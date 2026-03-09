「Relax JASMINE」TV-CMにグローバルガールズグループ「izna」初の日本オリジナル楽曲「Love All」をタイアップソングとして採用！3月16日（月）より放映開始

