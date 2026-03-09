こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「Relax JASMINE」TV-CMにグローバルガールズグループ「izna」初の日本オリジナル楽曲「Love All」をタイアップソングとして採用！3月16日（月）より放映開始
TV-CM「今日って、香りひとつで変わるんだ。」篇
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、ジャスミンの心地よい香りとすっきりとした後味から皆様に長年ご愛飲いただいている「Relax JASMINE」のTV-CM「今日って、香りひとつで変わるんだ。」篇において、CMタイアップソングとして書き下ろされた、グローバルガールズグループ「izna」初となる日本オリジナル楽曲「Love All」を採用し、3月16日（月）より放映開始します。
近年では、忙しい現代社会において香りに気分転換などを求める人が増えていることから、茶系飲料の中でも香りが特長の無糖茶飲料の人気が高まっています。当社が販売する「Relax JASMINE」は、2013年4月の発売以来、心地よい香りとすっきりとした後味から、女性を中心に多くの方々に親しまれています。
本TV-CMでは、ジャスミンの花のような白いドレスを身にまとった優美な姿の花山瑞貴さんが、グローバルガールズグループ「izna」の前向きに進み続ける女性の自己肯定感をあげることを伝える日本初オリジナル楽曲「Love All」にのせて、飲んだ瞬間に広がるジャスミンの清涼感のある香りを表情の変化とともにお伝えします。
CMストーリー
「今日って、香りひとつで変わるんだ。」篇
飲んだ瞬間に広がるジャスミンの香り。その香りによって、気持ちが変わる瞬間を印象的に表現しました。「今日って、香りひとつで変わるんだ。」というメッセージとともに、華やかに変わる花山さんにご注目ください。
さらに本作を彩るのは、グローバルガールズグループ「izna」の日本初オリジナル楽曲「Love All」。前向きに進む女性の自己肯定感を高めるコンセプトとジャスミンの香りが重なり合い、自分らしく一歩踏み出したくなる瞬間を演出します。
ジャスミンの香りと音楽がひとつになった、気分があがる瞬間をぜひお楽しみください。
動画： https://youtu.be/RzX4OIK2aCE
（※）3月16日（月）より公開予定
■花山瑞貴さん プロフィール
モデル・女優として活動。YouTubeに投稿しているファッションやライフスタイルが20〜30代女性に好評。最近では趣味が高じてサウナ番組のレポーターを務め、活動の幅を広げている。
■iznaプロフィール
「izna(イズナ)」は、2024年に韓国CJ ENMとTHEBLACKLABELの合作グローバルガールズグループデビュープロジェクトMnet「I-LAND2 : N/a」からデビュー。いつでも、どこでも、何でも、すなわち私(N/a)で定義されるという堂々とした自信と確信が込められたグループである。
■izna初の日本オリジナル楽曲「Love All」
izna（イズナ）初の日本オリジナル楽曲「Love All」は、Relax JASMINE TVCMタイアップソングとして書き下ろした待望の一曲。”自分らしさ”、”ありのままの自分”を肯定することで、誰もが自分らしく輝き出せるように、そんな未来への希望と期待を感じさせるメッセージが込められている。堂々とした自信を表現する一方、清純さや癒しの要素も感じることができる、iznaの新たな魅力がつまったエモーショナルポップソングだ。たったひとりだけの”わたしとあなた”へ送る、そっと背中を押してくれる一曲。
≪ご参考 「Relax JASMINE」製品概要≫
「Relax JASMINE」は、ジャスミンの心やすらぐやさしい味わいとすっきりとした後味が楽しめるジャスミンティーです。丁寧に作り上げた香りと味わいをおたのしみいただけます。
≪製品概要≫
製品名：Relax JASMINE
品名：ジャスミン茶（清涼飲料水）
容量・容器：600mlペットボトル
希望小売価格税込（税別）：216円（200円）
発売日：3月16日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、ジャスミンの心地よい香りとすっきりとした後味から皆様に長年ご愛飲いただいている「Relax JASMINE」のTV-CM「今日って、香りひとつで変わるんだ。」篇において、CMタイアップソングとして書き下ろされた、グローバルガールズグループ「izna」初となる日本オリジナル楽曲「Love All」を採用し、3月16日（月）より放映開始します。
近年では、忙しい現代社会において香りに気分転換などを求める人が増えていることから、茶系飲料の中でも香りが特長の無糖茶飲料の人気が高まっています。当社が販売する「Relax JASMINE」は、2013年4月の発売以来、心地よい香りとすっきりとした後味から、女性を中心に多くの方々に親しまれています。
本TV-CMでは、ジャスミンの花のような白いドレスを身にまとった優美な姿の花山瑞貴さんが、グローバルガールズグループ「izna」の前向きに進み続ける女性の自己肯定感をあげることを伝える日本初オリジナル楽曲「Love All」にのせて、飲んだ瞬間に広がるジャスミンの清涼感のある香りを表情の変化とともにお伝えします。
CMストーリー
「今日って、香りひとつで変わるんだ。」篇
飲んだ瞬間に広がるジャスミンの香り。その香りによって、気持ちが変わる瞬間を印象的に表現しました。「今日って、香りひとつで変わるんだ。」というメッセージとともに、華やかに変わる花山さんにご注目ください。
さらに本作を彩るのは、グローバルガールズグループ「izna」の日本初オリジナル楽曲「Love All」。前向きに進む女性の自己肯定感を高めるコンセプトとジャスミンの香りが重なり合い、自分らしく一歩踏み出したくなる瞬間を演出します。
ジャスミンの香りと音楽がひとつになった、気分があがる瞬間をぜひお楽しみください。
動画： https://youtu.be/RzX4OIK2aCE
（※）3月16日（月）より公開予定
■花山瑞貴さん プロフィール
モデル・女優として活動。YouTubeに投稿しているファッションやライフスタイルが20〜30代女性に好評。最近では趣味が高じてサウナ番組のレポーターを務め、活動の幅を広げている。
■iznaプロフィール
「izna(イズナ)」は、2024年に韓国CJ ENMとTHEBLACKLABELの合作グローバルガールズグループデビュープロジェクトMnet「I-LAND2 : N/a」からデビュー。いつでも、どこでも、何でも、すなわち私(N/a)で定義されるという堂々とした自信と確信が込められたグループである。
■izna初の日本オリジナル楽曲「Love All」
izna（イズナ）初の日本オリジナル楽曲「Love All」は、Relax JASMINE TVCMタイアップソングとして書き下ろした待望の一曲。”自分らしさ”、”ありのままの自分”を肯定することで、誰もが自分らしく輝き出せるように、そんな未来への希望と期待を感じさせるメッセージが込められている。堂々とした自信を表現する一方、清純さや癒しの要素も感じることができる、iznaの新たな魅力がつまったエモーショナルポップソングだ。たったひとりだけの”わたしとあなた”へ送る、そっと背中を押してくれる一曲。
≪ご参考 「Relax JASMINE」製品概要≫
「Relax JASMINE」は、ジャスミンの心やすらぐやさしい味わいとすっきりとした後味が楽しめるジャスミンティーです。丁寧に作り上げた香りと味わいをおたのしみいただけます。
≪製品概要≫
製品名：Relax JASMINE
品名：ジャスミン茶（清涼飲料水）
容量・容器：600mlペットボトル
希望小売価格税込（税別）：216円（200円）
発売日：3月16日（月）
販売地域：全国