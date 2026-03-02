こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
内側*¹から光輝くようなクリア*²な素肌へ『グロウクリアブースター』
2026年3月10日(火)より発売
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*³のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2026年3月10日(火)より「mysé（ミーゼ）」ブランドより、内側*¹から光り輝くようなクリア*²な素肌へと導く『グロウクリアブースター』をヤーマン公式オンラインストア*⁴にて発売いたします。
■製品特徴
内側*¹から光輝くようなクリア*²な素肌へ
ヤーマンの技術を搭載した『グロウクリアブースター』。セラムを肌へたっぷりと浸透*⁵させ、内側*¹から光輝くようなクリア*²な素肌を叶えます。
✓ 美容テクノロジー研究で培った浸透技術
ヤーマンの40年以上にわたる研究で培った浸透技術を搭載。セラムの浸透*⁵をサポートし、透明感*²あふれる素肌を叶えます。
✓ 表情筋をトレーニングするEMSを搭載
表情筋をトレーニングするEMSを搭載。気になる部分を中心に使うことで、シャープな顔印象へと導きます。メイク前の土台ケアとしてもおすすめです。
✓ 肌を温めるRF（ラジオ波）を搭載
肌を温めてやわらげるRF（ラジオ波）を搭載。美容液の浸透*⁵をサポートしながら、弾むようなハリ肌を叶えます。
＊1 角質層まで
＊2 うるおうことによる肌の見え方
＊3 (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
＊4 ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ストア楽天市場店、ヤーマン公式ストアYahoo!ショッピング店、ヤーマン公式ショップAmazon店、ヤーマン公式Qoo10ストア、ヤーマン公式TikTokショップ
＊5 角質層まで
■併用化粧品『グロウブースターセラム』
『グロウクリアブースター』のお手入れをサポートする美容液『グロウブースターセラム』。表情筋をトレーニングするEMSや肌を温めるRF（ラジオ波）を、肌へ届けるサポート成分*⁶を配合しました。ジェル状の美容液が肌の上に長く留まり乾燥を防ぎ、摩擦レス*⁷のお手入れを叶えます。
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
