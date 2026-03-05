こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
3月も『トクニナルド』キャンペーンで“おトク”に！「マックフライポテト（R） M・Lサイズ」が3月9日（月）から14日間限定で最大150円おトクな特別価格250円！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年も引き続き年間を通して人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンでおトクをお届けしてまいります。そんな『トクニナルド』キャンペーンの第2弾として3月9日（月）から3月22日（日）までの14日間限定で人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズをおトクな特別価格250円（通常価格：Mサイズ350円〜・Lサイズ400円〜）で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗※1にて実施いたします。さらに、俳優の堺雅人さんが『Mr. トクニナルド』として、ポテト型の気球に乗り、空からおトクなキャンペーンを呼びかける新TVCMを、3月6日（金）より放映いたします。
※1一部店舗及びデリバリーサービスはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります。
※2 デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります。詳細は公式アプリのモバイルオーダー・マックデリバリー®サービス内をご確認ください。
また、3月6日（金）から放映開始となる新TVCMでは、俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』として登場します。ポテトの形をした大きな気球に乗り、ポテト型の拡声器を使って、空から地上の人々へおトクなキャンペーンを元気に呼びかけます。ぜひご注目ください。また、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。