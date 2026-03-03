【デクセリアルズ】3月に海外展示会「OFC 2026」に出展

以 上





■展示会概要について



※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。



2026年3月17日（火）〜19日（木）OFC 2026



(Optical Fiber Communications Conference and Exhibition)



光半導体や光学デバイスなど、フォトニクス関連製品やソリューションを提案します。





＜会社概要＞

当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。



会社名：デクセリアルズ株式会社



本社：栃木県下野市下坪山1724



代表者：代表取締役社長 新家 由久



設立： 2012年6月20日



公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/



LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/