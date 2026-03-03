こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【デクセリアルズ】3月に海外展示会「OFC 2026」に出展
〜「導波路型高速PD」の最新の開発状況も紹介、業界での認知拡大へ〜
デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家由久、以下、当社）は、3月17日（火）から3月19日（木）にかけて、アメリカ・ロサンゼルスで開催される展示会「OFC 2026」に出展（予定）しますのでお知らせします。
昨年4月に開催されたOFC2025出展時の様子
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・渡邉
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
「OFC 2026」は光通信分野の世界最大級の展示会で、当社の出展は3回目です。フォトニクス領域における認知拡大と新規開拓を目的として出展します。
開催期間中は、フォトニクス関連の開発品を複数展示します。なかでも、「1.3µm帯/1.5µm帯導波路型高速Photo Detector」は、従来型のフォトダイオードでは構造上、実現が難しい「高速性」「高感度」「小型化」をすべて兼ね備える製品として注目を集めています。当社では、2027年までに次世代通信に求められる200Gbps/laneの導波路型高速Photo Detectorの実用化を目指しており、最新の開発状況を紹介するショートプレゼンテーションも実施予定です。
また、当社が参加する産業技術総合研究所光電融合研究センター主催のコンソーシアムで試作したCPO（Co-PackagedOptics）モックアップも当社として初めて展示します。本モックアップは、最先端フォトニクス技術と連携が折りなす光電融合技術の創出を目指した産業技術総合研究所光電融合研究センターの光電コパッケージ技術検討部会※で試作されたもので、当社はポリマー材料と導波路形成プロセスを担当しています。
サンプルや開発品の展示内容についてはもちろん、デクセリアルズの海外市場における経営戦略や新規事業戦略などに関して、現地の記者さまからのご取材もお待ちしています。
※公式ウェブサイト：https://unit.aist.go.jp/peirc/gdc/index.html
■展示会概要について
※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。
2026年3月17日（火）〜19日（木）OFC 2026
(Optical Fiber Communications Conference and Exhibition)
光半導体や光学デバイスなど、フォトニクス関連製品やソリューションを提案します。
https://digitalpr.jp/table_img/2845/129397/129397_web_1.png
【URL】https://www.ofcconference.org/registration/
＜会社概要＞
以 上
＜会社概要＞
当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立： 2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
