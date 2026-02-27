こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ポラスグループの不動産売買仲介部門で30カ所目 ポラス住まいの情報館 南流山営業所オープン
ポラスグループにおいて、不動産売買仲介を中心に総合的な住宅サービスを行う、株式会社中央住宅（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：品川 典久）不動産ソリューション事業部は、事業部30カ所目の営業拠点となる南流山営業所を2月21日にオープンしました。
南流山営業所は、ポラスグループの不動産売買仲介部門において、つくばエクスプレス沿線では5店舗目の出店となり、不動産の売却・購入・買取のほか、ポラスの新築分譲や注文住宅・リフォーム受注等を幅広く取り扱うことで、地域のお客様からのニーズにより一層応えてまいります。
【南流山営業所 所長 小宅 栄治 挨拶】
つくばエクスプレス線・JR武蔵野線「南流山駅」北口徒歩1分のロータリー沿いにオープンいたしました。
流山市は、独自のブランディングと住環境の整備により、共働き・子育て世代が集まる「選ばれる街」となりました。なかでも、つくばエクスプレスとJR武蔵野線が交差する「南流山駅」は、都心へのアクセスと生活利便性が両立した、市場価値の高い地域です。
最新の物件情報をスピーディーにご紹介いたします。分譲住宅・中古住宅の購入・売却のご相談・リフォームなど住まいのご相談は、南流山営業所にお任せください！
不動産ソリューション事業部 ホームページ ： https://www.polusnet.com
■南流山営業所の概要
主な業務 ： 不動産売買仲介、新築分譲住宅販売、買取再販等
人員 ： 4名
住所 ： 千葉県流山市南流山1-7-1 dea del mare 2F 0002号室
交通 ： 「南流山」駅 北口 徒歩１分
TEL ／ FAX ： 04-7170-1841／04-7170-1842
ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上
