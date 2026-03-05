こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スマートニュース、広告新プロダクト 正方形動画広告「インパクトスクエア ビデオ」を提供開始
〜ブランド広告コンセプト「Deep Attention & Deep Moments」に基づく第二弾ソリューションをリリース〜
世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本階生）は、広告事業（SmartNews Ads）において、広告新プロダクトとして正方形動画広告「インパクトスクエア ビデオ」の提供を開始します。
本プロダクトは、2026年2月4日に発表したブランド広告コンセプト「Deep Attention & Deep Moments」（※1）のソリューションの第二弾として提供するもので、第一弾として展開している静止画フォーマット「インパクトスクエア」を動画へと拡張した新たな広告メニューです。SmartNewsの「専念視聴メディア」としての環境とフィード面における高い視認性を活かし、ブランドの世界観やストーリーをより深く届ける広告体験を支援します。
※1 スマートニュース、ブランド広告向け新ソリューション群を提供開始 「Deep Attention & Deep Moments」をコンセプトにブランド体験を深化（2026年2月4日） https://about.smartnews.com/ja/news/2530.html
「インパクトスクエア ビデオ」提供開始の背景
近年、スマートフォンを中心とした情報接触の多様化により、広告が「ながら見」されやすい環境が広がる中、ブランドの理解促進や好意の醸成といった態度変容につながる広告体験の重要性が高まっています。スマートニュースは、信頼性の高い情報環境と「専念視聴」の特性を活かし、第一弾の静止画フォーマット「インパクトスクエア」を展開してきました。高い視認性のもとブランドメッセージの伝達を実現し、先行導入企業からはブランドリフト向上の評価も得ています。
こうした反響を受け、ブランドの世界観やストーリーをより深く伝えたいという広告主のニーズに応える形で、このたび動画フォーマットへと拡張した「インパクトスクエア ビデオ」の提供を開始します。
「インパクトスクエア ビデオ」の特長
「インパクトスクエア ビデオ」は、第一弾として提供している正方形広告フォーマット「インパクトスクエア」を動画へ拡張した新広告プロダクトです。トップおよび各チャンネルのフィード面に配信され、当社運用型広告の中で最も高い画面占有率となる正方形動画フォーマットとして展開します。運用型広告として柔軟な配信設計が可能で、ブランド広告に適した存在感と没入感を兼ね備えています。
静止画フォーマットが持つ高い視認性と記事一覧との調和性を継承しつつ、動画ならではの表現力を加えることで、ブランドの世界観やストーリーをより豊かに伝達できます。ニュースを読むという能動的な利用シーンにおいて、ブランドメッセージが自然に受け止められ、認知形成にとどまらず、理解促進や好意の醸成といった態度変容への寄与が期待されます。
「インパクトスクエア ビデオ」の活用イメージ
例えば、消費財メーカーが新商品を発売する際、「インパクトスクエア ビデオ」と、SmartNews上の配信チャンネルを指定できる「チャンネルターゲティング」を組み合わせることで、生活者がニュースを読んでいる適切なモーメントに、ブランドの世界観やメッセージを動画で高い視認性のもと届けることが可能です。静止画では伝えきれない商品の魅力やストーリーを表現することで、認知形成に加えて理解促進や好意の醸成につなげるコミュニケーションを支援します。
また、テレビ広告や他のデジタル施策と併用することで、接触機会を重層化し、ブランド接点を段階的に設計するマーケティング基盤の構築に寄与します。
ブランド広告プロダクトの今後の展開
スマートニュースは今後も、「インパクトスクエア」シリーズをはじめとするブランド広告フォーマットの拡充を進めていきます。今回の動画フォーマットの提供に続き、表現手法や掲載面の最適化などを通じて、ブランドメッセージをより効果的に届ける広告プロダクトの進化を図ります。
あわせて、配信設計やターゲティング機能の高度化にも継続的に取り組み、広告主の目的に応じた柔軟なコミュニケーション設計を支援します。信頼性の高い情報環境のもと、広告主のマーケティング活動を支えるソリューションを段階的に拡充し、広告価値のさらなる向上を目指します。
本件に関する広告主・広告会社様からのお問合せ先
メールアドレス：ads-promotion@smartnews.com
SmartNews Ads について
SmartNews Adsとは、ニュースアプリ「スマートニュース(SmartNews)」に配信できる広告です。スマートニュースは、アプリ上に、インフィード、動画、ディスプレイ等様々な方法で広告配信を行っています。また、1人ひとりの関心にあわせたニュースとともに、有益な情報の1つとして広告を配信できます。 https://ads.smartnews.com/home/
スマートニュース株式会社について
スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。
https://about.smartnews.com/ja/
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係者からのお問合せ先
スマートニュース 広報担当（田中）
pr_jp@smartnews.com
