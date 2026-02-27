ポラスグループの不動産売買仲介部門で30カ所目　ポラス住まいの情報館　南流山営業所オープン

　ポラスグループにおいて、不動産売買仲介を中心に総合的な住宅サービスを行う、株式会社中央住宅（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：品川 典久）不動産ソリューション事業部は、事業部30カ所目の営業拠点となる南流山営業所を2月21日にオープンしました。　

　南流山営業所は、ポラスグループの不動産売買仲介部門において、つくばエクスプレス沿線では5店舗目の出店となり、不動産の売却・購入・買取のほか、ポラスの新築分譲や注文住宅・リフォーム受注等を幅広く取り扱うことで、地域のお客様からのニーズにより一層応えてまいります。

【南流山営業所　所長　小宅 栄治 挨拶】

　つくばエクスプレス線・JR武蔵野線「南流山駅」北口徒歩1分のロータリー沿いにオープンいたしました。

流山市は、独自のブランディングと住環境の整備により、共働き・子育て世代が集まる「選ばれる街」となりました。なかでも、つくばエクスプレスとJR武蔵野線が交差する「南流山駅」は、都心へのアクセスと生活利便性が両立した、市場価値の高い地域です。

　最新の物件情報をスピーディーにご紹介いたします。分譲住宅・中古住宅の購入・売却のご相談・リフォームなど住まいのご相談は、南流山営業所にお任せください！







不動産ソリューション事業部　ホームページ ：　https://www.polusnet.com

■南流山営業所の概要

主な業務 　： 不動産売買仲介、新築分譲住宅販売、買取再販等

人員 　　　： 4名

住所 　　　： 千葉県流山市南流山1-7-1　dea del mare 2F 0002号室

交通 　　　： 「南流山」駅　北口　徒歩１分

TEL ／ FAX ： 04-7170-1841／04-7170-1842

ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/

ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease

本件に関するお問合わせ先

コミュニケーション部広報課

048-989-9151

担当：片平、青柳、中上