こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ラベルに自由に描いて、自分だけのハイマッキーを作って持ち帰ろう！親子で楽しめるワークショップ開催ゼブラがすべての人にカクことを通してワクワクを届ける「kakuwaku（カクワク）プロジェクト」
2026年3月28日（土）〜29日（日）東京・二子玉川ライズ中央広場イベントで実施
ゼブラ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：石川 太郎）は、すべての人に、カクことを通したワクワクをお届けする「kakuwaku（カクワク）プロジェクト（以下カクワクプロジェクト）」の第4回を2026年3月28日（土）〜29日（日）に東京・二子玉川で実施いたします。
「カクワクプロジェクト」は2025年7月に立ち上げた一般のお客様を対象としたプロジェクトです。手で描くことの楽しさを感じてもらうため、ゼブラのあらゆる商品や技術を活用したイベントやワークショップを3回実施し、合計で64名の方に体験していただいています。今回の第4回は、東京・二子玉川ライズ中央広場で行われる『スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026』イベント内に出展し、参加費無料で、世界にひとつのオリジナルハイマッキーを作り持ち帰れるワークショップを実施いたします。
■開催概要
このイベント専用に真っ白のハイマッキーラベルと、ラベルが貼られる前のハイマッキーを用意いたします。ゼブラのさまざまな筆記具を使って専用ラベルに描き、オリジナルデザインのハイマッキーをつくれるワークショップです。キャップにゼブラの公式キャラクター「Hi! Mckee」のシールを貼れば、さらにユニークな世界にひとつのオリジナルMyマッキーが完成します！創造力を高め、親子や友達と楽しめる内容です。
△世界にひとつのオリジナルMyマッキーが完成します
日時 ：2026年3月28日(土)〜3月29日(日) 各日11:00〜19:00
開催場所 ：スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026 at 二子玉川ライズ中央広場
https://sp.walkerplus.com/fes/spring2026/
東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ
対象 ：年齢制限なし（小学生以下は保護者同伴）
参加費 ：無料
所要時間 ：15〜20分程度
申し込み方法：当日参加制（申し込み不要）
・当日は、汚れてもいい服装でお越しください。
・所要時間は、当日の状況により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・各日程、ご用意している数に限りがあります。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。
・イベントの様子を記録・広報目的で撮影する場合がございます。
撮影された写真・映像は、ゼブラ関連サイト等の広報物に使用されることがありますので、あらかじめご了承ください。
■今までのカクワクプロジェクトの様子
第1回（25年7月開催済み）『みんなで描こう！巨大Hi! Mckeeパズル』
ハイマッキーを使って巨大パズルに絵を描き、最後には大きな「Hi! Mckee」を完成させました。
第2回（25年7月開催済み）『空中にもおえかきだ！みんなのHi! MckeeTown計画』
ハイマッキーを使って家や看板に色を塗ったり、紙にも仮想空間にも書けるゼブラの新技術「kaku lab.」を使って空中に絵を描いて、Hi! MckeeTownを彩りました。
第3回（25年10月開催済み）『かわいくつくろう！カラフルおえかきポシェット』
講師の方とともに、ゼブラのマーカーであるハイマッキーやマイルドライナー、クリッカートを使ってカラフルな画用紙に自由にお絵描きをし、それらを切って台紙に貼り付けポシェットを作るワークショップをゼブラのオフィス「kaku lab.」で開催しました。
1回目〜3回目の参加者合計：64名
レポートはこちらでも公表しています。https://kakuwaku.hi-mckee.com/
■「Hi! Mckee」とは？
ゼブラのロングセラー商品である油性マーカー「ハイマッキー」の特長的なフォルムを活かしてデザインされたキャラクター。「何でもやってみたい！書いてみたい！創ってみたい！」と好奇心旺盛な性格で、みんなのクリエイティビティをポンッと解き放つ、キュキュッとたのしい存在です。心をかき立てるHi!なパフォーマンスで、出会う人すべてにハッピーを届けるHi! Mckeeは、Hi! Mckee Townのムードメーカーならぬ、“ムードマーカー”です。カクワクプロジェクトでもゼブラの公式キャラクターとして多く登場しています。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊ このイベントに関する報道関係の方のお問い合わせ先 ＊＊＊
ゼブラホールディングス株式会社 プロダクト＆マーケティング部PRチーム
TEL：050-1706-0335
問い合わせフォーム：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D
＊＊＊ このイベントに関する消費者の方のお問い合わせ先 ＊＊＊
ゼブラ株式会社 お客様相談室 TEL：0120-555335（平日9時〜17時） https://www.zebra.co.jp/
