内側*¹から光輝くようなクリア*²な素肌へ『グロウクリアブースター』

2026年3月10日(火)より発売

　「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*³のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2026年3月10日(火)より「mysé（ミーゼ）」ブランドより、内側*¹から光り輝くようなクリア*²な素肌へと導く『グロウクリアブースター』をヤーマン公式オンラインストア*⁴にて発売いたします。







■製品特徴

内側*¹から光輝くようなクリア*²な素肌へ

　ヤーマンの技術を搭載した『グロウクリアブースター』。セラムを肌へたっぷりと浸透*⁵させ、内側*¹から光輝くようなクリア*²な素肌を叶えます。

✓ 美容テクノロジー研究で培った浸透技術

　ヤーマンの40年以上にわたる研究で培った浸透技術を搭載。セラムの浸透*⁵をサポートし、透明感*²あふれる素肌を叶えます。







✓ 表情筋をトレーニングするEMSを搭載

　表情筋をトレーニングするEMSを搭載。気になる部分を中心に使うことで、シャープな顔印象へと導きます。メイク前の土台ケアとしてもおすすめです。

✓ 肌を温めるRF（ラジオ波）を搭載

　肌を温めてやわらげるRF（ラジオ波）を搭載。美容液の浸透*⁵をサポートしながら、弾むようなハリ肌を叶えます。

＊1 角質層まで

＊2 うるおうことによる肌の見え方

＊3 (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

＊4 ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ストア楽天市場店、ヤーマン公式ストアYahoo!ショッピング店、ヤーマン公式ショップAmazon店、ヤーマン公式Qoo10ストア、ヤーマン公式TikTokショップ

＊5 角質層まで

■併用化粧品『グロウブースターセラム』

　『グロウクリアブースター』のお手入れをサポートする美容液『グロウブースターセラム』。表情筋をトレーニングするEMSや肌を温めるRF（ラジオ波）を、肌へ届けるサポート成分*⁶を配合しました。ジェル状の美容液が肌の上に長く留まり乾燥を防ぎ、摩擦レス*⁷のお手入れを叶えます。





6 クエン酸、クエン酸ナトリウム（いずれもpH調整剤）

7 美容液が肌にとどまることで摩擦感が少ないこと

■製品概要

ブランド名：mysé（ミーゼ） 製品名：グロウクリアブースター 販売価格：税込23,100円

型番：MS77 外形寸法： 約W36×D41×H148 (mm) 質量：約103g

付属品：充電用USBケーブル（USB Type-C）、グロウブースターセラム（20g）

取扱先：ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ストア楽天市場店、ヤーマン公式ストアYahoo!ショッピング店、ヤーマン公式ショップAmazon店、ヤーマン公式Qoo10ストア、ヤーマン公式TikTokショップ

＊店舗により発売日が変更になる場合がございます

ブランド名：mysé（ミーゼ） 製品名：グロウブースターセラム 販売価格：税込1,100円

質量：約20g

取扱先：ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ストア楽天市場店、ヤーマン公式ストアYahoo!ショッピング店、ヤーマン公式ショップAmazon店、ヤーマン公式Qoo10ストア、ヤーマン公式TikTokショップ

＊店舗により発売日が変更になる場合がございます

『グロウクリアブースター』製品ページ： https://www.ya-man.com/products/glow-clear-booster/

■ヤーマン株式会社のご紹介







　1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。

*手足4点で計測するインピーダンス方式において

コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/

※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。




