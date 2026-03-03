こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
K-POPを代表するYUNAが、世界的なテクノロジーブランドInfinixの初のグローバルブランドアンバサダーに
YUNA、NOTE 60 SERIESの投入でInfinixと連携、革新とスタイルの新たな時代に向けたブランドの大胆な一歩
香港特別行政区 -Media OutReach Newswire- 2026年2月27日 - Infinixは本日、史上初の取り組みとして、K-POP女性グループITZYのメンバーであるYUNAを初のグローバルブランドアンバサダーに起用したことを発表しました。YUNAの自信とエネルギーにあふれる大胆な自己表現を世界に向けて発信します。
この連携は、Infinixの「Joy Tech, Beyond Limits」の理念を反映し、創造性、個性、革新により新たな世代のユーザーを支援する取り組みを強化するものです。Infinixの今年のフラッグシップモデル、新型NOTE 60 SERIESの世界公開に合わせ、さらに広く世界中のユーザーに、より優れたスマートフォン体験を提供するブランドの戦略的な取り組みを示すものでもあります。
「Infinixのグローバルブランドアンバサダーとして新しい形でファンの皆さんとつながれることを非常に嬉しく思います。私は常に、人生は喜びに満ちており、本当の自分を世界に対して示す勇気を持ちたいと考えています。Infinixもこの同じ思いを抱いていることに驚いています。この取り組みを楽しみにしており、Infinixと一緒に紡ぐ特別なストーリーを皆さんにお届けするのを心から楽しみにしています！」Infinixのグローバルブランドアンバサダー、YUNA
Infinix、YUNAとともに節目を祝う
K-POPを代表する若手アーティストのYUNAは、たゆみない努力、自己探求、果敢な野心でトップに上り詰めました。ITZY最年少メンバーのYUNAのトレードマークは鮮烈な自信です。エネルギーあふれる熱意により、音楽や演技などをとおして、限界を超えていく精神と絶え間ない向上心を示し、世界中のファンに感動を与え続けています。このような資質は、Infinixが注力するフラッグシップ性能、洗練された美しさ、飽くなき革新に対する取り組みと完璧に一致しています。
この連携は、Infinixにとって戦略的な進化であり、プレミアム市場への訴求を強化するものです。InfinixとYUNAは、ハードウェアを超えて一体となったストーリーを創出し、テクノロジーを、喜びを生み出すもの、自己表現のための強力なツールとして位置づけます。YUNAの周囲を巻き込むパワーとNOTE 60 SERIESを組み合わせることで、Infinixはブランドアイデンティティーを再定義し、世界中のユーザーを支援し、フラッグシップにふさわしい品格と、大胆で楽しい自己表現の場を求める、テクノロジーをよく知る若者に対する訴求力を高めます。
Infinix MobilityのCMOであるTT Liuは次のように述べています。「YUNAと連携することで、世界中の若いファンに楽しい最先端のモバイル体験を提供するという当社の使命を推進します。『Joy Tech』の理念に沿って、スマートフォンがいかに高機能であるかだけではなく、ブランド、ユーザー、YUNAが一体となり、様々な形で輝く個性に焦点を当て、テクノロジーが喜びを生み出すことをストーリーとして伝えます。」
世界のプレミアム市場に参入
このコラボレーションは、Infinixがプレミアム市場に参入し、フラッグシップのNOTE 60 SERIESを世界公開するのに合わせ、戦略的なタイミングで行われます。この最新モデルは業界屈指の企業の世界的なエコシステムよって実現しています。Infinixでは初めてNOTEにQualcomm Technologies, Inc.のSnapdragonを搭載しました。そのエレガントな外観はイタリアが誇る自動車、デザインの名門企業、Pininfarinaが手掛け、さらにSOUND BY JBLによる没入体験を提供します。
YUNAとの連携は、Infinixにとって革新的な新たな1ページとなります。NOTE 60 SERIESを活用し、自分ならではの表現を好み、その声を世界に届けたいと考える、自分らしさを大切にする世代の若者を刺激します。
Joy Techで若者の表現を後押し
YUNAをInfinixのグローバルブランドアンバサダーとして迎えることで、若者の活気あふれる自己表現を応援し、Infinix NOTE 60 SERIESに対する若者のより深い共感を喚起します。このパートナーシップは従来のテクノロジーの枠を飛び越え、「Joy Tech, Beyond Limits」の理念の限りない興奮に新たな世代を招きます。
Infinixは今後も、より豊かで没入的な体験を可能にするイノベーションの推進に注力します。YUNAは世界の人々がこれらの革新をとおして実現される喜び、創造性、無限の可能性を見いだせるよう刺激を与え続けます。
Infinixについて
Infinixは、2013年に設立された、最先端のテクノロジー、大胆なデザイン、卓越した性能の提供に注力するイノベーション型ブランドです。日常を豊かにするスマートで楽しいモバイル体験を提供しています。スマートフォン以外にもポートフォリオを拡大し、完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコン、タブレット、スマートTVなど、スマートデバイスの総合的なエコシステムを構築しています。現在、Infinixの製品はアフリカ、ラテンアメリカ、中東、南アジア、東南アジアなど、世界中の70以上の国および地域で提供されています。
詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。http://www.infinixmobility.com/
香港特別行政区 -Media OutReach Newswire- 2026年2月27日 - Infinixは本日、史上初の取り組みとして、K-POP女性グループITZYのメンバーであるYUNAを初のグローバルブランドアンバサダーに起用したことを発表しました。YUNAの自信とエネルギーにあふれる大胆な自己表現を世界に向けて発信します。
この連携は、Infinixの「Joy Tech, Beyond Limits」の理念を反映し、創造性、個性、革新により新たな世代のユーザーを支援する取り組みを強化するものです。Infinixの今年のフラッグシップモデル、新型NOTE 60 SERIESの世界公開に合わせ、さらに広く世界中のユーザーに、より優れたスマートフォン体験を提供するブランドの戦略的な取り組みを示すものでもあります。
「Infinixのグローバルブランドアンバサダーとして新しい形でファンの皆さんとつながれることを非常に嬉しく思います。私は常に、人生は喜びに満ちており、本当の自分を世界に対して示す勇気を持ちたいと考えています。Infinixもこの同じ思いを抱いていることに驚いています。この取り組みを楽しみにしており、Infinixと一緒に紡ぐ特別なストーリーを皆さんにお届けするのを心から楽しみにしています！」Infinixのグローバルブランドアンバサダー、YUNA
Infinix、YUNAとともに節目を祝う
K-POPを代表する若手アーティストのYUNAは、たゆみない努力、自己探求、果敢な野心でトップに上り詰めました。ITZY最年少メンバーのYUNAのトレードマークは鮮烈な自信です。エネルギーあふれる熱意により、音楽や演技などをとおして、限界を超えていく精神と絶え間ない向上心を示し、世界中のファンに感動を与え続けています。このような資質は、Infinixが注力するフラッグシップ性能、洗練された美しさ、飽くなき革新に対する取り組みと完璧に一致しています。
この連携は、Infinixにとって戦略的な進化であり、プレミアム市場への訴求を強化するものです。InfinixとYUNAは、ハードウェアを超えて一体となったストーリーを創出し、テクノロジーを、喜びを生み出すもの、自己表現のための強力なツールとして位置づけます。YUNAの周囲を巻き込むパワーとNOTE 60 SERIESを組み合わせることで、Infinixはブランドアイデンティティーを再定義し、世界中のユーザーを支援し、フラッグシップにふさわしい品格と、大胆で楽しい自己表現の場を求める、テクノロジーをよく知る若者に対する訴求力を高めます。
Infinix MobilityのCMOであるTT Liuは次のように述べています。「YUNAと連携することで、世界中の若いファンに楽しい最先端のモバイル体験を提供するという当社の使命を推進します。『Joy Tech』の理念に沿って、スマートフォンがいかに高機能であるかだけではなく、ブランド、ユーザー、YUNAが一体となり、様々な形で輝く個性に焦点を当て、テクノロジーが喜びを生み出すことをストーリーとして伝えます。」
世界のプレミアム市場に参入
このコラボレーションは、Infinixがプレミアム市場に参入し、フラッグシップのNOTE 60 SERIESを世界公開するのに合わせ、戦略的なタイミングで行われます。この最新モデルは業界屈指の企業の世界的なエコシステムよって実現しています。Infinixでは初めてNOTEにQualcomm Technologies, Inc.のSnapdragonを搭載しました。そのエレガントな外観はイタリアが誇る自動車、デザインの名門企業、Pininfarinaが手掛け、さらにSOUND BY JBLによる没入体験を提供します。
YUNAとの連携は、Infinixにとって革新的な新たな1ページとなります。NOTE 60 SERIESを活用し、自分ならではの表現を好み、その声を世界に届けたいと考える、自分らしさを大切にする世代の若者を刺激します。
Joy Techで若者の表現を後押し
YUNAをInfinixのグローバルブランドアンバサダーとして迎えることで、若者の活気あふれる自己表現を応援し、Infinix NOTE 60 SERIESに対する若者のより深い共感を喚起します。このパートナーシップは従来のテクノロジーの枠を飛び越え、「Joy Tech, Beyond Limits」の理念の限りない興奮に新たな世代を招きます。
Infinixは今後も、より豊かで没入的な体験を可能にするイノベーションの推進に注力します。YUNAは世界の人々がこれらの革新をとおして実現される喜び、創造性、無限の可能性を見いだせるよう刺激を与え続けます。
Infinixについて
Infinixは、2013年に設立された、最先端のテクノロジー、大胆なデザイン、卓越した性能の提供に注力するイノベーション型ブランドです。日常を豊かにするスマートで楽しいモバイル体験を提供しています。スマートフォン以外にもポートフォリオを拡大し、完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコン、タブレット、スマートTVなど、スマートデバイスの総合的なエコシステムを構築しています。現在、Infinixの製品はアフリカ、ラテンアメリカ、中東、南アジア、東南アジアなど、世界中の70以上の国および地域で提供されています。
詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。http://www.infinixmobility.com/