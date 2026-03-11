こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年3月11日号]
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、豊かで快適な住まいを実現する最新の商品やサービス、キャンペーン情報などさまざまな内容をお届けします。
スーパーウォール工法で使用するウレタン断熱材の内部無結露保証を60年へ延長
LIXILは、保証期間を60年間に延長した「60年パネル断熱材（ウレタン素材）内部無結露保証 」を開始しました。
[商品情報]
「PVロールスクリーンシステム」が2025年度日本エネルギー学会の進歩賞（技術部門）を受賞
LIXILは、室内側から窓に設置するロールスクリーン状の太陽光発電設備「PVロールスクリーンシステム」が、2025年度日本エネルギー学会の進歩賞（技術部門）を受賞したことをお知らせします。
[受賞情報]
https://digitalpr.jp/table_img/2979/130343/130343_web_1.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/130343/130343_web_2.png
関連リンク
ＳＷ工法ガイドブック
https://s.lixil.com/260311SW_01
スーパーウォール
https://www.lixil.co.jp/lineup/construction_method/sw/feature/n04/
スーパーウォール工法の保証
https://www.lixil.co.jp/support/warranty/sw/
PVロールスクリーンシステム
https://www.lixil-renewal.co.jp/product/pvroll/
受賞WEBページ
https://www.jie.or.jp/pages/1086/
