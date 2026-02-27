あおぞらESGフレームワークローンに基づくポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行について

2026年2月27日

株式会社あおぞら銀行



あおぞらESGフレームワークローンに基づく

ポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行について


　株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）：大見 秀人、本店：東京都千代田区、以下「当行」）は、株式会社YTGATE（代表取締役：高橋 祐太郎、本社：東京都中央区、以下「YTGATE」）と、あおぞらESGフレームワークローンに基づくポジティブ・インパクト・ファイナンス（以下「本ローン」）を本日付で実行しましたことをお知らせいたします。

　ポジティブ・インパクト・ファイナンス（以下「PIF」）は、国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）が策定したポジティブ・インパクト金融原則（以下「PIF原則」）に基づき、企業活動が環境、社会、経済にどのようなインパクト（影響）を与えるかを包括的に分析・評価し、ポジティブなインパクトの進展・拡大ないしはネガティブなインパクトの緩和・抑制を継続的に支援することを目的としたファイナンスです。

　当行は2023年6月1日付で「あおぞらポジティブ・インパクト・ファイナンス」として、当行のPIF評価実施体制がPIF原則に適合している旨のセカンドオピニオンを、株式会社格付投資情報センターより取得しています。なお、本ローンにて掲げるKPIおよび目標等のPIF原則への適合性は当行が確認しています。

　YTGATEは、決済の効率化と安全性向上を軸に、最適化された決済インフラの構築を目指しています。Moat（参入障壁）のあるプロダクト・サービスを継続的に創出し、EC市場の拡大と不正利用増加に伴う「決済が通らない」という社会課題に向き合っています。SaaS「YTGuard」を通じて、正当な取引の承認率向上と不正利用防止を両立し、EC事業者の収益最大化を実現しています。

　当行は、本ローンにて掲げるKPIおよび目標のモニタリングを通じて、持続的成長可能な社会の実現を目指すYTGATEの取り組みを支援します。

　当行は、今後もサステナブルファイナンスに取り組むお客様への支援を通じて、社会的課題の解決に向けた対応を促進してまいります。

【本ローンの概要】

　借入人　　　　：株式会社YTGATE 様

　実行日　　　　：2026年2月27日

　貸付人　　　　：株式会社あおぞら銀行

【PIFにて掲げるKPIおよび目標】











