東京都市大学が3月29日に第5回「夢祭」を二子玉川ライズで開催 ―「WA！ 見つけた、新たな『○○』」をテーマに、研究成果発表やパフォーマンス、ワークショップなどで東京都市大学グループの魅力を発信
東京都市大学（東京都世田谷区／学長：野城智也）は3月29日（日）、二子玉川ライズ ガレリア（東京都世田谷区）において「東京都市大学 第5回『夢祭』」を開催。今回は「WA！見つけた、新たな『○○』」をテーマに掲げ、さまざまな催しが企画されている。当日は、同大の研究室や学生団体等が研究成果の発表や展示、ステージパフォーマンス、体験型ワークショップなどを実施。また、東京都市大学グループの幼稚園、小学校、中学校・高等学校も参加し、各校の個性や魅力を紹介する。参加無料、事前申込不要。
東京都市大学グループの魅力を発信するイベント「夢祭」は、夢キャンコミュニケーター（※）が主体となって企画・運営しているもの。昨年度はコロナ禍を経て約5年半ぶりに開催され、今回が5回目となる。
今回、テーマとして掲げた「WA ！」には、驚きと楽しみの「わ！」、和みの「和（わ）」、人の繋がりの「輪（わ）」、そして二子玉川の地との縁を未来へ繋ぐ「環（わ）」などの思いが、サブテーマ「見つけた、新たな『○○』」には、来場者に「夢祭」を通して新たな何かを発見をしてほしいという願いが込められている。
当日は、研究室の体験ブースのほか、グループ校を含めた展示やステージパフォーマンスなど多様な企画を用意。訪れた人が新しい興味や関心と出会う機会となることが期待される。
第5回「夢祭」の開催概要は以下のとおり。
※夢キャンコミュニケーター：地域の方々や子どもたちを対象に、学生たちの発想で、イベントやプロジェクトを企画・運営する学生団体
◆東京都市大学 第5回『夢祭』
【日 時】 3月29日（日） 11:00〜18:00（予定）
【場 所】 二子玉川ライズ ガレリア（東京都世田谷区玉川2-21-1）
・東急田園都市線、大井町線「二子玉川」駅直結
【参加費】 無料
【内 容】
●参加型企画一覧
「ペタペタコーナー〜大きなハートをみんなで作ろう！〜」
「ガリバーマップ体験〜見つけた、新たな『二子玉川』〜」
●ステージ企画一覧
「大学生が教える空気の不思議実験！」 夢キャンコミュニケーター
「Musical from Wicked」 東京都市大学等々力中学校・高等学校バトン部
「Let’s ダンス!!」 人間科学部学生会
「エレクトーンコンサート」 エレクトーンサークルsky tone
「未来の先生たちがおくる☆わくわくダンス」 ダンス部UP BEAT
「怪盗からの挑戦状〜夢祭の謎を解け〜」 夢キャンコミュニケーター
「アンサンブルステージ♫」 TCU Wind Orchestra ほか
●ブース企画一覧
「オリジナルゲームをScratchで作ろう！」 情報科学科研究会
「超小型衛星 TCU-01モデルを作って学ぼう！」 小池情報デザイン研究室
「森部の木造パビリオン“いとまとい”」落合研究室
「プラレール運転体験」 電気電子通信工学科学生会
「ようこそ魔法のキッチンへ!! 〜人工いくらを作ろう〜」 化源会
「わかたけmarché〜地球に優しい生活を目指そう！〜」 東京都市大学二子幼稚園
「ふしぎなすなば / 血管を見てみよう！」 創造デザイン自発研究会（創発会）
「東京都市大学付属中学校・高等学校 生徒会展示」 同校 生徒会
「光をまげるレンズのちから！」 マルチメディア知能処理研究室
「化石プレートを作ろう!!」 古生物同好会
「VRとプログラミングで見える世界」 ひらめきラボ
「ホネの教室」 東京都市大学等々力中学校・高等学校 理科部（自然史ラボ）
「日本一楽しく 中学校受験ができる私立小学校」 東京都市大学付属小学校
「東京都市大学等々力中学校・高等学校 個別相談」 同校
「魔法のペンで飛び出す文字をつくってみよう」 夢キャンコミュニケーター
「Yume Campus Communicator History」 夢キャンコミュニケーター ほか
【主 催】東京都市大学 夢キャンコミュニケーター
【注意点】
※会場内で撮影・録音された動画や音声をインターネットで公開することや、SNS等へのアップロード、編集や再配布等二次利用することを禁止します。
※一部プログラムに写真を含むすべての撮影、録音を禁止するものがあります。
※会場では記録・広報のためスタッフが写真や動画の撮影を行います。
※参加団体や出展内容・開催時期は予告なく変更・中止になる場合があります。
※混雑時、一部ブース企画で整理券の配布を予定しております。
【特設サイト】
https://grp.tcu.ac.jp/yumecomm/yumesai-5thpg/
