【鎌倉女子大学】農林水産省 官民連携食育プラットフォーム加盟記念「鎌倉女子大学キックオフシンポジウム 〜食育の未来を考えよう〜」を開催（3月23日）
鎌倉女子大学は、農林水産省「官民連携食育プラットフォーム」への加盟を記念し、食育について広く社会の皆さまとともに考える機会として、「鎌倉女子大学キックオフシンポジウム 〜食育の未来を考えよう〜」を2026年3月23日（月）に本学大船キャンパスにて開催します。
鎌倉女子大学は、農林水産省「官民連携食育プラットフォーム」への加盟を記念し、食育について広く社会の皆さまとともに考える機会として、「鎌倉女子大学キックオフシンポジウム 〜食育の未来を考えよう〜」を2026年3月23日（月）に本学大船キャンパスにて開催します。
農林水産省では、食品メーカーはじめ各企業等による食育活動の発信や、企業間の取組連携のほか、国・地方の行政、教育関係者、農林漁業者などとの新たな連携の創出により、多様な形で消費者への働きかけを進めています。そして、「官民連携食育プラットフォーム」を設立し、特に、「朝食を食べよう」、「バランスよく食べよう」、「食や農の現場を体験しよう」など、具体的なテーマを決めて、各テーマの下で様々な関係者が取組を展開し、消費者の行動変容につながるモデルとなるプロジェクトに取り組んでいます。
本シンポジウムでは、幅広い世代に向けた「大人の食育」をテーマとし、農林水産省および大塚製薬株式会社、株式会社明治より、ご講演いただきます。さらに、元サッカー日本代表で現在は仙台大学教員の平山相太氏をお迎えし、日本のサッカー振興にむけた取り組みとスポーツにおける食事の重要性についてお話しいただきます。
■ 日時：2026年3月23日（月）13時開場 13時30分〜17時（予定）
■ 名称：農林水産省 官民連携食育プラットフォーム加盟記念「鎌倉女子大学キックオフシンポジウム 〜食育の未来を考えよう〜」
■ 会場：鎌倉女子大学 大船キャンパス 図書館棟1階 視聴覚ホール（神奈川県鎌倉市/
大船駅から徒歩8分） ※対面開催
■ 対象：一般、大学院生、大学生、高校生、中学生・小学生等
■ 参加費：無料
■ 参加申し込みは下記URLから（定員150名 事前申込制）：
https://forms.office.com/r/AKysBHiBEx
＜関連サイト＞
農林水産省 官民連携食育プラットフォーム
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/250530.html
農林水産省 官民連携食育プラットフォーム加盟団体
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/otona_syokuiku/platform/kaiin.html
農林水産省 官民連携食育プラットフォーム加盟記念「鎌倉女子大学キックオフシンポジウム 〜食育の未来を考えよう〜」を3月23日に開催します。ぜひお越しください！
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/news/2026/03/-323.html
【鎌倉女子大学】農林水産省「官民連携食育プラットフォーム」に加盟 〜産学官連携を強力に推進して、食育を通した健康づくりに貢献〜
https://www.u-presscenter.jp/article/5465
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0467-44-2111
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
