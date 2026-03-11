LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年3月11日号]

株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、豊かで快適な住まいを実現する最新の商品やサービス、キャンペーン情報などさまざまな内容をお届けします。







スーパーウォール工法で使用するウレタン断熱材の内部無結露保証を60年へ延長

LIXILは、保証期間を60年間に延長した「60年パネル断熱材（ウレタン素材）内部無結露保証 」を開始しました。

[商品情報]







「PVロールスクリーンシステム」が2025年度日本エネルギー学会の進歩賞（技術部門）を受賞

LIXILは、室内側から窓に設置するロールスクリーン状の太陽光発電設備「PVロールスクリーンシステム」が、2025年度日本エネルギー学会の進歩賞（技術部門）を受賞したことをお知らせします。

[受賞情報]

