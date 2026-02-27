こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
最大30cmサイズの靴まで“揃えたまま”スムーズに収納ができる「ロールトップ式シューズケース」がTIGORAより新登場
〜3WAY仕様で持ち運び自由自在、驚きの万能シューズケース〜
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、アルペンプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」より、手持ち・インバッグ・バッグ取付の3通りの使い方が可能な「ロールトップ式シューズケース」を全国のスポーツデポ、アルペン、ゴルフ５、オンラインストアにて発売いたします。
■ “靴を揃えたまま“収納できる、ストレスフリー設計なロールトップ式シューズケース
本商品は、ロールトップ式の大開口設計により靴を揃えたままの状態で収納できるのが特長です。
また、最大30cmまでのサイズに対応し、バスケットシューズやスパイクなどさまざまな種類のシューズを無理なく収納でき、スムーズな出し入れを可能にします。さらに、手持ち・インバッグ・バッグ取付の3通りの持ち運びに対応しており、シーンに合わせて自在に活用できます。
■屋外・屋内スポーツに最適！好みに合わせて選べるカラー展開
耐久性に優れた設計と、汚れに強い両面コーティング生地を採用しており、屋外・屋内のスポーツや雨天時でも安心して使用できます。さらに、全7色の豊富なカラーバリエーションを展開しており、競技や性別、年齢を問わず好みに合わせて選べます。チームカラーや個性に合わせたコーディネートも可能で、スポーツシーンはもちろん、学校やレジャーなど日常のさまざまな場面でも活躍します。
■商品情報
ロールトップ式シューズケース
価格：1,499円（税込）
カラー：ブラック／ブルー／ミント／イエロー／オレンジ／グレー／ホワイト
シューズサイズ：最大30cmまで対応
重量：約75g
材質：ナイロン
商品URL：
ブラック：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=4265030006-0001
ブルー：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=4265030106-0001
ミント：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=4265030206-0001
イエロー：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=4265030306-0001
オレンジ：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=4265030406-0001
グレー：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=4265030506-0001
ホワイト：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=4265030606-0001
【その他新商品】
■新生活・新学期に向けたバッグアイテムも展開
TIGORAでは、学生や部活動シーンに最適なバッグアイテムも新たに発売します。教科書や部活道具など荷物の多い学生に対応する大容量モデルです。
全国のスポーツデポ、アルペン、オンラインストアにて発売いたします。
大容量40Lボックスバックパック
荷物がたっぷり入る、40Lの大容量ボックスバックパック。学用品や部活動の道具を分けて収納できる多ポケット仕様に加え、汚れや雨に強いコーティング素材を採用。ボックス形状で使いやすく、サイドファスナーからスムーズに出し入れできます。
価格：9,999円（税込）
カラー：ブラック
サイズ：W320×H580×D180 (mm)
商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=4241031006-0001
3層多ポケット34Lリュックサック
3層気室で学用品と部活動の道具を分けて持ち運べる、使いやすい34Lリュックサック。カジュアルなデザインで通学から普段使いまで対応します。アレンジ自在なメッシュ＋コード仕様のフロントポケットを備えた、大容量・多ポケットモデル。
価格：8,999円（税込）
カラー：ブラック
サイズ：W350×H520×D240 (mm)
商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=4241030806-0001
多ポケット30Lリュックサック
ユニセックスで選びやすい、使い勝手の良い30Lリュックサック。カジュアルなデザインで通学から普段使いまで対応します。アレンジ自在なメッシュ＋コード仕様のフロントポケットを備えた、大容量・多ポケットモデル。
価格：7,999円（税込）
カラー：ブラック
サイズ：W320×H430×D180 (mm)
商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=4241030906-0001
▼TIGORAバッグ特集ページ
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/FeaturePage305.aspx
【販売店情報】
・スポーツデポ・アルペン・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/
※バックパックについては、ゴルフ５ではお取り扱いはございません。
※店舗によりお取り扱いがない場合がございます。
■TIGORAとは
TIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能かつコストパフォーマンスの高いスポーツアイテムを展開しているプライベートブランドです。
【TIGORA ブランドサイト】
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/
【TIGORA公式Instagram】
■TIGORA OFFICIAL
ID：tigora_official
URL：https://www.instagram.com/tigora_official/
■TIGORA WOMEN
ID：tigora_women
URL：https://www.instagram.com/tigora_women/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
