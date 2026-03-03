こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
駒澤大学が3月14日に春のオープンキャンパスを開催 ― 模擬授業やキャンパスツアー、在学生トークイベントなどを実施
駒澤大学（東京都世田谷区／学長：村松哲文）は3月14日（土）、春のオープンキャンパスを開催します。各学部・学科・専攻の模擬授業のほか、大学紹介、個別相談、学生スタッフによるキャンパスツアーや学生企画など、さまざまなコンテンツを用意。進路を考えるきっかけとなることが期待されます。事前予約制で、専用サイトから申し込みを受け付けています。
高校生にとって、春のオープンキャンパスは自身の進路を考え始める第一歩となります。
駒澤大学のオープンキャンパスでは、大学紹介や個別相談のほか、大学生活をひと足先に体験することができるさまざまなコンテンツを用意。模擬授業では、「豊臣兄弟と仏教」（仏教学部）や「東京の都市構造と地形 ―GISによる可視化―」（文学部地理学科）、「『社会について考えるための手法』としての経済学」（経済学部）など、各学部・学科・専攻の学びを体験できます。また、学生スタッフによるキャンパスツアーやトークイベント、学食体験など、キャンパスライフをイメージすることのできる企画も実施。これからの進路を考え始めるための貴重な機会となります。概要は下記の通りです。
◆駒澤大学 春のオープンキャンパス2026 概要
【開催日時】
3月14日（土） 13:00〜16:00（12:30受付開始）
※12:45より、オープニングセレモニー（学長挨拶・吹奏楽部演奏会）も実施予定。
【申込方法】
下記特設サイトより申し込み
https://www.ocans.jp/komazawa/schedule?fid=AGwpO3xp
【イベント内容】
・大学紹介（入学者選抜概要説明含む）
・模擬授業
・キャンパスツアー
・在学生トークイベント
・駒大生社会連携プロジェクト活動報告会
・個別相談
・学食体験（銀座スエヒロ 11:00〜15:00）
《模擬授業一覧》
・仏教学部「豊臣兄弟と仏教」
・文学部国文学科「『万葉集』ってなんだろう？」
・文学部英米文学科「英語学とはどのような学問か」
・文学部地理学科「東京の都市構造と地形 ―GISによる可視化―」
・文学部歴史学科「それって中世ヨーロッパですか？」
・文学部社会学科社会学専攻「社会学で得る自由、フィールドワークで学ぶボトムアップ社会のデザイン」
・文学部社会学科社会福祉学専攻 「少子高齢化社会における社会福祉の課題」
・文学部心理学科「社会で活きる臨床心理学」
・経済学部「『社会について考えるための手法』としての経済学」
・法学部「法解釈の例とその意味」
・経営学部「環境・戦略・組織 ─フォードvs.GM─」
・医療健康科学部「放射線の測定」
・グローバル・メディア・スタディーズ学部「The Growth of Information」
※詳細は下記URLを参照。
https://think.komazawa-u.ac.jp/event/event_ocsp/
▼オープンキャンパスに関する問い合わせ先
駒澤大学入学センター
TEL：03-3418-9048（月〜金／9:00〜18:00）
E-mail： nyugakukoho@komazawa-u.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
広報戦略室
住所：〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
TEL：03-3418-9828
メール：koho@komazawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
