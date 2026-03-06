こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
小物の収納にぴったり！ふわふわ丸まる姿が愛らしく、思わずファスナーを開けたくなる＜はりねずみ＞ポーチが登場
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、“はりねずみ”モチーフがかわいく、思わず触れたくなるふわふわな丸みのあるフォルムが特長の丸まるポーチ『まるまるず』（全4種・各2,200円 税込）を、2026年3月上旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
■ちょこんとお耳がのぞく、まんまるでかわいいフォルム
思わず触れたくなる、やさしい丸みのあるはりねずみがモチーフの小物収納ポーチ。ファスナーを閉じると、ふわふわの“まんまる”な姿に。開けると中のはりねずみと目が合うのも、笑顔になれるポイントです。閉じた時にちょこんと飛び出た“お耳”がチャーミング。バッグに付ければアクセントとして存在感のあるポーチです。
■おなかに収納、腕でしっかりホールド
約48g の軽さで、コスメやお菓子などを収納できる、日常使いにぴったりなポーチ。おなか部分の凹みが収納スペースになっており、見た目のかわいさだけではなく、実用性も兼ね備えています。さらに、腕部分が小物をしっかりホールドしてくれるので、イヤホンやリップクリームなどを“ぎゅっ”と掴んでいるような姿も愛らしいデザインです。
■カラビナ付きで、バッグに外付けできる
カラビナが付いているので、バッグに外付けでき、出し入れの多い小物をすぐに取り出せるため、毎日の持ち歩きにぴったりなポーチです。コンパクトながら実用性もあります。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/130035/130035_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
丸まるポーチ『まるまるず』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/251204063138/