関連リンク
「kakuwaku（カクワク）プロジェクト」特設サイト
https://kakuwaku.hi-mckee.com/s/kakuwaku/
ゼブラ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：石川 太郎）は、すべての人に、カクことを通したワクワクをお届けする「kakuwaku（カクワク）プロジェクト（以下カクワクプロジェクト）」の第4回を2026年3月28日（土）〜29日（日）に東京・二子玉川で実施いたします。
「カクワクプロジェクト」は2025年7月に立ち上げた一般のお客様を対象としたプロジェクトです。手で描くことの楽しさを感じてもらうため、ゼブラのあらゆる商品や技術を活用したイベントやワークショップを3回実施し、合計で64名の方に体験していただいています。今回の第4回は、東京・二子玉川ライズ中央広場で行われる『スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026』イベント内に出展し、参加費無料で、世界にひとつのオリジナルハイマッキーを作り持ち帰れるワークショップを実施いたします。
■開催概要
このイベント専用に真っ白のハイマッキーラベルと、ラベルが貼られる前のハイマッキーを用意いたします。ゼブラのさまざまな筆記具を使って専用ラベルに描き、オリジナルデザインのハイマッキーをつくれるワークショップです。キャップにゼブラの公式キャラクター「Hi! Mckee」のシールを貼れば、さらにユニークな世界にひとつのオリジナルMyマッキーが完成します！創造力を高め、親子や友達と楽しめる内容です。
△世界にひとつのオリジナルMyマッキーが完成します
日時 ：2026年3月28日(土)〜3月29日(日) 各日11:00〜19:00
開催場所 ：スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026 at 二子玉川ライズ中央広場
https://sp.walkerplus.com/fes/spring2026/
東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ
対象 ：年齢制限なし（小学生以下は保護者同伴）
参加費 ：無料
所要時間 ：15〜20分程度
申し込み方法：当日参加制（申し込み不要）
・当日は、汚れてもいい服装でお越しください。
・所要時間は、当日の状況により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・各日程、ご用意している数に限りがあります。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。
・イベントの様子を記録・広報目的で撮影する場合がございます。
撮影された写真・映像は、ゼブラ関連サイト等の広報物に使用されることがありますので、あらかじめご了承ください。
■今までのカクワクプロジェクトの様子
第1回（25年7月開催済み）『みんなで描こう！巨大Hi! Mckeeパズル』
ハイマッキーを使って巨大パズルに絵を描き、最後には大きな「Hi! Mckee」を完成させました。
第2回（25年7月開催済み）『空中にもおえかきだ！みんなのHi! MckeeTown計画』
ハイマッキーを使って家や看板に色を塗ったり、紙にも仮想空間にも書けるゼブラの新技術「kaku lab.」を使って空中に絵を描いて、Hi! MckeeTownを彩りました。
第3回（25年10月開催済み）『かわいくつくろう！カラフルおえかきポシェット』
講師の方とともに、ゼブラのマーカーであるハイマッキーやマイルドライナー、クリッカートを使ってカラフルな画用紙に自由にお絵描きをし、それらを切って台紙に貼り付けポシェットを作るワークショップをゼブラのオフィス「kaku lab.」で開催しました。
1回目〜3回目の参加者合計：64名
レポートはこちらでも公表しています。https://kakuwaku.hi-mckee.com/
■「Hi! Mckee」とは？
ゼブラのロングセラー商品である油性マーカー「ハイマッキー」の特長的なフォルムを活かしてデザインされたキャラクター。「何でもやってみたい！書いてみたい！創ってみたい！」と好奇心旺盛な性格で、みんなのクリエイティビティをポンッと解き放つ、キュキュッとたのしい存在です。心をかき立てるHi!なパフォーマンスで、出会う人すべてにハッピーを届けるHi! Mckeeは、Hi! Mckee Townのムードメーカーならぬ、“ムードマーカー”です。カクワクプロジェクトでもゼブラの公式キャラクターとして多く登場しています。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊ このイベントに関する報道関係の方のお問い合わせ先 ＊＊＊
ゼブラホールディングス株式会社 プロダクト＆マーケティング部PRチーム
TEL：050-1706-0335
問い合わせフォーム：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D
＊＊＊ このイベントに関する消費者の方のお問い合わせ先 ＊＊＊
ゼブラ株式会社 お客様相談室 TEL：0120-555335（平日9時〜17時） https://www.zebra.co.jp/
関連リンク
「kakuwaku（カクワク）プロジェクト」特設サイト
https://kakuwaku.hi-mckee.com/s/kakuwaku/