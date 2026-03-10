こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ビジネスプランコンテスト2025」を開催、ファイナリスト8組が本気を披露！
京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）は2026年2月17日（火）、Innovation HUB（4号館4階）で「ビジネスプランコンテスト2025」を開催しました。過去最多13組の応募から選抜された8組（11名）が登壇。厳正な審査の結果、最優秀賞（50万円）は該当なしとなる一方、AI幹事エージェント『キメテ-KIMETE』が優秀賞に加え、協賛企業賞3冠を受賞しました。
2月17日（火）、京都産業大学Innovation HUB（4号館4階）において、学生が練り上げたビジネスプランを審査する「ビジネスプランコンテスト2025」（副題：「マジ！？って笑ってしまう企て、最強。」）を開催しました。本コンテストは、最優秀賞（50万円）、優秀賞（30万円）、特別賞（5万円）を設け、起業の実現に向けて挑戦する学生の取組を後押しするものです。さらに協賛企業賞として、京都中央信用金庫賞、京都産業大学同窓会長賞、ソフトバンク賞を設け、実業界の視点も踏まえて審査を行いました。
今回で３回目となる本コンテストには、学部も学年も様々な学生から13組の応募があり、事前の書類審査を通過した8組（11名）がステージに上がり、最終審査のプレゼンテーションに臨みました。発表テーマは、社会課題への新たな挑戦、自分の「好き」を軸にしたビジネス、大切な人や仲間のための提案など多岐にわたり、学生ならではの斬新な視点と熱量が会場を包みました。
当日は、協賛企業をはじめ、教職員・学生、本学イノベーションセンターを支援する機関、卒業生起業家など総勢約70名が来場。協賛企業及び本学教員による審査員から投げかけられる鋭い質問への応答の一つひとつを、来場者が息を呑んで見守りました。
厳正な審査の結果、「『気遣い』で消耗する人へ。AI幹事エージェント『キメテ-KIMETE』」が優秀賞に加え、京都中央信用金庫賞、京都産業大学同窓会長賞、ソフトバンク賞の協賛企業賞3冠を受賞し、計4つの栄冠を手にしました。 また、優秀賞には「採用特化型 縦型ショート動画プラットフォーム『Realee（リアリー）』」が選出されました。 さらに特別賞は、「エージェントコマース（Elephia）」「Via（ヴァイア）」「アイデアを技術で死なせない。学びを価値に変える、共創実践キャンパス。」の3組に授与されました。なお、最優秀賞については、審査ポイントを極めて高い水準で満たすプランが拮抗し、いずれか一つを“最優秀”としてを選定することが適切ではないとの判断から、本年度は選出を見送ることとなりました。
コンテスト終了後には交流会を開催し、登壇学生への称賛と活発な交流が、学部や立場を超えて広がりました。京都産業大学は、今後も、社会・産業界の皆様との連携を深め、挑戦心、起業家精神、そして突破力を備えた学生の育成に取り組んでまいります。
