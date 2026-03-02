¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµí³Ñ¡Û¤ï¤º¤«¡È0.15¡ó¡É¤Î´ñÀ×¡£¤³¤Î½Õ¡¢¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡ª¥·¥ã¥È¡¼¥Ö¥ê¥¢¥ó¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¼èÆÀÎÌ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¸·Áª¾å¤ß¤¹¤¸¡×ÅÐ¾ì¡Á¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¡×¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡Á
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û2026Ç¯3·î9Æü(·î) ¡Á4·î22Æü(¿å)
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öµí³Ñ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢µí1Æ¬¤«¤é¤ï¤º¤«0.15¡ó¡ÊÌó600g¡Ë¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Éô°Ì¡Ø¸·Áª¾å¤ß¤¹¤¸¡Ù¤ò½Õ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÌÅº¤¨¤Î¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤Ê¤®¤ÎÀÐ¾Æ¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡Ù¤âÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¸·Áª¾å¤ß¤¹¤¸¡Ù¤Ï¡¢µí1Æ¬¤«¤éÌó2¡Á3kg¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Éô°Ì¡Ö¥ß¥¹¥¸¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿Ãæ¿´Éô¤Î¤ß¡Êµí1Æ¬¤¢¤¿¤êÌó600g¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¤áºÙ¤«¤ÊÆù¼Á¤ÈÀÖ¿È¤Î»ÝÌ£¡¢¤Û¤É¤è¤¤»é¤Î´Å¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢ÊÌÅº¤¨¤Î¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¡×¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤¦¤Ê¤®¤ÎÀÐ¾Æ¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡Ù¤â½Õ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£¡È¤´¤Á¤½¤¦¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
¡¡µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´ÖÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú ¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(http://www.reins.co.jp/)
¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø¡¦ÂÀÅÄ
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200
½Õ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¾ÜºÙ
¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§ ¡Ø¸·Áª¾å¤ß¤¹¤¸¡Ù ¡Ø¤¦¤Ê¤®¤ÎÀÐ¾Æ¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡Ù
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë
¡¦¡Ø¸·Áª¾å¤ß¤¹¤¸¡Ù 880±ß¡ÊÀÇ¹þ968±ß¡Ë
¡¦¡Ø¤¦¤Ê¤®¤ÎÀÐ¾Æ¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡Ù ¥ì¥®¥å¥é¡¼850±ß¡ÊÀÇ¹þ935±ß¡Ë/ ¥Ï¡¼¥Õ580±ß¡ÊÀÇ¹þ638±ß¡Ë
¢£¿©¤ÙÊüÂêÂÐ¾Ý¥³¡¼¥¹
¡¡¡¦¡Öµí³Ñ¥³¡¼¥¹¡× ¤ª°ì¿ÍÍÍ3,780±ß¡ÊÀÇ¹þ4,158±ß¡Ë
¡¡¡¦¡Öµí¥¿¥ó¡¦¾å¾ÆÆù¥³¡¼¥¹¡× ¤ª°ì¿ÍÍÍ4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ5,478±ß¡Ë
¡¡¡¦¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹¡× ¤ª°ì¿ÍÍÍ5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ6,578±ß¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¡ÖÌµÎÁ¡×¡¢¾®³ØÀ¸¡ÖÈ¾³Û¡×¡¢65ºÐ°Ê¾å¡ÖÀÇ¹þ550±ß¡×°ú¤
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Îµí³ÑÅ¹ÊÞ
¢¨µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡¢µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°¤ò½ü¤¯
½Õ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡¡§¸·Áª¾å¤ß¤¹¤¸
¡ü1Æ¬¤«¤é¤ï¤º¤«¡Ö600gÄøÅÙ¡×¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Éô°Ì¡§¡Ø¸·Áª¾å¤ß¤¹¤¸¡Ù
¡¡¡Ö¤ß¤¹¤¸¡×¤È¤Ï¡¢µí¤Î¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆâÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢µí°ìÆ¬¡Ê»ÞÆùÌó400¡Á500kg¡Ë¤«¤éÌó2~3kg¡Ê¼èÆÀ³ä¹çÌó0.6¡Á0.8¡ó¡Ë¤Î´õ¾¯Éô°Ì¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ø¸·Áª¾å¤ß¤¹¤¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤¹¤¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿Ãæ¿´ÉôÊ¬¤Î¤ß¤ò¸·Áª¡£¤½¤ÎÎÌ¤Ïµí°ìÆ¬¤¢¤¿¤êÌó600g¡¢¼èÆÀ³ä¹ç¤Ë¤·¤ÆÌó0.15¡ó¤È¡¢¥Ò¥ì¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¥Ö¥ê¥¢¥ó¡×¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¼èÆÀÎÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Éô°Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡ ¡Ø¸·Áª¾å¤ß¤¹¤¸¡Ù¤ÏÀÖ¿È¤ÎÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»é¤Î´Å¤ß¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ãæ¿´Éô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤áºÙ¤«¤ÊÆù¼Á¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¾Æ¤²Ã¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È»ÝÌ£¤Î¹¤¬¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¡×¤È¤È¤â¤Ë¤´Äó¶¡¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤È¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ä¥×¥ë¡¼¥ó¤Î»ÝÌ£¤ò½Å¤Í¤¿¥³¥¯¿¼¤¤¥½¡¼¥¹¤¬ÆùËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡Öµí³Ñ¥³¡¼¥¹¡×¡Öµí¥¿¥ó¡¦¾å¾ÆÆù¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´õ¾¯Éô°Ì¤òÌ£¤ï¤¦ÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¢¡§¤¦¤Ê¤®¤ÎÀÐ¾Æ¥Ó¥Ó¥ó¥Ð
¡¡¡È¤´¤Á¤½¤¦¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤¦¤Ê¤®¤ò¡¢¾ÆÆùÅ¹¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÐ¾Æ¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Ê¤®¤ò¾Æ¤¯Í×½ê¤ÇÃº²Ð¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢4ÅÙ¾Æ¤¡¦4ÅÙ¥¿¥ìÉÕ¤±¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤È»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÀÐÆé¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î¹á¤ê¤È¤´¤Ï¤ó¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£»Å¾å¤²¤ËÅº¤¨¤¿¡Ö¹õ¼·Ì£¡×¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤ËÌ£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤â¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡Öµí³Ñ¥³¡¼¥¹¡×¡Öµí¥¿¥ó¡¦¾å¾ÆÆù¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¡×¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µí³Ñ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡§Á´5¥³¡¼¥¹
½Õ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡Öµí³Ñ¥³¡¼¥¹¡×¡Öµí¥¿¥ó¡¦¾å¾ÆÆù¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
