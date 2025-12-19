¡Ö2025Ç¯ÇÀ¶Èµ»½Ñ10Âç¥Ë¥åー¥¹¡×¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬Ìî¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀ¶Èµ»½Ñ¥¯¥é¥Ö¡ÊÇÀ¶È´Ø·¸ÀìÌç»æ¡¦»ï¤Ê¤É30¼Ò¡Ë¤Î²ñ°÷ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê10²ÝÂê¤ò¡Ö2025Ç¯ÇÀ¶Èµ»½Ñ10Âç¥Ë¥åー¥¹¡×¤ËÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ³µÍ×
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢¸øÎ©»î¸³¸¦µæµ¡´ØµÚ¤Ó¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬Ìî¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Î¤¦¤Á¡¢¿·Ê¹µ»ö¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤ÎÍ¥½¨¤µ¤È¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀ¶Èµ»½Ñ¥¯¥é¥Ö¡ÊÇÀ¶È´Ø·¸ÀìÌç»æ¡¦»ï¤Ê¤É30¼Ò²ÃÌÁ¡Ë¤Î²ñ°÷ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤10²ÝÂê¤ò¡ÖÇÀ¶Èµ»½Ñ10Âç¥Ë¥åー¥¹¡×¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÈÌ¡¢2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬Ìî¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯ÇÀ¶Èµ»½Ñ10Âç¥Ë¥åー¥¹¡×¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.ÁªÄê·ë²Ì
TOPIC1
ÃÏ²¼¤Þ¤Ç¸ú¤¯¡ª¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦ËÉ½üµ»½Ñ―¤Þ¤ó±ä¤òËÉ¤¤¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º―¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢ÇÀ¸¦µ¡¹½¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢¿åÅÄ¤ÎÆñËÉ½ü»¨Áð¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤òËÉ½ü¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å°ð°Ü¿¢ºÏÇÝ´ü´ÖÃæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÇÀÌô¤Ç½èÍý¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ò2Ç¯´Ö·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ó±ä¤·¤¿¿åÅÄ¤Ç¤â¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤ÎÃÏ²¼Éô¤Þ¤Ç¶î½ü¤Ç¤¡¢Ê¬ÉÛ³ÈÂçËÉ»ß¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TOPIC2
ÇÀ¶È¤ò¼é¤ë¸÷¤ÎÎÏ¡§¥É¥íー¥ó¤ÇÄ»½Ã³²ÂÐºö¤Ë³×¿·―¼«Æ°¹Ò¹Ô¤È¥ìー¥¶ー¾È¼Í¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ò¥¹¥Þー¥ÈËÉ¸æ―³ô¼°²ñ¼ÒNTT e-Drone Technology¤Ê¤É¤Ï¡¢Ä»½Ã³²ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Î¥ìー¥¶ーÅëºÜ¥É¥íー¥ó¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°¹Ò¹Ôµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ä»½Ã¤ÎÄÉ¤¤Ê§¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¿ÍÅª¡¦»þ´ÖÅªÉéÃ´¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£ÇÀÃÏ¤ÎÄ»½Ã³²ÂÐºö¤Î¤Û¤«¡¢Ä»½Ã¤Ë¤è¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹Åù¤ÎÅÁÇÅ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÜ»º¶È¤ÎËÉ±ÖÂÐºö¤Ø¤Î¹×¸¥¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
TOPIC3
ÆüËÜ½é¤ÎÍ¿Í´Æ»ë·¿¼«Æ°±¿Å¾Áð´¢µ¡―°ÂÁ´¡¦¸úÎ¨¡¦¾ÊÎÏ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¸«¼é¤ë¤À¤±¤ÎÁð´¢ºî¶È―³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÍ¿Í´Æ»ë·¿¼«Æ°±¿Å¾Áð´¢µ¡¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¼«Æ°±¿Å¾Áð´¢µ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºî¶È¾ì½ê¤ò¥Õ¥§¥ó¥¹Åù¤Ç°Ï¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¥ªー¥×¥ó¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÁð´¢¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
TOPIC4
²¹ÃÈ²½»þÂå¤Î²Ì¼ùÅ¬ÃÏÍ½Â¬¥Þ¥Ã¥×―»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²Ì¼ùÀ¸»º¤Ë¹×¸¥―ÇÀ¸¦µ¡¹½¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿²Ì¼ù¤ÎºÏÇÝÅ¬ÃÏÍ½Â¬¥Þ¥Ã¥×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î²¾Àâ¤ò´ð¤Ë¡¢º£À¤µªÈ¾¤ÐµÚ¤Óº£À¤µªËö¤ÎÅ¬ÃÏÍ½Â¬¤ò1km¥á¥Ã¥·¥åÃ±°Ì¤Ç¾ÜºÙ¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ä¹´üÅª¤ÊºÏÇÝ·×²èºöÄê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
TOPIC5
