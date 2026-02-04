日本のコーヒー美容製品市場規模・シェアレポート、成長および予測 2025-2035
KDマーケットインサイツは、市場調査レポート『日本のコーヒー美容製品市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス判断を行うことを支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツの研究者が一次および二次の調査分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク、そして各社の市場参入（GTM）戦略の理解を行っています。
市場概要
コーヒー美容製品は、スキンケアやヘアケアの効果を目的に、コーヒーエキス、カフェイン、コーヒーオイル、コーヒーかすなどのコーヒー由来成分を使用した化粧品・パーソナルケア製品です。抗酸化作用、抗炎症作用、角質除去効果、血行促進などにより、肌のトーン改善、むくみ軽減、老化のサインへの対策、頭皮健康の向上に寄与します。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
日本では、自然由来・機能性・科学的根拠のある化粧品が好まれる消費者傾向に沿って市場が成長しています。日本の消費者は成分に敏感で、優しい処方でありながら効果が見える製品を好みます。コーヒー美容製品は、使用済みコーヒーかすや責任ある調達のコーヒーエキスを活用することで、クリーンラベル・持続可能・アップサイクル製品として位置付けられ、環境意識の高い日本市場にマッチしています。
市場規模とシェア
日本のコーヒー美容製品市場は約1億8,000万～2億3,000万米ドルと推定され、自然派・機能性化粧品市場の中ではニッチながら急成長しているセグメントです。今後10年間で年平均成長率（CAGR）は7～9％と予測されます。
スキンケア製品（フェイススクラブ、ボディスクラブ、クリーム、アイセラム、マスク）が最大シェアを占め、角質ケアやアンチエイジングへの需要が強いです。ヘアケア・頭皮ケア製品は成長率の高い分野で、カフェインが頭皮血流や髪の健康をサポートする用途で採用されています。プレミアム・インディーブランドが初期導入を牽引し、マスマーケットブランドも徐々にコーヒー配合ラインを展開しています。
成長促進要因
自然派・機能性化粧品への需要増加：日本の消費者は効果が証明された植物由来成分を好む。
アンチエイジング・肌の健康への関心：コーヒーの抗酸化作用や血行促進効果がスキンケアニーズと一致。
持続可能性・アップサイクルのトレンド：使用済みコーヒーかすの活用がエコブランド戦略に貢献。
グローバルビューティートレンドの影響：Kビューティーや西洋のクリーンビューティームーブメントが採用を加速。
プレミアム・インディーブランドの成長：小規模ブランドがイノベーションと消費者実験を推進。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340866/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
製品タイプ別
スキンケア（スクラブ、クリーム、マスク、セラム、アイケア）
ヘア・頭皮ケア（シャンプー、頭皮トリートメント、ヘアトニック）
ボディケア（ボディスクラブ、ローション、石けん）
市場概要
コーヒー美容製品は、スキンケアやヘアケアの効果を目的に、コーヒーエキス、カフェイン、コーヒーオイル、コーヒーかすなどのコーヒー由来成分を使用した化粧品・パーソナルケア製品です。抗酸化作用、抗炎症作用、角質除去効果、血行促進などにより、肌のトーン改善、むくみ軽減、老化のサインへの対策、頭皮健康の向上に寄与します。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
日本では、自然由来・機能性・科学的根拠のある化粧品が好まれる消費者傾向に沿って市場が成長しています。日本の消費者は成分に敏感で、優しい処方でありながら効果が見える製品を好みます。コーヒー美容製品は、使用済みコーヒーかすや責任ある調達のコーヒーエキスを活用することで、クリーンラベル・持続可能・アップサイクル製品として位置付けられ、環境意識の高い日本市場にマッチしています。
市場規模とシェア
日本のコーヒー美容製品市場は約1億8,000万～2億3,000万米ドルと推定され、自然派・機能性化粧品市場の中ではニッチながら急成長しているセグメントです。今後10年間で年平均成長率（CAGR）は7～9％と予測されます。
スキンケア製品（フェイススクラブ、ボディスクラブ、クリーム、アイセラム、マスク）が最大シェアを占め、角質ケアやアンチエイジングへの需要が強いです。ヘアケア・頭皮ケア製品は成長率の高い分野で、カフェインが頭皮血流や髪の健康をサポートする用途で採用されています。プレミアム・インディーブランドが初期導入を牽引し、マスマーケットブランドも徐々にコーヒー配合ラインを展開しています。
成長促進要因
自然派・機能性化粧品への需要増加：日本の消費者は効果が証明された植物由来成分を好む。
アンチエイジング・肌の健康への関心：コーヒーの抗酸化作用や血行促進効果がスキンケアニーズと一致。
持続可能性・アップサイクルのトレンド：使用済みコーヒーかすの活用がエコブランド戦略に貢献。
グローバルビューティートレンドの影響：Kビューティーや西洋のクリーンビューティームーブメントが採用を加速。
プレミアム・インディーブランドの成長：小規模ブランドがイノベーションと消費者実験を推進。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340866/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
製品タイプ別
スキンケア（スクラブ、クリーム、マスク、セラム、アイケア）
ヘア・頭皮ケア（シャンプー、頭皮トリートメント、ヘアトニック）
ボディケア（ボディスクラブ、ローション、石けん）