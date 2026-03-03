こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
てりたま30周年！特別な春を祝う、マクドナルドの新作パイ！この春だけの「いちごショートケーキパイ」新登場！3月11日（水）から期間限定販売
甘酸っぱいいちごフィリング×ミルククリーム×ふわっとケーキ生地の3層を贅沢に包んだ パイなのにまるでショートケーキのようなサクふわ・とろ〜り食感
宮粼あおいさん＆青木柚さんが新CMに出演！
マックのいちごショートケーキは…パイの中！？新TVCMは3月10日（火）より放映
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、今年も春の風物詩としてお馴染みの「てりたまファミリー」のスイーツとして、春らしい華やかな新商品「いちごショートケーキパイ」を、3月11日（水）より期間限定で全国のマクドナルド店舗で販売いたします。
今年で初登場から30周年を迎える「てりたまバーガー®」をはじめとする「てりたまファミリー」は、春の定番として毎年多くのお客様にご愛顧いただいております。そんな「てりたまファミリー」に、春の気分をさらに高める新作のスイーツパイ「いちごショートケーキパイ」が登場します。いちごのショートケーキをイメージした期間限定のパイは、じゅわっと広がる甘酸っぱいいちごフィリング、とろ〜りなめらかでやさしい甘さのミルククリーム、ふわっとしたケーキ生地の３層のおいしさをサクサクのパイで包んだ、食感もお楽しみいただける一品です。何気ない日常の中で、まるでお祝いの日のようにちょっと特別な気分になれる「いちごショートケーキパイ」は、30周年を迎えた「てりたま」もお祝いするかのようなこだわりの一品です。3月4日（水）から発売する「てりたまバーガー」や「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」などと、ご一緒にお楽しみいただくのはもちろん、ピンクの色味も華やかな「いちごショートケーキパイ」は、今年新登場する「マックフィズ®／マックフロート® とちおとめ白桃」(それぞれとちおとめ果汁、もも果汁あわせて1%使用)と一緒に並べることで、まるで桜が咲いているかのようなピンク一色で、見た目にも“特別な春”を感じていただけます。
TVCMではてりたま第1弾に続き、宮粼あおいさんと青木柚さんが登場する「いちごショートケーキパイ」篇を3月10日（火）より放映いたします。今回も80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」に乗せて、マクドナルド店内のカウンターで“いちごショートケーキ”を探す宮粼さんと、そんな先輩に「ここマックですよ？」と不思議がる後輩役の青木さんの掛け合いが魅力のストーリーをお楽しみください。また、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
てりたま30周年を記念した“特別な春”は、まだまだ続きます。3月18日(水)には「てりたまファミリー」の新バーガー情報をお届け予定ですので、楽しみにお待ちください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
