ScanSnap iX2500からネットワークフォルダーへの直接保存時に検索可能なPDFでの保存が可能！
Appleシリコンへのネイティブ対応や、通常スキャン長さ500mmまでの拡張もリリース
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、ワンタッチでスピーディーに書類を電子化するイメージスキャナー「ScanSnap」シリーズのアップデートを本日3月3日にリリースします。
この度のアップデートでは、ScanSnap iX2500（以下 iX2500）からネットワークフォルダーへのPCレス直接保存時にも、検索可能なPDFでの保存に対応しました。次世代SoC「iiGA」の処理能力により、PCやスマートフォンを介すことなくiX2500だけでネットワークHDD（NAS）上のフォルダへ検索可能なPDFの保存が完結します。
PC版ScanSnap Homeにおいては、MacのAppleシリコンにネイティブ対応しました。また、これまで別のアプリケーションのインストールが必要だったOfficeファイルへの変換機能をScanSnap Homeに統合し、追加インストール無しで利用可能になりました。
さらに、iX2500においては、通常スキャンで読取できる長さを500mmまで拡大。これまで長尺モードへの切り替えが必要だった原稿も、モードの切り替え無しで快適にスキャンできます。
時・場所・デバイスの垣根を越えたScanSnapがアナログとデジタルをつなぎ、スマートで快適な暮らしをご提供します。
アップデート内容
1．iX2500からネットワークフォルダーへPCレスでの直接保存時も、検索可能なPDFでの保存が可能
PCやスマートフォンなどのデバイスを使うことなく、直接iX2500からネットワークHDD（NAS）上のネットワークフォルダーへ保存する際にも、検索可能なPDFの作成が可能になりました。iX2500だけでスキャンから保存までが完結し、オフィスでのアーカイブ保存や、ご家庭内の共有NASに手早くスキャンが可能。保存されたPDFは文字認識されているので、検索もスムーズです。
※ネットワークフォルダーに保存する際の要件や詳細な仕様については、下記ページをご参照ください。
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/networkfolder_spec/
※ネットワークフォルダーへの直接保存時は、PDF本文の文字認識となり、自動ファイル名生成は非対応です。
※ネットワークフォルダーへの直接保存時に検索可能なPDFで保存する場合、スキャンできる原稿の長さは最大500mmまでとなります。
2．Appleシリコンにネイティブ対応
Mac版のScanSnap HomeがAppleシリコン搭載Macにネイティブ対応しました。引き続きMac環境でも、ScanSnapで快適なスキャンをご利用ください。
3．追加インストール無しで、Office変換可能に
PC版ScanSnap Homeで利用可能なスキャンデータのOfficeファイル変換機能も更新。
これまでは別アプリケーションのインストールが必要だったOfficeファイルへの変換機能をPC版ScanSnap Homeのアプリ内に内包し、追加インストール無しでご利用いただけます。
4．iX2500の通常スキャンの長さが500mmまで拡大
これまで通常のスキャンでは360mmまでの長さの原稿までスキャンできたものが、この度のアップデートにて500mmまで拡大しました。（解像度設定「エクセレント」を除く）
長尺モードへの切り替えが必要だった長めのレシート原稿なども、モードの切り替え無しでスキャンできます。
NEW!
また、500mmよりもっと長い原稿を読みたいときは長尺モードに変更。この長尺モードの設定がより便利になりました。
iX2500のタッチパネルから一時的にスキャン設定を変更する項目として、長尺の設定を追加。
さらに、スキャン設定をあらかじめ設定・アイコン登録するプロファイルにも、長尺の設定が追加され、あらかじめ長尺用のプロファイルを作成しておくことも可能になりました。(注1)
ダウンロード/アップデート方法
ファームウェアのアップデート方法
新機能を利用する際は、ScanSnap Homeからファームウェアのアップデートが必要です。
ScanSnap Homeでファームウェアをアップデートはこちらからhttps://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/scansnap_help/jp/pc/topic/ope_setting_firm_update.html
PC版ScanSnap Home
https://digitalpr.jp/table_img/2674/129437/129437_web_1.png
※1 iX2500、iX2400以外のScanSnapはARM ベースのWindows PCでは動作しません。
※2 iX2500、iX2400においてもARM版Windows 10では動作しません。
モバイル版ScanSnap Home
■対応OS
iOS 16 以降 / iPadOS 16 以降 / Android 10 以降
■ダウンロード先
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/scansnap-home/id6447339688?mt=8
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ricoh.pfu.scansnaphome
※本アップデートの提供開始にはタイムラグが生じる場合がございます。アップデートがかからない場合は、少し時間をおいてから更新プログラムを確認ください。
商標について
・ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・Armは、米国およびその他の国におけるArm Limitedまたはその子会社の登録商標または商標です。
・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1： PC版ScanSnap Homeでのプロファイルのみ。モバイル版ScanSnap Homeは今後のアップデートにて対応予定です。
※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
スキャナー製品に関するお問い合わせ先
株式会社PFU
イメージング サービス＆サポートセンター
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/support/
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
ScanSnap紹介サイト
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
「PFUダイレクト」ホームページ
https://www.pfudirect.jp/view/category/scansnap
ScanSnap公式Facebook
https://www.facebook.com/ScanSnapJP
ScanSnap公式X(旧Twitter)
https://x.com/ScanSnapJP
