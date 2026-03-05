こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【学校法人神奈川大学】株式会社日本格付研究所（JCR）から引き続き「AA/安定的」の格付を取得
学校法人神奈川大学は2026年3月2日（月）、株式会社日本格付研究所（東京都中央区）から引き続き長期発行体格付※「AA(ダブルAフラット)」を取得し、また、格付の見通しは、「安定的」とされました。
「AA」は21段階に区分されている格付順位の上から3番目であり、2026年の経済学部経済データ分析学科開設など教育組織の再編が継続されていること、2026年度入試からの入試制度改革が受験生の支持を受け志願者数が大幅に増加していることに加え、中長期財政計画（2018-2028）の基での良好な財務構成や修学環境の維持が評価されたものと考えています。
この結果を踏まえ、将来構想に掲げる「競争力を強化し、社会的ポジショニングを高め、魅力ある学園を構築する」ため、2028年の創立100周年に向けた将来構想実行計画（2018-2028）の重点事業を確実に実行すると共に、100周年以降においても教育機関としての社会的責務を果たせるよう各種改革を推進して参ります。
※長期発行体格付とは、債務者（発行体）の債務全体を包括的に捉え、その債務履行能力を比較できるように等級をもって示すものです。
格付事由の詳細は、本学公式ホームページ内の格付に係るページをご覧ください。
【神奈川大学公式ホームページ】
https://www.kanagawa-u.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
企画政策部 経営政策課
TEL：045-481-5661（代）
