Audi Approved Automobile 名古屋インター、日本初Ducati正規販売店の併設店として4月18日にグランドオープン



















































日本初となるアウディとドゥカティの併設拠点最新CI/CDが施された店内にアウディ認定中古車を常時35台、ドゥカティバイクを14台展示グランドオープニングフェア：4月18日（土）〜4月19日（日）アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）と、アウディ正規販売店契約を締結するファーレン名古屋株式会社（代表取締役社長 若園 建一郎 愛知県名古屋市）は、このたびアウディ認定中古車を取り扱う Audi Approved Automobile 名古屋インターを新規オープンし、2026年4月17日（金）より営業を開始します。本店舗は、アウディと同じフォルクスワーゲングループブランド傘下にある、イタリアの名門モーターサイクルブランド「Ducati」の正規販売店「ドゥカティ名古屋イースト」を併設する、日本で初めての店舗となります。アウディとドゥカティそれぞれのプレミアムモビリティとしてのブランド力を組み合わせた、新しいサービス形態です。Audi Approved Automobile 名古屋インター（アウディ アプルーブド オートモービル 名古屋インター：以下、AAA 名古屋インター）は、Audi認定中古車を取り扱うAudi正規ディーラーです。名古屋市の中心部から東に位置し、名古屋第二環状自動車道上社南IC出口から車で5分、東名高速道路名古屋IC出口から車で5分、地下鉄東山線本郷駅から徒歩で16分とアクセスの良いロケーションにオープンします。アウディとドゥカティそれぞれの最新CI/CDに基づき設計された店内には、アウディ認定中古車を常時35台、ドゥカティバイクを14台展示します。アウディのメンテナンスは、近隣のAudi名東にて実施いたします。また、ドゥカティでは、ショールームに専用ワークショップを併設し、車両販売から高度なアフターサービスまで、ワンストップで完備した万全の体制でお客様をサポートいたします。現時点で、全国におけるAudi 正規販売店数は126店舗、Audi Approved Automobile（AAA：アウディ認定中古車）取扱い店舗はAAA 名古屋インターの新規オープンにより108店舗となります。グランドオープン日である4月18日（土）と、4月19日（日）の2日間限定で、全てのお客様を対象としたグランドオープニングフェアを開催いたします。最新ラインナップの展示に加え、期間限定の成約記念特典をご用意しています。皆様のご来場をお待ちしております。店舗概要・店舗名 ：Audi Approved Automobile 名古屋インター／Ducati名古屋イースト・運営会社 ：ファーレン名古屋株式会社 代表取締役社長 若園 建一郎・店舗所在地 ：愛知県名古屋市名東区貴船二丁目707番地・TEL ：052-364-9622（Ducati 名古屋イースト：052-364-9961）・店長 ：山口 哲央（Ducati 名古屋イースト：志村 高志）・営業時間/定休日 ：10:00 - 18:00 / 毎週月曜日、第2火曜日・ショールーム ：敷地面積：1,420m² 延床面積：594m²・展示台数 ：アウディ認定中古車 35台（ドゥカティ：新車 14台）・オープンフェア ：2026年4月18日（土）〜4月19日（日）ドゥカティについてドゥカティは、プレミアムモーターサイクル領域で世界的に高い評価を得るメーカーであり、1926年創業以来、イタリアンデザイン、革新的技術、そしてレーシングスピリットを核として成長してきました。ボローニャ・ボルゴパニガーレ本社工場では、最高水準の品質を追求したモーターサイクルを生産し、世界90か国以上に展開しています。ドゥカティはMotoGPおよびWorldSBKにワークス体制で参戦し、近年ではMotoGPで4年連続チャンピオン、WorldSBKで通算21回のコンストラクターズタイトルを獲得するなど圧倒的な競争力を示しています。2026年には創業100周年を迎え、イタリアのクラフトマンシップと先進技術を融合させ、情熱に満ちたモーターサイクル体験を世界中のドゥカティスタに提供し続けています。