こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
あおぞらESGフレームワークローンに基づくポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行について
2026年2月27日
株式会社あおぞら銀行
株式会社あおぞら銀行
あおぞらESGフレームワークローンに基づく
ポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行について
ポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行について
株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）：大見 秀人、本店：東京都千代田区、以下「当行」）は、株式会社YTGATE（代表取締役：高橋 祐太郎、本社：東京都中央区、以下「YTGATE」）と、あおぞらESGフレームワークローンに基づくポジティブ・インパクト・ファイナンス（以下「本ローン」）を本日付で実行しましたことをお知らせいたします。
当行は2023年6月1日付で「あおぞらポジティブ・インパクト・ファイナンス」として、当行のPIF評価実施体制がPIF原則に適合している旨のセカンドオピニオンを、株式会社格付投資情報センターより取得しています。なお、本ローンにて掲げるKPIおよび目標等のPIF原則への適合性は当行が確認しています。
YTGATEは、決済の効率化と安全性向上を軸に、最適化された決済インフラの構築を目指しています。Moat（参入障壁）のあるプロダクト・サービスを継続的に創出し、EC市場の拡大と不正利用増加に伴う「決済が通らない」という社会課題に向き合っています。SaaS「YTGuard」を通じて、正当な取引の承認率向上と不正利用防止を両立し、EC事業者の収益最大化を実現しています。
当行は、本ローンにて掲げるKPIおよび目標のモニタリングを通じて、持続的成長可能な社会の実現を目指すYTGATEの取り組みを支援します。
当行は、今後もサステナブルファイナンスに取り組むお客様への支援を通じて、社会的課題の解決に向けた対応を促進してまいります。
【本ローンの概要】
借入人 ：株式会社YTGATE 様
実行日 ：2026年2月27日
貸付人 ：株式会社あおぞら銀行
【PIFにて掲げるKPIおよび目標】
以 上
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 広報室 神保、久保 03-6752-1217
関連リンク
ニュースリリース
https://www.aozorabank.co.jp/news/