コスモスイニシア、株式会社ＷＯＯＣの連結子会社化のお知らせ
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、代表取締役社長：郄智亮大朗、以下「コスモスイニシア」）は、当社の持分法適用会社であった株式会社WOOC（本社：東京都品川区、代表取締役社長：清水裕久※1、以下「WOOC」）の株式を追加取得し、本日付で同社を連結子会社化いたします。
当社は2017年12月にWOOCと資本業務提携を締結して以降、レンタルオフィス・コワーキングスペース事業における協業拠点の展開や人材交流、共同イベントの開催などを通じて連携を深め、着実にシナジーを創出してまいりました。
今回の連結子会社化は、これまでの協業成果をさらに発展させ、両社一体での事業運営による意思決定の迅速化と、事業ポートフォリオの強化を図ることを目的としています。今後は、WOOCが展開するフレキシブルオフィス事業と、当社グループの不動産開発・運営ノウハウを掛け合わせることで、新たな価値創出と持続的な成長を目指してまいります。
※1 WOOCの代表取締役社長：清水裕久は、本日付で就任いたしました。
■ 各社長コメント
●コスモスイニシア代表取締役社長 郄智 亮大朗
WOOCとは2017年の資本業務提携以降、シェアオフィス事業を中心に、拠点開発や人材交流、イベント開催など、実践を通じて信頼関係を築いてきました。
MID POINTおよびBIZcomfortは、それぞれ独自に成長してまいりましたが、「多様な働き方を支える場の創出」という共通のビジョンを持っています。今回の当社グループへの仲間入りによって、こうした価値観を共有するパートナーと強固な連携体制を構築し、事業推進力を一層高めることが可能となります。
今後は、WOOCが蓄積してきた柔軟なオフィス運営に関する知見と、当社の不動産開発・運営力を融合させることで、社会のワークスタイルやライフスタイルの変化に対応した新たな付加価値を創造し、中長期的に持続的な成長を目指していきたいと思います。
●ＷＯＯＣ代表取締役社長 清水 裕久
コスモスイニシアとは、2017年の資本業務提携以降、シェアオフィス事業を中心に互いの強みを活かしながら取り組みを進め、事業への姿勢や価値観を共有してきました。
両社で積み重ねてきた取り組みと、現場で育まれた信頼は、これまでの事業を支えてきた大切な土台です。
このたびグループの一員となることは、こうした積み重ねを礎に、より大きな挑戦へ踏み出す新たなスタートだと捉えています。
WOOCがこれまで住宅やシェアオフィスの運営で培ってきた経験と、コスモスイニシアが持つ不動産開発力を掛け合わせることで、街や社会に新しい選択肢を生み出し、利用者の暮らし方や働き方に寄り添う価値ある場を広げていけると考えています。両社の強みを重ね合わせながら、より豊かなライフスタイルを実現できる「空間再生カンパニー」として、新たな価値を社会に届け続けてまいります。
■ 当社シェアオフィス「MID POINT（ミッドポイント）」について https://www.cigr.co.jp/mp/
コスモスイニシアが運営する『MID POINT』は、企業の成長過程における新たなステージへの通過点」をテーマに展開する、1名から利用可能なシェアオフィスです。2018年にオープンした第１号拠点『MID POINT目黒不動前』を皮切りに、東京都および神奈川県で13店舗を展開しています。24時間・365日利用可能、住所利用・法人登記、ポスト利用が可能な個室プラン・ブースプランに加え、ラウンジをご利用いただけるコワーキングプランをご用意しています。また、コミュニティマネージャーが駐在し、ゆるやかなコミュニティ形成や利用者間のコラボレーションを促進すべく、各種イベントなども開催しています。
■ WOOCのシェアオフィス「BIZcomfort（ビズコンフォート）」について https://bizcomfort.jp/
WOOCが運営する『BIZcomfort』は、“「はたらく」をもっと自由に快適に！”をコンセプトに、全国161拠点を展開するコワーキングスペース・レンタルオフィスです。24時間365日（一部拠点を除く）、いつでも働きたいときに利用できる環境を提供し、テレワーク、フリーランス、副業、起業など、多様な働き方を支える空間を展開しています。日本全国の拠点が使い放題の「全拠点プラン」から、1日単位で気軽に利用できる「ライトプラン」まで、ニーズに応じた多彩なプランを取り揃えています。また、完全個室のレンタルオフィス『BIZcircle』（全国42拠点）も展開しており、幅広いニーズに対応しています。
| ＷＯＯＣについて | https://www.wooc.co.jp/
WOOCは、「空間に 『VALUE』&『DESIGN』を！」をミッションに掲げ、不動産を単なる建物ではなく、価値を生み出す可能性を秘めた「空間」と考えています。空き家や使われていないスペースに新たな視点を加えることで、収益性はもちろん、人が集まり、動き、つながる「新しい価値（VALUE）」が生まれます。「デザイン（DESIGN）」とは、見た目を整えることではなく「誰がどのように使いどんな未来を創り出すか」までを設計することです。空間の再生によって街に動きを、人にきっかけを届けます。そして、私たちは空間の再生で世の中を面白くします‼
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
コスモスイニシアとWOOCの協業拠点「MID POINT×BIZcomfort 豊洲」
以 上
