TVerで映画の祭典『第49回 日本アカデミー賞』特集配信開始
吉沢亮や松村北斗ら各受賞者の出演ドラマなどが大集合！
ウェルカムレセプション・レッドカーペットなどオリジナルコンテンツもTVerで独占無料ライブ配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年3月6日（金）から、「第49回 日本アカデミー賞特集」を開始します。
■第49回 日本アカデミー賞特集ページ
https://tver.jp/specials/japan-academy26
本特集では、優秀主演男優賞から新人俳優賞まで各賞受賞者の出演ドラマに加えて、新人俳優賞の受賞者7人全員のロングインタビューなど、TVerだけのオリジナルコンテンツも順次配信します。
さらに3月13日（金）の授賞式当日は、「ウェルカムレセプション・レッドカーペット」の模様をTVer独占でライブ配信し、当夜には『第49回 日本アカデミー賞』授賞式の地上波放送をリアルタイム配信します。日本最大の映画の祭典をぜひお見逃しなく。TVerはすべて無料で見放題です。
【第49回 日本アカデミー賞 受賞者（一部の賞を抜粋）】
＜優秀主演男優賞＞妻夫木 聡、長塚京三、松村北斗、山田裕貴、吉沢 亮
＜優秀主演女優賞＞北川景子、長澤まさみ、倍賞千恵子、広瀬すず、松 たか子
＜優秀助演男優賞＞佐藤二朗、田中 泯、松村北斗、横浜流星、渡辺 謙
＜優秀助演女優賞＞蒼井 優、高畑充希、寺島しのぶ、森 七菜、森田望智
＜新人俳優賞＞河内大和、白山乃愛、中島瑠菜、坂東龍汰、松谷鷹也、見上 愛、森田望智
■「第49回 日本アカデミー賞特集」概要
【配信期間】
2026年3月6日（金）〜4月9日（木）（予定）
【配信予定】
配信中
・各受賞者の出演ドラマ
2026年3月7日（土）
・新人俳優賞 受賞者ロングインタビュー ※TVer独占 16:55〜配信
・『第49回 日本アカデミー賞直前SP』 16:55〜配信
2026年3月13日（金）
・ウェルカムレセプション・レッドカーペット ※TVer独占ライブ配信 13:50頃から配信開始
※DVRあり
・『第49回 日本アカデミー賞』授賞式 21:00〜リアルタイム配信 ※DVRあり
2026年3月14日（土）
・助演男優賞 受賞者スピーチ（ノーカット）※TVer独占 11:00配信予定
・助演女優賞 受賞者スピーチ（ノーカット）※TVer独占 11:00配信予定
・主演男優賞 受賞者スピーチ（ノーカット）※TVer独占 11:00配信予定
・主演女優賞 受賞者スピーチ（ノーカット）※TVer独占 11:00配信予定
・監督賞 受賞者スピーチ（ノーカット）※TVer独占 11:00配信予定
・アニメ賞 受賞者スピーチ（ノーカット）※TVer独占 11:00配信予定
・作品賞 受賞者スピーチ（ノーカット）※TVer独占 11:00配信予定
・新人俳優賞（ノーカット）※TVer独占 11:00配信予定
・話題賞（ノーカット）※TVer独占 11:00配信予定
・ウェルカムレセプション・レッドカーペット 見逃し配信 13:00配信予定
・『第49回 日本アカデミー賞』授賞式 見逃し配信 19:00配信予定
2026年3月21日（土）
・『第49回 日本アカデミー賞』授賞式フルバージョン 24:00配信予定
※上記ラインナップ以外の作品も配信予定です。
※作品によって配信期間は異なります。
※配信予定/内容/コンテンツタイトルは予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ライブ配信はTVerテレビアプリおよびChromecastではご覧いただけません。スマホ・タブレット・パソコンからお楽しみください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
