiality04/health_management.html
