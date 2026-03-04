株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 仙台（所在地：仙台市青葉区）では、東日本大震災から１５年を迎える２０２６年３月１１日(水)から３月１３日（金）までの３日間、朝食メニューの一部に非常食を提供いたします。

東日本大震災から１５年という大きな節目を迎え、震災の記憶を風化させず、次の安心へと繋いでいくことの大切さを改めて感じております。２０２３年から継続しているこの取り組みですが、今回は宮城県で古くから親しまれてきた『鯨』を使用したメニューを新たにご用意しました。地元の豊かな食文化を味わいながら、驚くほど進化した非常食を体験していただくことで、ご家庭の備蓄をもう一度見直す、前向きなきっかけになればと願っています。 朝食でご提供する非常食メニューは、今回新たに加わる「ひげ鯨 大和煮」をはじめ、宮城県で製造された「木の屋 サラダサバ」、災害時に水で調理できる「マジックパスタ カルボナーラ」や「おにぎり」など、日替わりで多彩なラインナップをご用意いたします。 また、ホテルロビーには「防災ハンドブック」や「東日本大震災時の消防活動記録誌」、宮城県が発行する多言語版の「外国人県民のための防災ハンドブック」をご用意しておりますので、ぜひ手に取ってご覧ください。 今後もホテル京阪 仙台ではお客さまと共に防災意識を継続できる取り組みを積極的に行ってまいります。

■概要

実施期間

２０２６年３月１１日（水）～３月１３日（金）

時間

朝食時間 ６：３０～１０：００（９：３０最終入店）

場所

ホテル京阪 仙台 ２階レストラン

朝食料金

２，２００円（税込）※ご宿泊のお客さまのみご利用いただけます。

朝食メニュー

和洋ビュッフェスタイル

非常食メニュー

以下より１日７品をご提供① グリコビスコ（缶入り）② おでん③ 缶詰ソフトパン④ おかゆ⑤ おにぎり 醤油味⑥ 木の屋 サラダサバ⑦ ミネストローネ⑧ 缶入りカンパン⑨ ゼリー飲料「ＬＩＦＥ ＳＴＯＣＫ」⑩ マジックパスタ カルボナーラ⑪ 肉じゃがパウチ⑫ ひげ鯨 大和煮※各メニューの提供数には限りがございます。※通常のメニューもご用意しております。

■実施場所

ホテル京阪 仙台 ２階レストラン所在地： 仙台市青葉区中央３丁目３-５アクセス： 仙台駅より徒歩約８分ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/sendai/お問合せ： ０２２－２６３－０３２１

https://newscast.jp/attachments/MyWINtW7H0nJQKiltDSP.pdf