ÀÖ¿§¥ìー¥¶ー¥À¥¤¥ªー¥É¤¬¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê―LED¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¸÷¸»¡×¤Î¸ú²Ì¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ³ÎÇ§―ÅìµþÂç³Ø¤Ï¡¢ÀÖ¿§¥ìー¥¶ー¥À¥¤¥ªー¥É¡ÊLD¡Ë¤ò¸÷¸»¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÖ¿§È¯¸÷¥À¥¤¥ªー¥É¡ÊLED¡Ë¤ËÈæ¤Ù¡¢¿¢Êª¤Î¸÷¹çÀ®¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¢Êª¹©¾ì¤ä±§Ãè¶õ´Ö¤Ê¤É¤ÎÊÄº¿¶õ´Ö¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TOPIC6
ÀÖ¤¤²Ì¼Â¤ÏÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¤¿¾Ú ¤Ö¤É¤¦¿·ÉÊ¼ï¡Ö¥µ¥Ëー¥Ïー¥È¡×ÅÐ¾ì―¥Ïー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê²Ì¼Â¤ò¸ý¤Ë´Þ¤á¤Ð¡¢Ì£¤ï¤¤¿·´¶³Ð―ÇÀ¸¦µ¡¹½¤Ï¡¢²ÌÈé¤¬ÀÖ¿§¤ÇÈé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ö¤É¤¦¿·ÉÊ¼ï¡Ö¥µ¥Ëー¥Ïー¥È¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅüÅÙ¤¬Ìó20¡ó¤È¹â¤¯¡¢»õÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤²ÌÆù¤ÈÎÉ¹¥¤Ê¿©Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Ïー¥È·¿¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê²Ì·Á¤È¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤ò´µ¯¤·¤Þ¤¹¡£
TOPIC7
¤â¤â¤Î¼ù¤ÎÆ°²è¤òÍÑ¤¤¤ÆAI¤¬¿åÊ¬¾õÂÖ¤ò¿ÇÃÇ―½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¡¢Àµ³Î¤Ë¤«¤ó¿å¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÈ½ÃÇ―ÇÀ¸¦µ¡¹½¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤â¤â¤Î¼ù¤ÎÆ°²è¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿åÊ¬¾õÂÖ¤ò´ÊÊØ¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â²Á¤Êµ¡´ï¤äÍÕ¤ÎºÎ¼è¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤¿¿å¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤«¤é¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¤«¤ó¿å¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¿ÇÃÇ¡¦¼«Æ°¤«¤ó¿å¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TOPIC8
³¤¿å¤«¤éÈîÎÁ¸¶ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¡ª―ÈîÎÁ¸¶ÎÁ¤Î¹ñ»º²½¤Ç¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¹×¸¥―¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢³¤¿å¤«¤éÈîÎÁ¸¶ÎÁ¤Î¥«¥ê¥¦¥à¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²ó¼ý¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¼ì¤ÊÅÅ¶Ë¤ò»È¤¤¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ò99¡ó°Ê¾å½ü¤¤Ê¤¬¤é¥«¥ê¥¦¥à¤ò10ÇÜ°Ê¾å¤ËÇ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈîÎÁ¸¶ÎÁ¤ò¹ñÆâ¤Ç³ÎÊÝ¤·¡¢Í¢Æþ°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TOPIC9
¡Ö¥³¥á¥¯¥È¡×»ÏÆ°¡ªDX¤Ç¥é¥¤¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ò¥¹¥Þー¥È²½―È¿¼ý¤âÉÊ¼Á¤â¸«¤¨¤ë²½¡¢Íø±×²þÁ±¤Ë¹×¸¥―³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¿¥±¤Ï¡¢¥é¥¤¥¹¥»¥ó¥¿ー¤äÀºÊÆ¹©¾ì¤ÇDX¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¸»º¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢¸ÜµÒ¤ÎÍø±×²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ¸»º»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKOMECT¡Ê¥³¥á¥¯¥È¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¾ì¤´¤È¤ÎÈ¿¼ý¤äÉÊ¼Á¤âÉ½¼¨²ÄÇ½¤Ç¡¢±ÄÇÀ¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
TOPIC10
¥À¥¤¥º¡¦º¬Î³¶Ý¶¦À¸·Ï¤Ç²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹N₂O¤òºï¸º―³«È¯¤·¤¿¶¦À¸·Ï¤Ë¤è¤êN₂OÇÓ½ÐÎÌ¤ò74¡óºï¸º―ÇÀ¸¦µ¡¹½¤Ê¤É¤Ï¡¢¥À¥¤¥º¤Èº¬Î³¶Ý¤Î¶¦À¸¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÇÀÃÏ¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹N₂O¤ò¸úÎ¨Åª¤Ëºï¸º¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢¥À¥¤¥º¤Û¾ì¤«¤é¤ÎN₂OÇÓ½ÐÎÌ¤ò74¡óºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÃÏµå²¹ÃÈ²½ÍÞÀ©¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨²áµî¤ÎÁªÄê·ë²Ì¤Ï¡¢¼¡¤ÎURL¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.ÅºÉÕ»ñÎÁ
