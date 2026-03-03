Floraniaがミラノ・ファッションウィークで発表したサステナブルなファッションのかたちを、京セラの捺染インクジェットプリンターが支える











Floraniaとのコラボレーションは、サステナブルなクリエイティブ活動を推進するFloraniaの創業者であるFlora Rabitti氏が、FOREARTHの掲げる「繊維・アパレル業界の環境負荷低減に貢献する」というコンセプトに共感したことをきっかけに実現しました。



今回発表されたコレクションでは、レザーを中心に倉庫に保管されたままになっていたデッドストック素材を活用し、廃棄されるものに新たな価値を与えることを目指しました。素材が持つ「記憶」や「時間」を大切にしながら、サステナビリティと洗練された美しさの両立を追求し、新しいファッション表現が創り出されました。また、当社のサステナブルな捺染インクジェットプリンター「FOREARTH」のプリント技術を用い、シルクサテンをはじめ、伸縮性を高めたチュールなど多彩な生地にFlora氏の繊細なデザインを忠実に再現し、かつ環境負荷低減の両立を実現しています。



■Flora Rabitti氏からのコメント

















今回のコレクションは、「結束は守りである」という思想から生まれました。つながりこそが強さであり、アイデンティティは孤立よりも共有されることで、より力を持つという信念に基づいています。コレクションの核となるメッセージは、「If we are all one, you can’t hurt me」で、感情的なレジリエンス、脆さ、そして自由について語るものです。



身体を変容のための空間と捉えています。シルエットや素材、テクスチャーによって、守られる感覚と開放性を持つ服をFloraniaの伝統と革新的なテキスタイル技術をデザインに融合させています。



FOREARTHで作られた衣装は軽やかで動きやすく、サテンやストレッチチュール、プリーツ加工ビスコースなど高品質な素材で仕上げています。アートワークも多様な色調で再現され、デザインとプリントの自由度が高いのが特徴です。これにより資源を大切にし、環境負荷を抑えながら美しさを保ちつつ価値を創出できる、FOREARTHは、生産の自由度とサーキュラー・イノベーションを重視し、工程の簡素化と廃棄削減、柔軟な生産体制を実現しています。場所を選ばない「Location Free」により、インフラへの依存を減らし、より柔軟で効率的なものづくりが可能となっています。



＜FOREARTHが使用された衣装一覧＞















Photo credit:



@lineapellefair



@unicitalia



@spaziolineapelle



@italents_



京セラドキュメントソリューションズイタリア株式会社（社長：中谷 哲之 、以下：当社）は、当社のサステナブルな捺染インクジェットプリンター「FOREARTH（フォレアス）」によるプリント技術が、イタリアのファッションブランド「Florania（フローラニア）」の2026/2027秋冬コレクションに採用されたことをお知らせします。本コレクションは、発表前からファッション業界内外で高い注目を集める中、Floraniaにとって初となるミラノ・ファッションウィーク公式カレンダー掲載のランウェイショーとして、2月26日（木）にミラノにて発表されました。当日は、非常に多くのメディアと観客が詰めかけ、会場は熱気に包まれました。世界的な関心が寄せられる舞台での発表となり、ブランドの存在感を一層印象づける機会となりました。当社は、サステナブルを具現化するブランドとして著名なFloraniaと継続的にコラボレーションを行っており、同ブランドとのコラボレーションは今回で4回目となります。■Flora Rabitti氏についてデザイナーのFlora Rabitti氏は、2014年にスイス・テキスタイル・アワードのファイナリストとなり、ファー・フューチャーズ・ロンドン賞を受賞。その後、ラグジュアリーブランドで経験を積み、2021年に自身のファッションブランド「Florania」をイタリアで設立しました。さらに、2023年には、イタリアのファッション業界において、若手デザイナーを支援する組織と女性向けのトレンドファッションブランドで運営される「Camera Moda Fashion Trust」の受賞者4名のうちの1人に選ばれ、その中から単独で「Max&CO. Design for Change」の賞も受賞しました。■捺染インクジェットプリンター 「FOREARTH」についてはこちら