日常の騒音ストレスを低減する『AT-ERP3』、ライブやフェス向けの『AT-ERP5』 2種類のイヤープラグを3月13日に発売
世界的な標準規格に準拠し、高い遮音性能と安心品質を実現
株式会社オーディオテクニカは、当社初となる、日常生活の騒音ストレスを軽減するイヤープラグ『AT-ERP3』と、ライブやフェスなどの大音量環境で音質を保ちながら、適切な音量でライブサウンドを楽しめる『AT-ERP5』の2モデルを3月13日に発売いたします。
左から：『AT-ERP3』BK（ブラック） / CO（コーラル） / GY（グレー）、『AT-ERP5』BK（ブラック） / GD（ゴールド）
『AT-ERP3』は、街中やカフェ、オフィス、乗り物での移動中などの環境ノイズを効果的に低減するために設計されたイヤープラグです。遮音性に優れた専用イヤピースが、装着性と密閉性を両立。人が不快に感じやすい騒音を効果的に低減し、さまざまなシーンで静けさを提供します。
また、抗菌仕様により衛生面にも配慮し、毎日の使用でも安心してお使いいただけます。自然な色合いと肌なじみの良いフォルムで、イヤープラグであることを感じさせないさりげないデザインに仕上げました。
『AT-ERP5』は、当社の音響設計ノウハウを活かし、ライブやフェスなどの大音量環境に対応したモデルです。２層のフィルタリングダンパーと音楽リスニング用イヤピースにより、音質を損なわず適切な音量でライブサウンドを楽しめます。耳にしっかりフィットする形状で、激しい動きの中でも安定した装着感を実現。音楽を愛するすべての人に、快適な騒音対策を届けます。
両モデルともに、世界的な標準規格に準拠。第三者機関によって、欧州（EN）と北米（ANSI）、2つの標準規格でテスト・検証され、認定されたイヤープラグです。聴覚保護具として安心してご使用いただけます。
『AT-ERP3』
・SNR*1(Single Number Rating) : 26 dB
・NRR*2(Noise Reduction Rating) : 19 dB
『AT-ERP5』
・SNR*1(Single Number Rating) : 21 dB
・NRR*2(Noise Reduction Rating) : 14 dB
*1_EN規格で使用される遮音評価値
*2_ANSI規格の測定方法で算出される遮音評価値
写真左：AT-ERP3 CO（コーラル）、写真右：AT-ERP5 GD（ゴールド）
本製品はその高い安全性に加え、日常的に使いやすい快適性にもこだわりました。耳あたりの良いソフトシリコン素材と、耳の形に沿った設計により、長時間でも快適な装着感を実現しました。また、本体カラーに合わせたコンパクトな専用キャリングケースが付属し、衛生的に保管が可能です。ストラップホール付きでバッグやポーチに取り付けられ、持ち運びにも便利です。
当社は長年にわたり音響機器の開発に取り組み、プロフェッショナルから一般ユーザーまで、幅広いニーズに応える製品を提供してきました。その蓄積された音響技術とイヤホン設計のノウハウを活かし、「聴く」ことの未来を見据えたイヤープラグを開発しました。 耳にやさしく寄り添うイヤーケア製品として、新たな価値を提案いたします。
【AT-ERP3 製品概要】
騒音から耳を守り、静けさと安心を。
生活に寄り添う、音響メーカーのイヤープラグ
3月13日発売
イヤープラグ
AT-ERP3 オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-ERP3
＜特長＞
■ノイズをやさしく抑える専用設計イヤピース
■耳あたりの良いソフトシリコン素材を採用
■世界的な標準規格に準拠した聴覚保護具
■本体カラーに合わせた専用キャリングケース付き
【AT-ERP5 製品概要】
音楽の感動をそのままに、耳にやさしい音量へ。
ライブのために生まれた、イヤーケアの新提案
3月13日発売
イヤープラグ
AT-ERP5 オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-ERP5
＜特長＞
■ライブサウンドに最適化されたフィルタリング構造
■耳あたりの良いソフトシリコン素材を採用
■耳元に映える、アクセサリーのような存在感
■世界的な標準規格に準拠した聴覚保護具
■本体カラーに合わせた専用キャリングケース付き
関連リンク
製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-ERP3
製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-ERP5
