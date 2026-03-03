球場で観戦できない人もみんなで楽しめる大会へ 「『お〜いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」を、3月6日（金）から全国9カ所で開催

球場で観戦できない人もみんなで楽しめる大会へ 「『お〜いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」を、3月6日（金）から全国9カ所で開催