＜協賛：大正製薬リポビタン 第48回全国選抜高校テニス大会＞高校テニス最高峰の熱戦を止めない。高速・大容量ネットワークを提供し円滑な大会進行に貢献
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役会長 サチエ オオシマ）は、2026年3月20日（金）から3月26日（木）に福岡県で開催される「大正製薬リポビタン 第48回全国選抜高校テニス大会」の会場に、当社製品を利用した中継用ネットワーク環境を提供し、本大会に協賛することをお知らせします。
全国選抜高校テニス大会（共催：(公財)日本テニス協会、(公財)全国高等学校体育連盟）は、毎年3月に福岡県で開催される高等学校テニス大会で、全国高等学校総合体育大会テニス競技大会（インターハイ）と並ぶ、高校テニス界における2大大会として位置づけられています。
今大会では、国内の衛星基幹放送事業者が運営する特設Webサイトにて大会の模様や一部試合のライブ配信を実施。アライドテレシスは、そのライブ配信を支えるネットワーク環境を構築し、安定した映像配信に貢献します。
加えて、大会事務局が試合進行状況をリアルタイムで共有するコミュニケーションアプリの利用や、配信状況の確認を並行して行えるよう、屋外用無線LANアクセスポイント「AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)」、屋内用無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」、さらに10G対応SD-WANルーター「AT-ARX200S-GTX」などが採用されています。
なお、構築にあたっては、クラウド管理型プラットフォーム「Allied OneConnect」を活用。Webブラウザからの操作に対応し、ゼロタッチ・コンフィグによる自動設定を実現します。遠隔地を含む複数拠点のネットワーク機器をリアルタイムで一元管理できるため、導入から運用までの業務負担を大幅に軽減します。
■ライブ配信を支える中継用Wi-Fi環境の構成
＜高速・大容量＋耐環境性能の高さでライブ配信をサポート「AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)」＞
無線LANの機能とルーター機能の両方を兼ね備えた屋外用無線LANアクセスポイントとして、「AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)」を4台設置します。本製品は、外部の脅威からネットワークを保護するステートフル・パケット・インスペクション型ファイアウォールや、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN（IPsec）機能などをサポート。安全性を確保しながら安定した通信環境を提供します。
無線部はIEEE 802.11ax（Wi-Fi 6）に対応し、2.4GHz帯と5GHz帯の同時利用が可能な2ラジオ構成。さらに8×8ストリームに対応しており、今大会のような高速・大容量通信が求められる大規模環境においても高いパフォーマンスを発揮します。
また、防じん・防滴性能は保護等級IP66/IP67に準拠。屋外設置に求められる高い耐環境性能を備えており、競技会場はもちろん、工場など厳しい設置環境にも対応可能です。
製品についてはこちらをご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6702e-gen2-rtqr/
＜1台で快適なWi-Fi環境を実現「AT-TQ7613」＞
Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」を1台設置します。本製品は最新規格IEEE 802.11beに対応し、2.4GHz／5GHz／6GHzの3つの周波数帯を併用可能。理論上最大46Gbpsの高速通信を実現します。
多くの来場者や関係者が集まる大会会場では、周波数帯の混雑や電波干渉が課題となりますが、本製品は利用状況に応じて最適な帯域を活用することで、混雑を効果的に回避。安定した通信環境を提供します。
1台の導入で広範囲をカバーできるため、機器構成をシンプルにしながら、高速かつ安定したWi-Fi環境を構築することが可能です。
製品についてはこちらをご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7613/
＜高速通信・高収容を叶える「AT-ARX200S-GTX」＞
10G対応SD-WANルーター「AT-ARX200S-GTX」を5台設置します。LAN/WANポートはいずれも10Gインターフェースに対応し、ネットワーク全体の通信を高速化。さらに、100M/1G/2.5G/5G/10Gbpsのマルチギガに対応しているため、サーバーや最新規格の無線LANアクセスポイント、IPカメラ、各種センサーなど、通信速度の異なる多様な端末を柔軟に収容できます。
加えて、最大60万のファイアウォールセッションおよび500のIPsec対地接続をサポート。
大規模イベントに求められる信頼性と拡張性を兼ね備えたルーターです。
製品についてはこちらをご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-arx200s-gtx/
■開催概要
名称：大正製薬リポビタン 第48回全国選抜高校テニス大会
会期：2026年3月20日（金）〜 26日（木）
会場：福岡県 博多の森テニス競技場、
オクゼン不動産テニスコート
共催：（公財）日本テニス協会、（公財）全国高等学校体育連盟
主管：（一社）全国選抜高校テニス大会事務局
URL：https://www.senbatsutennis.com/
アライドテレシスではこれからも、大規模スポーツイベントなどにおいて安定した快適な無線LAN環境、ネットワークの設計、構築、運用を支援してまいります。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
