Ozelle¼Ò¡¢WHX Labs Dubai 2026¤ËAIÅëºÜ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÂÐ±þ¿ÇÃÇ¤ò½ÐÅ¸

¥É¥Ð¥¤¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢2026Ç¯1·î23Æü /PRNewswire/ -- ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¿ÇÃÇ¤ÎÀ¤³¦Åª¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ç¤¢¤ëOzelle¼Ò¤Ï¡¢WHX Labs Dubai 2026¡Ê2·î10～13Æü¡¢¥Öー¥¹S1.D58¡Ë¤Ç¼¡À¤Âå¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖAI ¡ß CBM¡§´°Á´¤Ê·ì±Õ·ÁÂÖ¤Î¼¡À¤Âå¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢Ozelle¼Ò¤Ï¿ÇÃÇ¸¡ºº¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó·¿Ê¬ÀÏÁõÃÖ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¸¦µæ½ê¥°¥ìー¥É¤ÎÀºÅÙ¤È¼ÂÎ×¾²´Ä¶¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ªÂÐ±þ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¿Ê²½¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
AI ¡ß CBM¡§¤â¤Ã¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡£
Ozelle¼Ò¤ÎAIÅëºÜ¤µ¤ì¤¿´°Á´·ì±Õ·ÁÂÖ¡ÊCBM¡Ë¤Ï¡¢¹â²òÁüÅÙ¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÊ¬ÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç·ì±Õ¿ÇÃÇ¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï½¾Íè¤Î¿ôÃÍ¥Çー¥¿¤òÄ¶¤¨¤ÆNST¡¢NSG¡¢ALY¡¢RET¤ò´Þ¤àÂ¿Ê¬ÎàºÙË¦¤ò¼±ÊÌ¤·¡¢1Å©¤Î·ì±Õ¤Ç¤µ¤é¤ËÁá´üÃÊ³¬¤Ç¤Î¸¡½Ð¤È¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Î×¾²È½ÃÇ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥ï¥ó¤Î¥Æ¥¹¥È¡§¥·¥Ê¥ê¥ª¼çÆ³¤Î½ÀÆð¤Ê¥Ñ¥Í¥ë
¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì±Õ³Ø¡¢¥Ð¥¤¥ª²½³Ø¡¢ÌÈ±ÖÂ¬Äê¤¬1¤Ä¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔÍ×¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î×¾²°å¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿½ÀÆð¤Ê¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡§´¶À÷¾É¤Î¼±ÊÌ¡ÊCBC+CRP+SAA¡Ë¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅ¡ÊCBC+HbA1c¡Ë¡¢¿´Â¡¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡ÊCBC+NT-proBNP¡Ë¤Ê¤É¡£¤³¤ÎËüÇ½À¤Ë¤è¤ê¡¢½é´ü¿ÇÎÅ½ê¤äÌô¶É¤ÏÈæÎà¤Î¤Ê¤¤¸úÎ¨À¤ÇÊñ³çÅª¤Ê·ë²Ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈAI¥ïー¥¯¥Ù¥ó¥Á¡§·ë²Ì¤«¤é¿ÇÃÇ»Ø¿Ë¤Ø
WHX Labs Dubai¤Î¼ç¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Ê¬ÀÏÁõÃÖ¤ËÄ¾ÀÜÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Åý¹ç¿ÇÃÇ¥ïー¥¯¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ëOzelle¼Ò¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈAI¥ïー¥¯¥Ù¥ó¥Á¡ÊOpen Dx¡Ë¤Ç¤¹¡£ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡ºº¤Î½ç½øÉÕ¤±¡¢·ë²Ì¥ì¥Ó¥åー¡¢AI»Ù±ç¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï1¤Ä¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¡¢Î×¾²°å¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸¡ºº¤«¤é²ò¼á¤Ø¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥Ù¥ó¥Á¤Ï°Û¾ï¤Ê·ë²Ì¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼±ÊÌ¤·¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÄÌÃÎ¤·¡¢¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿³µÍ×²ò¼á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÀÅÅª¥ì¥Ýー¥È¤ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿ÇÃÇ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ·¿AIµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Î×¾²°å¤Ï¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ì¥Ýー¥È¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½Ã°å³Ø¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢AI Workbench¤ÏAI»Ù±ç¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤äÆ°Êª¤Î¼£ÎÅ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÅêÌô»ñÎÁ¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦µ¬ÌÏ¡¢¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿ÀºÅÙ
Ozelle¼Ò¤ÎAIµ¡Ç½¤ÏÀ¤³¦5ËüÂæ°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ËèÆü5000ËüËç°Ê¾å¤ÎºÙË¦²èÁü¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ï1,000²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÂÀ¤³¦¤Î¥Çー¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì ¡¢¶È³¦¸ÂÄê¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¸¡¾Ú¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ozelle¼Ò¤ÏWHX Labs Dubai¡Ê¥Öー¥¹S1.D58¡Ë¤ÎË¬Ìä¼ÔÁ´°÷¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ç¥â¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢AI ¡ß CBM¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÇÃÇ¸¡ºº¤ÎÌ¤Íè¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ä¤·¤ÆÍ½Ìó¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
